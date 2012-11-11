Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera, Web Pass servisini duyurdu

6 yıl
711
1
16
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Opera, abonelerine ön ödemeli hizmet sunan operatörler için ''Tek tık deneyimi'' olarak tanımlanan Web Pass servisini resmen duyurdu.

Mobil data'ya sahip olmayan kullanıcıları hedefleyen Web Pass sayesinde, kullanıcılar cüzzi ücretler ödeyerek kısa süreli internet erişimine sahip olabilecekler. Servisin en dikkat çekici özelliği ise, veriye bağlı bir paket yerine süreye bağlı paketler sunması. Şu an için fiyatlandırma konusunda kesin bir şey söylenmek pek doğru olmasa da, fiyatlandırmanın Opera ile anlaşma yapan operatörler tarafından belirleneceği belirtiliyor. 

Konuyla ilgili konuşan Opera CEO'su Lars Boilesen, Web Pass ile birlikte mobil internete ilk kez adım atacak kullanıcılar için sınırları iyice düşürdüklerini ifade ederken, servis için operatörler ile yapacakları çalışmalardan dolayı oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi. Servisi kullanıcılarına sunan ilk operatör ise Malezya'dan DİGİ Telecommunications oldu. Opera'nın mobil internet edinme konusunda sunmuş olduğu bu farklı alternatifin kullanıcılardan nasıl tepkiler alacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.opera.com/press/releases/2012/11/08/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MURATSPLAT 6 yıl en beğenilen
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar.

Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.

Boş verin GSM şirketlerini

wimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.


tr.wikipedia.org/...

Düzeltildi
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı inter...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Bu işe yaramazki en azından ülkemizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßæ 6 yıl
Neden yukarıdaki ücretin Türkiye'de de geçerli olacağını düşünüyorsunuz? O operatörün birinin belirlediği bir ücret. Bu sistemin Türkiye'ye gelmesi henüz gündemde değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 6 yıl
1 gunluk facebook 1 tl. Pahali bence Turkiye icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jomolocco 6 yıl
MURATSPLAT
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar. Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.Boş verin GSM şirketlerini Vimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.

vimax derken ??? Hönk :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 6 yıl
MURATSPLAT

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar. Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.Boş verin GSM şirketlerini Vimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.


vimax derken hangi vimax?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Reklam telefonu sanki , google nexus i9250 gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
vodafonun sınırsız 10 kb sn intenetine aylık 10 tl veriyorum fiyat mobil sınırsızlık için ne kadar uygun gibi gelse de yinede fazla en azında 25 kb sn olsaydı kimse %100 downtime yapmıyor sonuçta en çok zorladığım ay bile 14gbyi geçmedi kullanımım zaten sınır 21 22gb civarı bence devlet denilen yatıp uyuma kurumunun bu fiyatlandırma ve hizmet politikasını bütün firmalar için düzenlemeli hele hele şu 3 liraya tarladan alınan 5 liraya tarla sahibinin sattığı ama marketlerde 30 liraya aldığın tarzdan şeyler için kesinlikle fiyatlara el atılmalı denetimler yapılmalı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavenLife 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
vodafonun sınırsız 10 kb sn intenetine aylık 10 tl veriyorum fiyat mobil sınırsızlık için ne kadar uygun gibi gelse de yinede fazla en azında 25 kb sn olsaydı kimse %100 downtime yapmıyor sonuçta en çok zorladığım ay bile 14gbyi geçmedi kullanımım zaten sınır 21 22gb civarı bence devlet denilen yatıp uyuma kurumunun bu fiyatlandırma ve hizmet politikasını bütün firmalar için düzenlemeli hele hele şu 3 liraya tarladan alınan 5 liraya tarla sahibinin sattığı ama marketlerde 30 liraya aldığın tarzdan şeyler için kesinlikle fiyatlara el atılmalı denetimler yapılmalı

aynen kardeşim katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
''Servisin en dikkat çekici özelliği ise, veriye bağlı bir paket yerine süreye bağlı paketler sunması.'' İşte bu güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 yıl
arkadaş şebekede 3G yazıyor 100 mb geçiyorum hala 3G yazıyor ama adil kullanım SMS geliyor resmen internet çakılı kalıyor 1 sayfa 30sn açılıyor bir yerden sonra sinirlenip kapatıyorsun zaten şu adil kullanım olayını adama akıllı bir boyut yapsınlar sınırsız net paketi diyor 100 mb sonra internetimi yavaşlatıyor istesemde kulllanamıyorum ki o zaman ne anladım bu işten :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*ExtraTechx* 6 yıl
MURATSPLAT
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar. Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.Boş verin GSM şirketlerini Vimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.

3 büyük operatörde de 3g kapsama alanı çok zayıf açıyosun 1 dk ya kalmadan kopuyor.Hele yolculuk esnasında dakika başı şebeke değişiyor.Bizde gsm ye sabitleyip 15kb/sn ile takılıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 6 yıl en beğenilen
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar.

Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.

Boş verin GSM şirketlerini

wimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.


tr.wikipedia.org/...

Düzeltildi
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 6 yıl
herkesin internet paketi var zaten ne gerek var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavenLife 6 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki oparatörler utanmadan sıkılmadan 3g şebekede 2g hızında hizmet veriyorlar. Reklamlara bakarsak da onlar bize sanki ışık hızı internet sunuyorlar.
Özetle Türk tüketicisini soyuyorlar.
Boş verin GSM şirketlerini
Vimax bu ülkeye ne zaman gelecek? BTK sen ne iş yaparsın! Bizim vergilerimizle fonlanan kurum, neden vatandaşın hakkını korumaz da piyasayı tekel şirketler için bir cennet haline getirirsin.

+9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
711 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, opera ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası" 6 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim