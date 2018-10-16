Online hediye siteleri: En uygun fiyat hangisinde?

İnternetin olmadığı zamanları hatırlayın ve bir sürü mağazayı tek tek ziyaret ettiğiniz günleri düşünün.

Oldukça yorucu bir serüvendi.

Neyse ki, internet kullanımının artmasıyla birlikte ile artık mağaza mağaza gezme derdi sona erdi ve şu an, satın almak istediğiniz her şey için online alışveriş yapabiliyorsunuz.

Takı, çanta, şal, şarap, gözlük, battaniye, teknolojik cihazlar, mobilya, çiçek vb. farketmez, aklınıza gelebilecek tüm ürünler için yüzlerce online mağazaya göz atabilirsiniz.

Sadece kendiniz için değil, birine hediye alacağınız zaman da, aradığınız tüm hediyeler size basit bir Google araması kadar yakın.

İşte o nedenlerden birkaçı…

Kolaylık

Online alışverişin en büyük avantajlarından biri insanlara kolaylık sağlaması. Çünkü gece saat on ikide, rahatlıkla başka hiçbir yerden alışveriş yapamazsınız. Alışverişiniz esnasında sıra beklemezsiniz ve alışverişinizi sadece birkaç dakika içinde tamamlayabilirsiniz.

Daha uygun fiyatlar

Online mağazalardan birçok ürünü daha ucuza temin edebilirsiniz. Çünkü çevrimiçi mağazalarda aracılar yoktur ve ürün, aracı olmadan doğrudan size gelir. Ayrıca birçok online mağaza, insanlara farklı indirim seçenekleri sunar.

Daha çok çeşit

Online mağazalarda, birçok marka ve ürün, tek bir çatı altında insanlara sunuluyor. Coğrafya ile sınırlı kalmadan, diğer ülke ve bölgelerdeki perakendecilerinden de alışveriş yapabiliyorsunuz. Yerel olarak göreceğinizden çok daha fazla renk ve boyut seçeneği hizmetinizde. Ayrıca, stok çok daha fazla.

Müşteri yorumları

Online alışverişin en önemli avantajlarından biri de, satın alma yapmadan önce karar verme sürecimizi etkileyecek müşterileri yorumları.

Daha kolay hediye gönderme

Sevdikleriniz nerede yaşarsa yaşasın; doğum günü, düğün, yıldönümü, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. özel günlerde hediye göndermek, artık bir tık kadar yakınınızda.

Daha az masraf

Geleneksel alışverişi tercih edildiğinde, çoğu zaman planlanandan çok daha fazla harcama eğilimindeyiz. Dışarıda yemek yemek, ulaşım ve satın alma dürtüsünden doğacak birçok masraf, online alışverişin daha tasarruflu olmasını sağlıyor.



Fiyat karşılaştırması

Ürün fiyatlarının araştırılması ve karşılaştırılması online olarak çok daha kolay.

Kalabalık yok

Eğer alışveriş yaparken kalabalıktan nefret edenlerdenseniz, internetten alışveriş yaparken bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Daha az zorlayıcı alışveriş

Alışverişe çıktığımızda, çoğu zaman gerçekten ihtiyaç duymadığımız şeyleri satın alabiliriz. Çünkü dükkan sahipleri bize bu baskıları yapar ve satış becerilerini kullanarak bizi kandırabilir. Online alışverişlerde ise gerçek istek ve tercihlerimizden asla ödün vermeyiz.

Eski veya kullanılmayan ürünleri daha düşük fiyatlarla satın almak

Yukarıdaki listede belirtildiği gibi internetten alışveriş yapmak için binlerce neden var. Fakat her zaman olduğu gibi en belirleyici etkenlerden biri fiyat. İşte tam da bu yüzden en uygun fiyata sahip online hediye sitelerini mercek altına aldık.

Amazon

Türkiye e-ticaret pazarına girmesi heyecanla beklenen Amazon, sonunda pazara giriş yaptı. Fakat dünya e-ticaret devinin pazara yeni bir heyecan getirmesi beklenirken; dar ürün portföyü, Amazon markalı ürünlerin Türkiye satışının olmaması ve Amazon Prime (müşterilerden aylık veya yıllık olarak alınan belirli bir ücret karşılığı hızlı ve ücretsiz kargo, prime video ile sınırsız film izleme, binlerce e-kitap, e- dergi erişimi vb. birçok avantaj) üyelik özelliğinin bulunmaması ile şu an için biraz hayal kırıklığı durumunda. İlerleyen zamanlarda bu konudaki gelişmeler pazardaki konumunu hızlıca değiştirebilir.

ÇiçekSepeti

Çiçek sitesi olarak başlayıp “Hediye” temalı büyük bir e-ticaret sitesi haline gelen ÇiçekSepeti’nin birçok farklı ürün kategorisi var. Mizu.com’un kapanıp, Çiçek Sepeti bünyesine katılması, butik çiçekçilerin dahil olması ve hediye tarafında marketplace sisteminin eklenmesiyle ürün portföyünü daha da genişleten şirketin 6 ana kategoride 100 bini as¸kın ürünü bulunuyor.

En büyük avantajı, hediye kategorisi altındaki tüm ürünlerin ücretsiz kargo olması. Bu açıdan hediyelik eşya siteleri arasında ön sıralarda yer alan bir web sitesi.

Gittigidiyor

İlk kurulduğunda, ikinci el bir pazar alanı olarak alıcı ile satıcıyı buluşturan bir platform olan Gittigidiyor, zaman içinde sıfır ürün satışının da yapılmasına izin verdi. Sıfır ürünlerde diğer e-ticaret sitelerine göre büyük fiyat avantajı sağlamasa da, uygun fiyatlı ikinci el ürün arayanlar için avantajlı bir pazar yeri.

Hepsiburada

Yıl genelinde çok kez kampanya duyurusu yapılsa da son kullanıcının tercihlerini değiştirebilecek oranda etki etmediği zamanlar da oluyor. Fakat belirli dönemlerde çok satan ürün gruplarında KDV indirimi kampanyaları avantajlı olabiliyor. Hepsiexpress özelliğiyle kargo fiyat farkını ödediğinizde aynı gün teslimat yapabiliyorlar.

N11

N11’den alışveriş yaparken eğer bir indirim koduna sahipseniz, ürün fiyatları cazip hale gelebiliyor. Marketplace temelinde bir sistemleri olduğu için satıcı bazında indirimli ürünler denk getirilebiliyor. Ürünlerin orijinalliği konusunda bazen dikkat etmek gerekebiliyor. Fakat sorun yaşanması durumunda ürün iade süreci doğru işliyor

Genel olarak hemen hemen hepsi işin “hizmet aşaması”nı iyi yapabildiği için güvenilir markalar haline gelen e-ticaret siteleri. En iyisini seçmek zor olsa da fiyat, ihtiyaca uygunluk ve indirim dönemi özelinde hangisi size cazip geliyorsa onu seçmek mantıklı olacaktır.

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İnternetteki pazar yerleri, eski veya kullanılmamış ürünleri çok düşük fiyatlara satın almayı daha kolay hale getiriyor.