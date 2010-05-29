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Opera ve Nokia'dan Flash desteği

8 yıl
23,8b
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44
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın destek vermemekte ısrar ettiği Flash'a rakiplerden destek gelmeye devam ediyor. Google'ın Android "Froyo" 2.2 üzerinden verdiği desteğin ardından Nokia ve Opera'da Flash'a destek verip vermeme konusundaki düşüncelerini açıkladılar.

Reuters'de yayınlanan habere göre Londro'da düzenlenen Open Mobile Summit 2010'da konuşan Opera'nın kurucu ortaklarından Jon von Tetzchner, Opera'nın mobil çözümlerde Flash'a destek verip vermeyeceği konusuna açıklama getirerek, firmanın Flash'a destek vereceğini ifade etti. Aynı şekilde Nokia cephesinden de Alberto Torres'de von Tetzchner'in açıklamasına benzer olarak Flash'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Bakalım kullanıcılar Flash'a sunulan bu destekten memnun kalacak mı yoksa Apple'ı mı haklı bulacak ?


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DSGNRY 8 yıl
Bırakın hocam Flash i bilmem neyi, gecen ay burda bu alet satmaz diyenler nerede?
3 saniyede 1 adet satılıyormuş ve internet sitesinde bile 10 günde teslimat varmış
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Technological 8 yıl

DSGNRY

Bırakın hocam Flash i bilmem neyi, gecen ay burda bu alet satmaz diyenler nerede?
3 saniyede 1 adet satılıyormuş ve internet sitesinde bile 10 günde teslimat varmış



Hangi cihaz ??
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clearsky 8 yıl
Ben 5800 kullanıyorum ve maalesef Operanın S60V5 versiyonunda flash yok. Gerçi yazılımsal olarak bu destek gelse bile sizinde dediğiniz gibi donanımsal yetersizlikler sebebiyle verimli çalışacağını düşünmüyorum. Şimdi bile bazen genel hafıza dolu uyarısı alıyorum.
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bizhy 8 yıl
Ya bankalar vs.. Birakin iphone icin yapilmis siteyi , iphone icin prgramlarida var, her bankanin iphone a has programi var, facebook, youtube, daily motion, metAcafe ve diger aklima gelmeyen video siteleri hemen hemen hepsi icin var biraz arastirin appstorde gorursunuz. Tv lerde ayni sekilde...
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metinTasci 8 yıl

abcboy

Ya bankalar vs.. Birakin iphone icin yapilmis siteyi , iphone icin prgramlarida var, her bankanin iphone a has programi var, facebook, youtube, daily motion, metAcafe ve diger aklima gelmeyen video siteleri hemen hemen hepsi icin var biraz arastirin appstorde gorursunuz. Tv lerde ayni sekilde...


+1

apple i azda olsa tanıyorsam flash i getirmicek
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clearsky 8 yıl
@B-veritas
Mesajımın hiçbir yerinde Iphone lafı geçmediği halde neden üzerinize alınıp agresif bir şekilde savunmaya geçtiniz? Konu başlığı Opera ve Nokia'nın flash desteği, Iphone'da var ya da yok beni ilgilendirmiyor. Steve Jobs'a hayranım. Yanlızca iflasın eşiğine gelmiş bir şirketi kurtarmadı, ayn zamanda milyonlarca "fanatik" tüketici yarattı. Neredeyse bir standart halini alan flash'a bile gereksiz gözüyle bakabilen sizler olduğu sürece Apple'ın sırtı yere gelmez.
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B-veritas 8 yıl
clearsky

@B-veritas
Mesajımın hiçbir yerinde Iphone lafı geçmediği halde neden üzerinize alınıp agresif bir şekilde savunmaya geçtiniz? Konu başlığı Opera ve Nokia'nın flash desteği, Iphone'da var ya da yok beni ilgilendirmiyor. Steve Jobs'a hayranım. Yanlızca iflasın eşiğine gelmiş bir şirketi kurtarmadı, ayn zamanda milyonlarca "fanatik" tüketici yarattı. Neredeyse bir standart halini alan flash'a bile gereksiz gözüyle bakabilen sizler olduğu sürece Apple'ın sırtı yere gelmez.


