Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı

Dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcısı olan Opera, tarayıcı haricinde veri sıkıştırma ve VPN hizmetleriyle de tabanını genişletmeye çalışıyor. Bir süre önce tarayıcı bölümünü Çinli bir konsorsiyuma satma kararı alan firma, siber saldırıya uğradı.

Firmadan yapılan açıklamada, tarayıcı verilerinin cihazlar arasında senkronizasyonunu sağlayan ve Opera Sync olarak bilinen hizmetin hacklendiği duyuruldu. Firma hızlı bir şekilde saldırının sebeplerini araştırmaya başlarken, tüm şifreleri sıfırladı ve kullanıcılara da uyarı göndermeye başladı.

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Opera’nın büyük kullanıcı sayısının aksine senkronizasyon hizmetini kullanan sayısı sadece 1.7 milyon. Firma sunucularında verileri şifreli olarak sakladığını ve çözmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Yine de tedbir amaçlı tüm senkronizasyon hesaplarının şifresini sıfırlamayı tercih etmiş.

Zaman zaman büyük yazılım devlerinin siber saldırı altında kaldığını ve sunuculara izinsiz erişim sağlandığını okuyoruz. Milyonlarca kullanıcının bilgilerini ortaya saçan bu saldırılardan son kullanıcının korunması bir hayli zor oluyor. Opera henüz hangi verilere erişildiğini açıklamış değil.



