Opera ve Nokia'dan Flash desteği

Apple'ın destek vermemekte ısrar ettiği Flash'a rakiplerden destek gelmeye devam ediyor. Google'ın Android "Froyo" 2.2 üzerinden verdiği desteğin ardından Nokia ve Opera'da Flash'a destek verip vermeme konusundaki düşüncelerini açıkladılar.
Reuters'de yayınlanan habere göre Londro'da düzenlenen Open Mobile Summit 2010'da konuşan Opera'nın kurucu ortaklarından Jon von Tetzchner, Opera'nın mobil çözümlerde Flash'a destek verip vermeyeceği konusuna açıklama getirerek, firmanın Flash'a destek vereceğini ifade etti. Aynı şekilde Nokia cephesinden de Alberto Torres'de von Tetzchner'in açıklamasına benzer olarak Flash'ı destekleyeceklerini duyurdu.
Bakalım kullanıcılar Flash'a sunulan bu destekten memnun kalacak mı yoksa Apple'ı mı haklı bulacak ?
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Hangi cihaz ??
+1
apple i azda olsa tanıyorsam flash i getirmicek
Mesajımın hiçbir yerinde Iphone lafı geçmediği halde neden üzerinize alınıp agresif bir şekilde savunmaya geçtiniz? Konu başlığı Opera ve Nokia'nın flash desteği, Iphone'da var ya da yok beni ilgilendirmiyor. Steve Jobs'a hayranım. Yanlızca iflasın eşiğine gelmiş bir şirketi kurtarmadı, ayn zamanda milyonlarca "fanatik" tüketici yarattı. Neredeyse bir standart halini alan flash'a bile gereksiz gözüyle bakabilen sizler olduğu sürece Apple'ın sırtı yere gelmez.
Sizin cevabınız burası,
Biraz ararştırma yaparsanız hemen hemen bütün bankaların iphone için özelleştirilmiş web siteleri mevcut, ve geriyede yukarıda bahsettiğin gibi sadece çeşitli videoları izlemek kalıyor. Eleştiri yapacağınız konu hakkında bilginiz yoksa lütfen eleştiri yapmayın, önce bir araştırın sorup soruşturun daha sonra eleştirilerinizi bizimle paylaşın, insanlara yalan yanlış bilgileri doğruymuş gibi sunmayın.
Diğer arkadaşlara genel anlamda cevapta burası
Önce elinize bir İphone alın kullanın inceleyin daha sonra yorumlarda bulunun.
Ayrıca, yapılan haberde Apple ve İphone da geçtiğinden söylediklerinizi doğal olarak Apple ve İphone ile de ilişkilendirdim. Ki siz aksini iddaa ediyorsanız yanlış yere yorum yapmışsınız demektedir.
SAYGILARIMLA,
Biraz ararştırma yaparsanız hemen hemen bütün bankaların iphone için özelleştirilmiş web siteleri mevcut, ve geriyede yukarıda bahsettiğin gibi sadece çeşitli videoları izlemek kalıyor. Eleştiri yapacağınız konu hakkında bilginiz yoksa lütfen eleştiri yapmayın, önce bir araştırın sorup soruşturun daha sonra eleştirilerinizi bizimle paylaşın, insanlara yalan yanlış bilgileri doğruymuş gibi sunmayın. Önce elinize bir İphone alın kullanın inceleyin daha sonra yorumlarda bulunun.
ne oldu op... iphonede tutmadi glb nokia ami kucak actin =)