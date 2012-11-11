Opera, Web Pass servisini duyurdu





Opera, abonelerine ön ödemeli hizmet sunan operatörler için ''Tek tık deneyimi'' olarak tanımlanan Web Pass servisini resmen duyurdu.





Mobil data'ya sahip olmayan kullanıcıları hedefleyen Web Pass sayesinde, kullanıcılar cüzzi ücretler ödeyerek kısa süreli internet erişimine sahip olabilecekler. Servisin en dikkat çekici özelliği ise, veriye bağlı bir paket yerine süreye bağlı paketler sunması. Şu an için fiyatlandırma konusunda kesin bir şey söylenmek pek doğru olmasa da, fiyatlandırmanın Opera ile anlaşma yapan operatörler tarafından belirleneceği belirtiliyor.





Konuyla ilgili konuşan Opera CEO'su Lars Boilesen, Web Pass ile birlikte mobil internete ilk kez adım atacak kullanıcılar için sınırları iyice düşürdüklerini ifade ederken, servis için operatörler ile yapacakları çalışmalardan dolayı oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi. Servisi kullanıcılarına sunan ilk operatör ise Malezya'dan DİGİ Telecommunications oldu. Opera'nın mobil internet edinme konusunda sunmuş olduğu bu farklı alternatifin kullanıcılardan nasıl tepkiler alacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.opera.com/press/releases/2012/11/08/