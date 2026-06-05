Discord açılıyor: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

Discord ne zaman açılıyor?
Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlamaları ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli kararı alınan Discord için Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada istenen verileri devlet birimleri ile paylaşmadığı için engellendiğini belirtmişti.
Discord bunun üzerine düzenleyici kurumlar ile iş birliği yapmayı kabul etmiş ve şikâyet konusu olan noktaların giderilmesi için çalışmalar başlamıştı. Nisan ayında yine Bakan Uraloğlu istenmeyen ve zararlı içeriklerin tamamen çıkarılması konusunda ilerleme kaydettiklerini açıklamıştı.
Bugün katıldığı bir programda Bakan Uraloğlu, Discord’un içerik çıkarma noktasında Türkiye’nin istediği kriterlere geldiğini ve açılması noktasında ilgili Bakanlar ile görüşme yaptıklarını, muhtemelen bir müddet sonra erişime açacaklarını belirtti. Henüz net bir tarih verilmese de bunun uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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