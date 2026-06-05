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    Discord açılıyor: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir Türkiye’de erişime engelli bulunan Discord’un kriterleri karşılamaya başladığını ve muhtemelen açılacağını belirtti.

    Discord Tam Boyutta Gör
    İnternet dünyasının en önemli iletişim platformlarından Discord, düzenleyici kuruluşlar tarafından istenen bilgilerin sağlanmadığı gerekçesiyle Ekim 2024 tarihinde erişime engellenmişti. Aradan geçen 1.5 yıl pek çok şeyi yoluna koymuş durumda.

    Discord ne zaman açılıyor?

    Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlamaları ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli kararı alınan Discord için Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada istenen verileri devlet birimleri ile paylaşmadığı için engellendiğini belirtmişti.

    Discord bunun üzerine düzenleyici kurumlar ile iş birliği yapmayı kabul etmiş ve şikâyet konusu olan noktaların giderilmesi için çalışmalar başlamıştı. Nisan ayında yine Bakan Uraloğlu istenmeyen ve zararlı içeriklerin tamamen çıkarılması konusunda ilerleme kaydettiklerini açıklamıştı.

    Bugün katıldığı bir programda Bakan Uraloğlu, Discord’un içerik çıkarma noktasında Türkiye’nin istediği kriterlere geldiğini ve açılması noktasında ilgili Bakanlar ile görüşme yaptıklarını, muhtemelen bir müddet sonra erişime açacaklarını belirtti. Henüz net bir tarih verilmese de bunun uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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