Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık sinemada gözlük takmadan da 3D film izleyebileceğiz

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen bu yeni görüntüleme teknolojisi sayesinde artık sinemada üç boyutlu film izleyebilmek için gözlük takma şartı son buluyor.
2 yıl
6,5b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Artık sinemada gözlük takmadan da 3D film izleyebileceğiz
Sinema endüstrisinde büyük umutlarla hayata geçirilen ancak tam anlamıyla beklentileri karşılamayan 3D görüntüleme teknolojisi oldukça önemli bir yenilikle beklenen sıçramayı yapmaya hazırlanıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve İsrail merkezli Weizmann Bilim Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen Cinema 3D adındaki sistemle artık üç boyutlu filmleri çıplak gözle seyredebilmek mümkün hale geliyor.
Günümüzde sinemalarda dağıtılan gözlüklerle 3D keyfini en iyi şekilde yaşayabilmek için perdeye dik bakacak bir koltuğa oturmanız ve belirli bir mesafe uzaklıkta bulunmanız gerekiyor. Yani sağdan ya da soldan belirli açılarla ekrana baktığınızda 3D kalitesi de aynı oranda düşüş gösteriyor.
Cinema 3D teknolojisi ise birden çok katmanı tek çerçevede birleştirerek ayna ve lens yardımıyla üç boyutlu görüntü algısı yaratıyor. Böylelikle gözlük takmanıza gerek kalmadan filmi üç boyutlu şekilde izleyebiliyorsunuz. Üstelik ekrana bakış açınızın ve uzaklığınızın da bir önemi kalmazken, gözlükten dolayı bazı kişilerde oluşan baş ağrısı ve bulantı da büyük ölçüde gideriliyor.
Fakat her geçen gün kullanım alanı yaygınlaşan sanal gerçeklik gözlüklerinin sinema salonlarına da göz kırpmaya başlaması, günümüz 3D teknolojilerini tedavülden kaldırarak yeni bir trendin kapılarını aralayabilir. Geliştirme sürecinin devam ettiği belirtilen Cinema 3D’nin çalışma mantığını hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

http://news.mit.edu/2016/glasses-free-3d-larger-scale-0725 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maho2306 2 yıl en beğenilen lotraranel
lotraranel


Firaristt

Türkiye'ye gelir ise x2 fiyat çekerler. Zaten çok ucuz değildi. Kola+Mısır +film 100 lira derler, zaten 50-60 liraya çıkıyor bu şekilde.

Yahu bilet 15 lira kola Mısır 10 lira Cinemaximum da

Siz nereye 50,60 veriyorsunuz

Tabi Zorlu ya giderim başka da bilmem derseniz de 20
Civarıydı sanırım bilet 10 yine Mısır kola derseniz 30 yapar
Paris'te İmax e gittim o bile 17 Euro'ydu yanı

Kız arkadaşımla istinye park imaxde tarzanı izledik. Bilet 33 tl kişi başı yanına birde mısır kola alınca 2 kişi 120 tl falan oluyor.
lotraranelFiraristtTürkiye'ye gelir ise x2 fiyat çekerler. Zaten çok ucuz değildi. Kola+Mısır +film 10...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Zaten filmlerin hepsi full 3D değil arada gözlüğü çıkartıyorum baş ağrısı değilde gözlerim yanıyor.
Ayrıca sinema salonları ücretlerine bir düzenleme gelmesi lazım, herşeyi geçtim ama avmdeki sinema salonlardan alınan kola, mısır adama koyuyor !
Valla artık tedarikli gidiyorum laptop çantasını atıyorum 2 kola 4 tane küçüklerinde cips ıvır zıvır ve tabiki gözlükleri gittiğim yere bağlı olarak fiyatı bayaa düşürüyorum.
Bu devirde zaten bayan olmak lazımmış koca valiz gibi çanta at atabildiğini içine.
Zaten filmlerin hepsi full 3D değil arada gözlüğü çıkartıyorum baş ağrısı değilde gözlerim yanıyor.Ayrıca sinema salonları ücretlerine bir düzenleme gelm...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erdeminofff 2 yıl
Bazı kişiler fark etmiştir. Tablet veya telefonlarda koruyucu cam kullananlar bazı görselleri ve videoları 3 boyutlu olarak görebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bu iyi olur ama fiyatlar'da tavan yapar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 2 yıl
3D plastik gözlüklerden nefret ediyorum. Sinema sevdiğim için mecburen çok kullanıyoruz. Cam olanı var mı diye de çok aradım ama bulamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
yakında telefon ekranlarında görürüz bu teknolojiyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Zaten filmlerin hepsi full 3D değil arada gözlüğü çıkartıyorum baş ağrısı değilde gözlerim yanıyor.
Ayrıca sinema salonları ücretlerine bir düzenleme gelmesi lazım, herşeyi geçtim ama avmdeki sinema salonlardan alınan kola, mısır adama koyuyor !
Valla artık tedarikli gidiyorum laptop çantasını atıyorum 2 kola 4 tane küçüklerinde cips ıvır zıvır ve tabiki gözlükleri gittiğim yere bağlı olarak fiyatı bayaa düşürüyorum.
Bu devirde zaten bayan olmak lazımmış koca valiz gibi çanta at atabildiğini içine.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 2 yıl
Telefonlarda da olsa bu teknoloji güzel olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 2 yıl
Gözlüksüz 3D olayının çözülmüş olması güzel. Ama anlamadığım birşey var. Normal 3D kayıtlarda insan gözleri gibi yanyana olan iki adet kamera kullanılıyor. Bu yeni teknoloji ile vaadedilen hafif yanlardan bakınca görüntünün sanki oradan bakılıyormuş gibi gözükmesi olayını iki kamerayla yapmak nasıl mümkün olabilir? O açıdan bakıyormuş gibi görebilmek için o açıdan da kamera kaydı yapılması gerekmez mi? Yoksa çapraz bakınca da normal karşıdan bakan insanın gördüğü gibi mi görünecek görüntü? Videoda sanki böyle değil gibi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Nintendo 5 sene önce falan gözlüksüz 3D olayını yapmıştı :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 2 yıl darkdiva
darkdiva

