Opera'nın Windows Phone için planları var

Masaüstünde olduğu kadar mobil platformlarda da pek çok kullanıcının tercih ettiği bir tarayıcı olmaya devam eden Opera, boy gösterdiği platformlara bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor.





Gelen son haberler Opera'nın Windows Phone için çalışmalara başladığı yönünde. Opera'dan bir mühendisin belirttiğine göre, Windows Phone için Opera Mini yakın bir zamanda duyurulacak. Ancak, duyuru tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.





Opera'nın Windows Phone için yayınlanacak olması pek de şaşırtıcı değil. Öyle ki, Windows Phone'un önceki sürümlerinde Opera'yı görmüştük. Opera Mini'nin Windows Phone için ne zaman yayınlanacağını ve nasıl karşılanacağını ise, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Opera-Mini-coming-to-Windows-Phone-soon_id46529