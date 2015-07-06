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OnePlus 2'nin fiyatı belli oluyor: "450 doların altında!"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 2'nin fiyatı belli oluyor:
"Amiral gemi telefonların katili" sloganıyla geçtiğimiz yılın sürpriz telefonları arasına giren OnePlus One, sunduğu fiyat/performans dengesi ve eleştrilen davetiyeli satış yöntemiyle uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı. Şimdiyse gelişim zamanı ve merakla beklenen ikinci model için artık son dönemece girilmek üzere. Önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen OnePlus 2'nin ufak ufak paylaşılan teknik özelliklerinden sonra, fiyatına ilişkin de önemli bir duyuru yapıldı.
OnePlus şirketinin tepe yöneticisi Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında yeni modelin 450$'ın altında bir fiyatla sunulacağını söyledi. Yani en kötü ihtimalle 449$ veya altında bir fiyatla çıktığına tanık olacağız. Bu da demek oluyor ki OnePlus One ile kıyasladığımızda, ikinci modelin fiyatında muhtemelen 100 dolar civarı bir artış yaşanmış olacak. Pete Lau, daha önce New York Times gazetesine verdiği bir röportajında, OnePlus One modelindeki fiyat politikasını sürdürmenin çok mümkün olmadığını zira zarar ettiklerini, cihazdan zarar etme durumunda ise ya aksesuar satışı ya da cihazda üçüncü parti yazılım satışı yaparak telafi etmeleri gerektiğini söylemişti.
Tabi ki OnePlus 2, öncülü modele kıyasla çok daha güçlü bir platform ile karşımıza çıkacak. 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran ile geleceği öngörülen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemcisini kullanıyor. 3GB ya da 4GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonun arka bölümünde çift kamera olması da, üzerinde durulan ihtimaller arasında yer alıyor. Cihazın satış fiyatının artmasında, görülebileceği üzere gelişen donanımının da etkisi büyük.
Hatta OnePlus, Qualcomm'dan her bir SoC için yeterli indirimi alamadıklarını açıklayarak, artan fiyat konusunda Amerikalı firmaya da gönderme yapmıştı. Birim fiyat, üretici ve sipariş adedine göre değişse de, MediaTek'in projeksiyonuna göre Snapdragon 810'un maliyeti 50 doların üzerinde. Bu arada son bir not olarak, OnePlus 2'nin resmi olarak doğrulanan özellikleri arasında USB Type-C konnektör ve parmakizi okuyucu olduğunu da hatırlatalım. Şimdi gözler 27 Temmuz tarihinde, bakalım Çin'in yükselen yıldızlarından OnePlus, bizleri ne ölçüde şaşırtabilecek.


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deoksiriboz1001 4 yıl en beğenilen
elin oğlu yapıyor. amerikalısı avrupalısı da keyfini sürüyor. tabi bizim neyimize onlar. vestelin takozunu kullanalım yeter bize.
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saruman_me 4 yıl
449 dolar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Mr.ED 4 yıl
Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Vestel yerli üreticiyi korumak adına vergi arttırımı istedi. Hadi buna tamam dedik. Peki bizlere şunu açıklasınlar. Ürettikleri telefonlar zaten çin menşaili bildiğiniz gibi. Çinli üreticilerin ürettikleri telefonlara bakıyorum 200$-450$ arasına çok güzel telefonlar üretiliyor.
Peki Vestel bu donanımları çinden getirdiği halde 2-3 yıl önceki özellikleri, 100$ bile etmeyen telefonları neden 1000 tl civarına satıyor? Neden oppo, oneplus, lenova vb gibi üst seviye 400$'lık amiral telefonlar getirmiyor da dünyanın unuttuğu donanımları bize kakalıyor ve kakalamak için devlete sığınıp (devlet daha fazla vergi alacakya çokta umurlarında tüketici, para gelsin de nereden gelirse gelsin mantığındalar) korunmak istiyor.
Bize bunu açıklasın lütfen vestel. Neden bu üst donanımı getiremiyor?
Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Vestel yerli üreticiyi korumak adına vergi arttırımı istedi. Hadi buna tamam dedik. Peki bizlere şunu açıklasınlar. Ürettikleri ...
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bedo20 4 yıl
Ne kadar çinli telefon ureticisi varsa hepsinin canı cehenneme. Umarim alayı iflas eder
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aycibin 4 yıl
1500-1800TL arası olursa tutar.2000'in üzerine çıkan note4 falan bakar.bir de mağazalarda yaygınlaşması lazım tabi.
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V4LKyR 4 yıl
Mr.ED
Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Vestel yerli üreticiyi korumak adına vergi arttırımı istedi. Hadi buna tamam dedik. Peki bizlere şunu açıklasınlar. Ürettikleri telefonlar zaten çin menşaili bildiğiniz gibi. Çinli üreticilerin ürettikleri telefonlara bakıyorum 200$-450$ arasına çok güzel telefonlar üretiliyor.Peki Vestel bu donanımları çinden getirdiği halde 2-3 yıl önceki özellikleri, 100$ bile etmeyen telefonları neden 1000 tl civarına satıyor? Neden oppo, oneplus, lenova vb gibi üst seviye 400$lık amiral telefonlar getirmiyor da dünyanın unuttuğu donanımları bize kakalıyor ve kakalamak için devlete sığınıp (devlet daha fazla vergi alacakya çokta umurlarında tüketici, para gelsin de nereden gelirse gelsin mantığındalar) korunmak istiyor.Bize bunu açıklasın lütfen vestel. Neden bu üst donanımı getiremiyor?

