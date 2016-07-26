Artık sinemada gözlük takmadan da 3D film izleyebileceğiz

Sinema endüstrisinde büyük umutlarla hayata geçirilen ancak tam anlamıyla beklentileri karşılamayan 3D görüntüleme teknolojisi oldukça önemli bir yenilikle beklenen sıçramayı yapmaya hazırlanıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve İsrail merkezli Weizmann Bilim Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen Cinema 3D adındaki sistemle artık üç boyutlu filmleri çıplak gözle seyredebilmek mümkün hale geliyor.

Günümüzde sinemalarda dağıtılan gözlüklerle 3D keyfini en iyi şekilde yaşayabilmek için perdeye dik bakacak bir koltuğa oturmanız ve belirli bir mesafe uzaklıkta bulunmanız gerekiyor. Yani sağdan ya da soldan belirli açılarla ekrana baktığınızda 3D kalitesi de aynı oranda düşüş gösteriyor.

Cinema 3D teknolojisi ise birden çok katmanı tek çerçevede birleştirerek ayna ve lens yardımıyla üç boyutlu görüntü algısı yaratıyor. Böylelikle gözlük takmanıza gerek kalmadan filmi üç boyutlu şekilde izleyebiliyorsunuz. Üstelik ekrana bakış açınızın ve uzaklığınızın da bir önemi kalmazken, gözlükten dolayı bazı kişilerde oluşan baş ağrısı ve bulantı da büyük ölçüde gideriliyor.

Fakat her geçen gün kullanım alanı yaygınlaşan sanal gerçeklik gözlüklerinin sinema salonlarına da göz kırpmaya başlaması, günümüz 3D teknolojilerini tedavülden kaldırarak yeni bir trendin kapılarını aralayabilir. Geliştirme sürecinin devam ettiği belirtilen Cinema 3D’nin çalışma mantığını hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

http://news.mit.edu/2016/glasses-free-3d-larger-scale-0725