Sizin cevabınız burası,

Biraz ararştırma yaparsanız hemen hemen bütün bankaların iphone için özelleştirilmiş web siteleri mevcut, ve geriyede yukarıda bahsettiğin gibi sadece çeşitli videoları izlemek kalıyor. Eleştiri yapacağınız konu hakkında bilginiz yoksa lütfen eleştiri yapmayın, önce bir araştırın sorup soruşturun daha sonra eleştirilerinizi bizimle paylaşın, insanlara yalan yanlış bilgileri doğruymuş gibi sunmayın.

Diğer arkadaşlara genel anlamda cevapta burası

Önce elinize bir İphone alın kullanın inceleyin daha sonra yorumlarda bulunun.


Ayrıca, yapılan haberde Apple ve İphone da geçtiğinden söylediklerinizi doğal olarak Apple ve İphone ile de ilişkilendirdim. Ki siz aksini iddaa ediyorsanız yanlış yere yorum yapmışsınız demektedir.



SAYGILARIMLA,
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clearsky 8 yıl
Şu an opera mobile'ın en önemli eksiği flash desteği, o da gelirse tadından yenmez. Hala flash için olsada olur olmasada diyen arkadaşlara hayet ediyorum. Günümüzde e-ticaret sitelerinden tutunda banka sitelerine kadar neredeyse flash'sız site kalmamışken bunu video izlemeye indirgeyip bana lazım değil demek kendini avutmaktan başka birşey değil. Ayrıca bunun tercih meselesi olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Web sitelerinin kaçında flash'lı ve flash'sız versiyon seçeneği sunuluyor? Hal böyleyken tercih bunun neresinde? Siz şuna flash'lı sitelerede gir(e)meyiveriyorum desenize.
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B-veritas 8 yıl
clearsky

Şu an opera mobile'ın en önemli eksiği flash desteği, o da gelirse tadından yenmez. Hala flash için olsada olur olmasada diyen arkadaşlara hayet ediyorum. Günümüzde e-ticaret sitelerinden tutunda banka sitelerine kadar neredeyse flash'sız site kalmamışken bunu video izlemeye indirgeyip bana lazım değil demek kendini avutmaktan başka birşey değil. Ayrıca bunun tercih meselesi olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Web sitelerinin kaçında flash'lı ve flash'sız versiyon seçeneği sunuluyor? Hal böyleyken tercih bunun neresinde? Siz şuna flash'lı sitelerede gir(e)meyiveriyorum desenize.


Biraz ararştırma yaparsanız hemen hemen bütün bankaların iphone için özelleştirilmiş web siteleri mevcut, ve geriyede yukarıda bahsettiğin gibi sadece çeşitli videoları izlemek kalıyor. Eleştiri yapacağınız konu hakkında bilginiz yoksa lütfen eleştiri yapmayın, önce bir araştırın sorup soruşturun daha sonra eleştirilerinizi bizimle paylaşın, insanlara yalan yanlış bilgileri doğruymuş gibi sunmayın. Önce elinize bir İphone alın kullanın inceleyin daha sonra yorumlarda bulunun.
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bizhy 8 yıl
Benim anlamadigim sey neden illegal yollardan yazilmyr
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Ed - 8 yıl
iphoneda illegal oluyor ancak sistemi hacklemek lazım sanırım. jailbreak
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Nike 8 yıl
Flash internet aleminin olmazsa olmazı şu anda bir de bu kadar kasmasa sanki GTA 4 açıyorsun makinede.
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mcff 8 yıl
flashın optimizeye ve güvenliğini arttırılmaya ihtiyacı var, onun dışında zaten html5 geliyorum diyor... nokia ve operanın su an için geçiş döneminde desteklerini çemkemesinin tek nedeni tercih edilmeme korkusu olabilir, adobe boş durmayıp bu süreç içinde flashda iyileştirmelere gidecektir mutlaka, flashı iphonedan once kullandıgım sony ericsson W850 bile destekliyordu. unutmayın arkadaslar her yukselisin bir inişi ve her inişin bir yukselisi mutlaka vardır, bu flash içinde gecerli apple içinde ;)
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DH Misafiri 8 yıl
yanar döner opera yenilerde flash i kotuluyordu apple yanlisi oluyordu
ne oldu op... iphonede tutmadi glb nokia ami kucak actin =)
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
bundan baska secenekleri yok gibi gorunuyor zaten.
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Tolgá 8 yıl
adobe iyice asıldı şimdi en güzel şekilde mobile entegre edecekler cihaza appleda kullanmak zorunda kalacak...ama gerçekten mozillanın çok iyi çalışması lazım
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