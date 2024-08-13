VPN'li tarayıcı Opera, iOS cihazlar için yenilendi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Opera iOS uygulamasına gelen yenilikler
Aşağıya konumlandırılan araç çubuğu varsayılan olarak ayarlanmış olsa da standart gezinme veya hızlı eylem düğmesi stiline geçebiliyorsunuz. Tıpkı iPhone Spotlight aramasındaki gibi aşağı çekerek arama çubuğunu geri getirebiliyorsunuz. Arama motorunda bir sorgu yazdığınızda genelde size otomatik tamamlama seçenekleri sunar. Opera, aramanızı hızlandırmak için arama kutusunun altındaki kümelerde kendi otomatik tamamlama seçeneklerini de sunacak.
Opera, tarayıcıda ufak tasarım değişikleri yapıldığını söylüyor. Bir sayfada kaydırırken, tarayıcı tam ekran görünüm için alt ve üst çubuğu gizliyor. Ayrıca üst durum çubuğunun rengi sitenin temasıyla eşleştiriliyor. Opera, ayrıca eski haber akışını, kişiselleştirilmiş haberler, canlı skorlar ve ürün ipuçlarını içeren kaydırmalı yeni bir görünümle değiştirdi.
Opera, yapay zeka Aria’nın web aramalarından metin ve resim oluşturmaya kadar çok çeşitli görevlerde yardımcı olacağını söylüyor. Aria aracılığıyla yazmadan, konuşarak internette bir şey aratabiliyorsunuz. Aria ayrıca Google’ın Imagen2 modelini kullanarak görseller oluşturabiliyor ve tek bir komutla görseller oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz.
Opera, kullanıcıların internette gezinme deneyiminin hem hızlı hem de güvenli olmasını sağlamak için reklam engelleyici ve ücretsiz VPN gibi araçlarla geliyor. Opera, iOS için yayınlanan yeni güncellemenin sadece başlangıç olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.