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    VPN'li tarayıcı Opera, iOS cihazlar için yenilendi: İşte yeni tasarım ve özellikler

    Ücretsiz VPN'li internet tarayıcısı Opera, iOS için yenilendi. Yeni Opera'da kolay gezinme için altta arama çubuğu, yazarken hızlı arama önerileri ve Aria yapay zeka asistanı bulunuyor.
    opera one ios vpn & yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Opera, birkaç hafta süren beta testinin ardından yeniden tasarlanan Opera One tarayıcısını iOS platformunda yayınladı. Opera’nın yeni versiyonun, ücretsiz VPN özelliğini korurken başta yapay zeka olmak üzere bir dizi yenilik içeriyor.

    Opera iOS uygulamasına gelen yenilikler

    Aşağıya konumlandırılan araç çubuğu varsayılan olarak ayarlanmış olsa da standart gezinme veya hızlı eylem düğmesi stiline geçebiliyorsunuz. Tıpkı iPhone Spotlight aramasındaki gibi aşağı çekerek arama çubuğunu geri getirebiliyorsunuz. Arama motorunda bir sorgu yazdığınızda genelde size otomatik tamamlama seçenekleri sunar. Opera, aramanızı hızlandırmak için arama kutusunun altındaki kümelerde kendi otomatik tamamlama seçeneklerini de sunacak.

    Opera, tarayıcıda ufak tasarım değişikleri yapıldığını söylüyor. Bir sayfada kaydırırken, tarayıcı tam ekran görünüm için alt ve üst çubuğu gizliyor. Ayrıca üst durum çubuğunun rengi sitenin temasıyla eşleştiriliyor. Opera, ayrıca eski haber akışını, kişiselleştirilmiş haberler, canlı skorlar ve ürün ipuçlarını içeren kaydırmalı yeni bir görünümle değiştirdi.

    Opera, yapay zeka Aria’nın web aramalarından metin ve resim oluşturmaya kadar çok çeşitli görevlerde yardımcı olacağını söylüyor. Aria aracılığıyla yazmadan, konuşarak internette bir şey aratabiliyorsunuz. Aria ayrıca Google’ın Imagen2 modelini kullanarak görseller oluşturabiliyor ve tek bir komutla görseller oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz.

    Opera, kullanıcıların internette gezinme deneyiminin hem hızlı hem de güvenli olmasını sağlamak için reklam engelleyici ve ücretsiz VPN gibi araçlarla geliyor. Opera, iOS için yayınlanan yeni güncellemenin sadece başlangıç olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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