Bunu ben de merak ediyorum. Bir açıklaması olmalı. Eminim bu forumda birçok Vestel çalışanı vardır.
Üst seviye bir telefon üretmek bu kadar zor olmamalı. Zaten ZTE'nin tasarımlarını aynen alıp burada ismini değiştirerek Vestel marka diye satıyorsun.
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DH Misafiri 4 yıl
1 yıla yakındır OnePlus One kullanıyorum hic bir sıkıntı yaşamadım, ayriyetten rom atarken imei uçuran arkadaşların kendi sorunudur. Bilmeden arastirmadan dikkatsizce rom atıyorlar ve imei uçuyor. Kac defa fastboot ile yazılımlar yükledim hiç bir sıkıntı olmadı.. ve telefondan o kadar iyi ki fanboyluga gerek yok. OnePlus 2 Çıksın yine alacağım ilk telefon olur.. Böyle sağlam telefon görmedim tabi '' çervesi hariç ''
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WB 4 yıl
Ozelliklerde yeni birsey yok, fiyatta 100$ artis var
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mi5skullanicisi 4 yıl
çinlilerden telefon alıyorduk onlarda pazarın içine ettiler nerede 300 dolardan çıkan en yüksek segment telefonlar..
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MaDMaxiBo 4 yıl
399 olsa ne olur, ilk ele geçirenler 650 dolardan satacak muhtemelen

O fitaya amiral gemiler var zaten.


Zen2 de 250 dolardı çıkış fiyatı ama 400 den başladı satışlar.
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Mr.ED 4 yıl
Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Vestel yerli üreticiyi korumak adına vergi arttırımı istedi. Hadi buna tamam dedik. Peki bizlere şunu açıklasınlar. Ürettikleri telefonlar zaten çin menşaili bildiğiniz gibi. Çinli üreticilerin ürettikleri telefonlara bakıyorum 200$-450$ arasına çok güzel telefonlar üretiliyor.
Peki Vestel bu donanımları çinden getirdiği halde 2-3 yıl önceki özellikleri, 100$ bile etmeyen telefonları neden 1000 tl civarına satıyor? Neden oppo, oneplus, lenova vb gibi üst seviye 400$'lık amiral telefonlar getirmiyor da dünyanın unuttuğu donanımları bize kakalıyor ve kakalamak için devlete sığınıp (devlet daha fazla vergi alacakya çokta umurlarında tüketici, para gelsin de nereden gelirse gelsin mantığındalar) korunmak istiyor.
Bize bunu açıklasın lütfen vestel. Neden bu üst donanımı getiremiyor?
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Seefoo 4 yıl
450$ olursa büyük ihtimal avrupada 400€ olacaktır.S6 ve muadili cihazları şu an zaten 500€ nun çok az üstüne bulmak mümkün ki oneplus 2 nin çıkışına kadar 500€ ya iner.Teknik desteği türkiyede nasıl çalışıyor tam bilmiyorum,sorun halinde cihazı kargo ile göndermek gerekiyor sanırım.Böyle bir durumda Türkiye'ye sırf 100€ fark için yurtdışından getirmek çok cazip durmuyor.Oneplus One ile karşılaştırma açısından da pil ve tasarım tarafından bir yeniliği olmazsa gene çok albenisi olmaz gibime geliyor.
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carloska 4 yıl
pasaport kayıtlı oneplus one a rom atarken yanlışlıkla susunca açmak için kendi imei sini yeniden yazmak zorunda kaldım ve 2g gitti... mail atarak yardım istememe dalga geçer gibi git yenisini al diyerek davetiye gönderdiler.. kibarca garanti dışı yada yapmıyoruz diyebilirlerdi..böylesine ciddi! bi firma
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saruman_me 4 yıl
449 dolar.
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TypeR_Mbt 4 yıl
449,99
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batkent 4 yıl
çok merak ediyorum böyle bir telefonu neden vestel yapamaz? adamların kasa haricinde ürettikleri pek bir şey yok her şeyi dışardan topluyorlar vestel niye toplayamıyor?
Bu özellikleri barındıran sağlam ve 3000mh pili olan bir vestel 1.499'tlden gitmez mi.
Ama nerde bizimkilerde o iş anca 2-3 yıl önce çıkan işlemciler ve saçma çözünürlükler ile F/P telefonu yapıyoruz biz diye geçinirler
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michael01 4 yıl
Türkiye'ye gelirse tahmini satıp fiyatı 1999,2099,2199 olur.Daha ucuza gelmez.
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deoksiriboz1001 4 yıl en beğenilen
elin oğlu yapıyor. amerikalısı avrupalısı da keyfini sürüyor. tabi bizim neyimize onlar. vestelin takozunu kullanalım yeter bize.
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