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Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı

İnternetin en büyük tarayıcı markasından birisi olan Opera’nın senkronizasyon hizmeti siber saldırıya uğradı. Firma tüm senkronizasyon hesaplarının şifrelerini sıfırlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcısı olan Opera, tarayıcı haricinde veri sıkıştırma ve VPN hizmetleriyle de tabanını genişletmeye çalışıyor. Bir süre önce tarayıcı bölümünü Çinli bir konsorsiyuma satma kararı alan firma, siber saldırıya uğradı.

Firmadan yapılan açıklamada, tarayıcı verilerinin cihazlar arasında senkronizasyonunu sağlayan ve Opera Sync olarak bilinen hizmetin hacklendiği duyuruldu. Firma hızlı bir şekilde saldırının sebeplerini araştırmaya başlarken, tüm şifreleri sıfırladı ve kullanıcılara da uyarı göndermeye başladı.

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Opera’nın büyük kullanıcı sayısının aksine senkronizasyon hizmetini kullanan sayısı sadece 1.7 milyon. Firma sunucularında verileri şifreli olarak sakladığını ve çözmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Yine de tedbir amaçlı tüm senkronizasyon hesaplarının şifresini sıfırlamayı tercih etmiş.

Zaman zaman büyük yazılım devlerinin siber saldırı altında kaldığını ve sunuculara izinsiz erişim sağlandığını okuyoruz. Milyonlarca kullanıcının bilgilerini ortaya saçan bu saldırılardan son kullanıcının korunması bir hayli zor oluyor. Opera henüz hangi verilere erişildiğini açıklamış değil. 


 

https://techcrunch.com/2016/08/26/opera-says-its-service-for-syncing-web-browser-data-was-hacked/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
dun operadan mr. robotu izlemistim :D
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Audi383848 3 yıl
Hesabım vardı ama allahtan hiçbir şey yok. Kullanmıyorum.
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mementopolis 3 yıl
opera kullaniyorum ama, böyle hesap falan acmam. Hangi firma olursa olsun eninde sonunda birseyleri caldimis bir sekilde haber olacak.
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sis651 3 yıl mementopolis
Yer imlerinin vs. eşitlenebilmesi büyük kolaylık belli kullanıcılara. Bilgisayarda gördüğüm bir sayfayı yer imine alıp, istediğim zaman çok aramadan telefondan da bulabilmek iyi.

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Infinitum 3 yıl
Firefox Sync'te benzer bir olay yaşandı mı bilmiyorum ama yedekledikten sonra bir türlü giriş yapamamıştım.
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interwap 3 yıl
O yüzden tekrar şifre istedi ve ben oturum açamadım.
Anlaşıldı.
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