OnePlus 2'nin fiyatı belli oluyor: "450 doların altında!"

"Amiral gemi telefonların katili" sloganıyla geçtiğimiz yılın sürpriz telefonları arasına giren OnePlus One, sunduğu fiyat/performans dengesi ve eleştrilen davetiyeli satış yöntemiyle uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı. Şimdiyse gelişim zamanı ve merakla beklenen ikinci model için artık son dönemece girilmek üzere. Önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen OnePlus 2'nin ufak ufak paylaşılan teknik özelliklerinden sonra, fiyatına ilişkin de önemli bir duyuru yapıldı.

OnePlus şirketinin tepe yöneticisi Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında yeni modelin 450$'ın altında bir fiyatla sunulacağını söyledi. Yani en kötü ihtimalle 449$ veya altında bir fiyatla çıktığına tanık olacağız. Bu da demek oluyor ki OnePlus One ile kıyasladığımızda, ikinci modelin fiyatında muhtemelen 100 dolar civarı bir artış yaşanmış olacak. Pete Lau, daha önce New York Times gazetesine verdiği bir röportajında, OnePlus One modelindeki fiyat politikasını sürdürmenin çok mümkün olmadığını zira zarar ettiklerini, cihazdan zarar etme durumunda ise ya aksesuar satışı ya da cihazda üçüncü parti yazılım satışı yaparak telafi etmeleri gerektiğini söylemişti.

Tabi ki OnePlus 2, öncülü modele kıyasla çok daha güçlü bir platform ile karşımıza çıkacak. 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran ile geleceği öngörülen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemcisini kullanıyor. 3GB ya da 4GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonun arka bölümünde çift kamera olması da, üzerinde durulan ihtimaller arasında yer alıyor. Cihazın satış fiyatının artmasında, görülebileceği üzere gelişen donanımının da etkisi büyük.

Hatta OnePlus, Qualcomm'dan her bir SoC için yeterli indirimi alamadıklarını açıklayarak, artan fiyat konusunda Amerikalı firmaya da gönderme yapmıştı. Birim fiyat, üretici ve sipariş adedine göre değişse de, MediaTek'in projeksiyonuna göre Snapdragon 810'un maliyeti 50 doların üzerinde. Bu arada son bir not olarak, OnePlus 2'nin resmi olarak doğrulanan özellikleri arasında USB Type-C konnektör ve parmakizi okuyucu olduğunu da hatırlatalım. Şimdi gözler 27 Temmuz tarihinde, bakalım Çin'in yükselen yıldızlarından OnePlus, bizleri ne ölçüde şaşırtabilecek.