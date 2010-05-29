Opera ve Nokia'dan Flash desteği

Apple'ın destek vermemekte ısrar ettiği Flash'a rakiplerden destek gelmeye devam ediyor. Google'ın Android "Froyo" 2.2 üzerinden verdiği desteğin ardından Nokia ve Opera'da Flash'a destek verip vermeme konusundaki düşüncelerini açıkladılar.

Reuters'de yayınlanan habere göre Londro'da düzenlenen Open Mobile Summit 2010'da konuşan Opera'nın kurucu ortaklarından Jon von Tetzchner, Opera'nın mobil çözümlerde Flash'a destek verip vermeyeceği konusuna açıklama getirerek, firmanın Flash'a destek vereceğini ifade etti. Aynı şekilde Nokia cephesinden de Alberto Torres'de von Tetzchner'in açıklamasına benzer olarak Flash'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Bakalım kullanıcılar Flash'a sunulan bu destekten memnun kalacak mı yoksa Apple'ı mı haklı bulacak ?