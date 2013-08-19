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Opera'nın Windows Phone için planları var

5 yıl
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45
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Opera'nın Windows Phone için planları var
Masaüstünde olduğu kadar mobil platformlarda da pek çok kullanıcının tercih ettiği bir tarayıcı olmaya devam eden Opera, boy gösterdiği platformlara bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor.

Gelen son haberler Opera'nın Windows Phone için çalışmalara başladığı yönünde. Opera'dan bir mühendisin belirttiğine göre, Windows Phone için Opera Mini yakın bir zamanda duyurulacak. Ancak, duyuru tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Opera'nın Windows Phone için yayınlanacak olması pek de şaşırtıcı değil. Öyle ki, Windows Phone'un önceki sürümlerinde Opera'yı görmüştük. Opera Mini'nin Windows Phone için ne zaman yayınlanacağını ve nasıl karşılanacağını ise, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Opera-Mini-coming-to-Windows-Phone-soon_id46529 Yorum Yaz
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insunwetrust 5 yıl en beğenilen
IE'den memnunum gayet hızlı ama Opera benim Symbian'dan çocukluk aşkım, bebeğimdir. Gelsin seve seve kullanırım. Google'ın çirkefliğinden Chrome gelemeyeceğine göre, Opera bekliyorum şimdi.
IE'den memnunum gayet hızlı ama Opera benim Symbian'dan çocukluk aşkım, bebeğimdir. Gelsin seve seve kullanırım. Google'ın çirkefliğinden Chrome gelemeyeceğine...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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xAlfonso 5 yıl
Markette adam akıllı bir browser yok opera nın gelmesi çok iyi olacak
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e-Militarist 4 yıl
Opera Mini bugün güncellendi. 8.0.0.6730

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/opera-mini-beta/b3bf000a-e004-4ecb-a8fb-9fc817cdab90
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knnolg 5 yıl
İşte bu güzel haber gelişmeye devam wp.
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bkaakco 5 yıl
Symbian'da Opera Mobile 12 kullanıyorum, 2 ve üstü sekmede takılmalar başlıyor. Mini'de sorun yok ama o da dandik. 2 senedir herhangi bir güncelleme de olmamış, saçmalık.
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Phant0mAssassin 5 yıl
Off lan bi an heyecanlandım
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Manchester United 5 yıl
Haydi hayırlısı olsun :D
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Cihat_, 5 yıl
Açıkçası ie her işimi görüyor eğer çok düşük veri harcarsa opera kullanırım yoksa işim olmaz
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Guest-F30ED544B 5 yıl
Opera yılardır tercih ettim bir browserdi. Lumiaya geçtim geçeli eksikliği vardı bir ara neden opera çıkmadığını araştırınca microsoftun wp8 deki kısıtlamalardan dolayı opera yapılsa bile ie'ni alt yapısını kullanmak zorunda olduğunu ve bu yüzden opera yapılmadığını okmumuştum. Zaten bana da öyle geliyoe ki mağazadaki tüm browserler ie alt yapısını kullanıyor. Kendi kendine tam anlamıyla çalışabilen bir browser yok. Operayı 4 gözle bekliyorum
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Cidelee 5 yıl
İe'de Chrome'daki gibi sekme değiştirme, ileri butonu olsa vede bazı sitelerdae çok nadir karşılaştığım hatalar olmasa bence en iyi mobil tarayıcı olur. Şu haliyle bile Safari'den sonraki en iyi tarayıcı bence.
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Şeriat Sucuğu 5 yıl
Diğer tarayıcılar gibi ie üzerinden çalışmaz inşallah
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wolf silver 5 yıl
Opera mini bu donanım haberı acarken rezalet bır tarayıcı hem android hemde smbıyan da bu böyledir. Smbıyanda uçbrowser var en iyisi o bazen hata veriyor ancak daha iyisinı bulamadım.. Android de ise en iyisi stok tarayıcı google chrome hikaye..
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MustafaPasam 5 yıl
IE mi daha iyi opera mı ? android de opera kullanmışlığım var fakat o kadar beğenmedim
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Utku 5 yıl wolf silver
wolf silver

Opera mini bu donanım haberı acarken rezalet bır tarayıcı hem android hemde smbıyan da bu böyledir. Smbıyanda uçbrowser var en iyisi o bazen hata veriyor ancak daha iyisinı bulamadım.. Android de ise en iyisi stok tarayıcı google chrome hikaye..

1.5 sene Belle OS kullandım, UC Browser kesinlikle Operaile eşdeğer bir tarayıcı değil. Çok eksik.

Opera Mini kotalı kullanımda, Opera Mobile ise HTML desteği gerektiğinde rakipsizdir.
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xAlfonso 5 yıl
Sizce ne kadar zamanda marketteki yerini alır
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