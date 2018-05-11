Snapchat inadından vazgeçerek kullanıcıların eleştirdiği arayüzü değiştirdi

Popüler sosyal medya platformlarından Snapchat, son altı ay içinde ikinci kez arayüzünü değiştirdi. Bundan birkaç ay önce şirket, kullanıcıları tarafından çok fazla eleştiri alan yeni bir arayüze geçmişti. Snapchat kullanıcıları yeni arayüzün çok karışık ve kullanışsız olduğunu belirterek bir imza kampanyası başlatmış ve eski tasarımın tekrar kullanıma sunulmasını istemişti. Eleştirilere kulak tıkayan Snap şirketi, sonunda geri adım atarak uygulama arayüzünü yeniden tasarladı.

Eski tasarım için 1 milyonun üzerinde imza toplanmıştı

Snap CEO'su Evan Spiegel, önceki arayüz değişimi için, kullanıcılardan şikayet aldıklarını belirtmiş fakat zamanla alışacaklarını açıklamıştı. Fakat işler beklediği gibi gelişmedi. Snap, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini arttırmış olsa da, geçen yıla oranla kullanıcı başına kazandığı para miktarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. İnadı bırakan Evan Spiegel'in, Snapchat'in arayüzünün eskisine benzer bir yapıya getirilmesi yönünde çalışmalar yaptığı biliniyordu. Görünüşe bakılırsa bu inatlaşmanın kazananı 1 milyondan fazla imza toplayan Snapchat kullanıcıları oldu.

Şu an için iOS kullanıcılarına sunulan yeni arayüz, eskisinden izler taşıyor. Kamera moduyla başlayan uygulamada, ekranı sola kaydırarak arkadaşlarınızın hikayelerini kronolojik olarak liste şeklinde görebiliyorsunuz. Eski arayüze benzer birçok yeniliğin getirildiği Snapchat'in yeni tasarımının önümüzdeki günlerde Android kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2018/5/11/17343483/snapchat-redesign-ios-snap-evan-spiegel