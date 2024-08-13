VPN'li tarayıcı Opera, iOS cihazlar için yenilendi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Tam Boyutta Gör Opera, birkaç hafta süren beta testinin ardından yeniden tasarlanan Opera One tarayıcısını iOS platformunda yayınladı. Opera’nın yeni versiyonun, ücretsiz VPN özelliğini korurken başta yapay zeka olmak üzere bir dizi yenilik içeriyor.

Temmuz 2024'te en çok kullanıcılan internet tarayıcıları belli ol 1 ay önce eklendi

Opera iOS uygulamasına gelen yenilikler

Aşağıya konumlandırılan araç çubuğu varsayılan olarak ayarlanmış olsa da standart gezinme veya hızlı eylem düğmesi stiline geçebiliyorsunuz. Tıpkı iPhone Spotlight aramasındaki gibi aşağı çekerek arama çubuğunu geri getirebiliyorsunuz. Arama motorunda bir sorgu yazdığınızda genelde size otomatik tamamlama seçenekleri sunar. Opera, aramanızı hızlandırmak için arama kutusunun altındaki kümelerde kendi otomatik tamamlama seçeneklerini de sunacak.

Opera, tarayıcıda ufak tasarım değişikleri yapıldığını söylüyor. Bir sayfada kaydırırken, tarayıcı tam ekran görünüm için alt ve üst çubuğu gizliyor. Ayrıca üst durum çubuğunun rengi sitenin temasıyla eşleştiriliyor. Opera, ayrıca eski haber akışını, kişiselleştirilmiş haberler, canlı skorlar ve ürün ipuçlarını içeren kaydırmalı yeni bir görünümle değiştirdi.

Opera, yapay zeka Aria’nın web aramalarından metin ve resim oluşturmaya kadar çok çeşitli görevlerde yardımcı olacağını söylüyor. Aria aracılığıyla yazmadan, konuşarak internette bir şey aratabiliyorsunuz. Aria ayrıca Google’ın Imagen2 modelini kullanarak görseller oluşturabiliyor ve tek bir komutla görseller oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz.

Opera, kullanıcıların internette gezinme deneyiminin hem hızlı hem de güvenli olmasını sağlamak için reklam engelleyici ve ücretsiz VPN gibi araçlarla geliyor. Opera, iOS için yayınlanan yeni güncellemenin sadece başlangıç olduğunu söylüyor.

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VPN'li tarayıcı Opera, iOS cihazlar için yenilendi