Nintendo 5 sene önce falan gözlüksüz 3D olayını yapmıştı :)

Evet gözlüksüz 3D olayı yıllar önce de vardı fakat sadece küçük ve yüzümüze yakın ekranlar için çalışan bir teknolojiydi. HTC'nin 3D kameralı telefonu vardı mesela ve ekranında 3D videolar gözlüksüz izlenebiliyordu. Ancak kolaylıkla olmuyordu, gözü bi şekilde odaklamak falan gerekiyordu, ayrıca telefonu az oynatınca görüntü bozuluyordu. Çalışıyor muydu? Evet çalışıyordu. Ama büyük ekran ve uzak görüntüde bu sistem işlemiyor malesef. Bir takım optik olaylar değişiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
en nefret ettiğim şeylerdendir o elden ele geçen hijyen problemi büyük ihtimal ile bulunan gözlükleri takmak, 3d izlemek zorunda olduğum filmlerde de genelde gözlük takmam obsesiflik de var biraz,memnun oldum açıkçası bu habere.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Türkiye'ye gelir ise x2 fiyat çekerler. Zaten çok ucuz değildi. Kola+Mısır +film 100 lira derler, zaten 50-60 liraya çıkıyor bu şekilde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lotraranel 2 yıl Firaristt
Firaristt
Türkiye'ye gelir ise x2 fiyat çekerler. Zaten çok ucuz değildi. Kola+Mısır +film 100 lira derler, zaten 50-60 liraya çıkıyor bu şekilde.

Yahu bilet 15 lira kola Mısır 10 lira Cinemaximum da

Siz nereye 50,60 veriyorsunuz

Tabi Zorlu ya giderim başka da bilmem derseniz de 20
Civarıydı sanırım bilet 10 yine Mısır kola derseniz 30 yapar
Paris'te İmax e gittim o bile 17 Euro'ydu yanı
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 2 yıl
Gelsin baş ağrıları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknoloji, sinema ve
8 etiket daha 3d 3d film 3d gözlük 3d sinema cinema 3d üç boyutlu görüntüleme Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu 2 yıl Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor 2 yıl Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın 2 yıl Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor 2 yıl Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor 2 yıl Opera Mini Android uygulamasına video indirme özelliği geldi 2 yıl BlackBerry, ikinci Android telefonunu duyurdu 2 yıl Apple’da düşüş sürüyor 2 yıl Nvidia GTX 1060 inceleme "ASUS Strix GTX 1060 testte" 2 yıl Android'e yerleşik numara engelleme özelliği geldi 2 yıl Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turu sona erdi: İşte detaylar, videolar ve fotoğraflar 2 yıl Apple Car projesi iPad'in arkasındaki mühendise emanet 2 yıl AMD, iş istasyonları segmentinde çıtayı yükseltiyor 2 yıl Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası... 2 yıl Nvidia’dan iş istasyonlarına Pascal dokunuşu 2 yıl Pokemon Go rekora doymuyor: İndirme sayısı 75 milyonu geçti 2 yıl Colin McRae Rally’yi %95'in üzerinde indirimle sadece 20 kuruşa indirin 2 yıl Google Maps yeni sade tasarımıyla fazlalıklarından kurtuluyor 2 yıl AMD’den 1TB SSD'li Radeon Pro SSG ekran kartı 2 yıl Gelecek, Güneş Enerjisi ile çalışan akıllı evlerde 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Artık sinemada gözlük takmadan da 3D film izleyebileceğiz Sonraki Şimdi de Galaxy J2 Pro 2 yıl Jose Mourinho oyuncularına Pokemon Go’yu yasakladı 2 yıl Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab J resmiyet kazandı 2 yıl Captain Marvel'i kimin canlandıracağı belli oldu 2 yıl 2017'de bütün Ford araçlarında CarPlay ve Android Auto yer alacak 2 yıl Yeni iPhone'un ismi "iPhone 6SE" olabilir 2 yıl BMW 2020 yılında Tesla Model 3 rakibi elektrikli 3 serisini piyasaya sürebilir 2 yıl TP-Link'in yeni seri ViVid 6700mAh powerbank'ini inceliyoruz 2 yıl Google, Android uygulamalarının boyutlarını büyük oranda düşürüyor 2 yıl Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor 2 yıl NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari amaçlarla kullanmak istiyor 2 yıl 5 yıl sonra, transistör boyutunu küçültmek mümkün olmayacak 2 yıl Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi 2 yıl Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turunda son etaba girildi 2 yıl Artık resmi: Yahoo satıldı 2 yıl Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor 2 yıl Prisma sunucuları yoğunluktan dolayı çöktü 2 yıl Comic-Con 2016 etkinliğinde öne çıkan fragmanlar 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 duvar kağıtları burada Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim