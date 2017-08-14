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Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi

Opera'nın veri yönetimi uygulaması Opera Max'a verilen destek çekildi. Uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı. Opera yaptığı açıklamada artık sadece tarayıcıya odaklanacaklarını açıkladı.
1 yıl
4,3b
1
12
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi
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Opera'nın veri yönetimi uygulaması Opera Max'in fişi çekildi. Opera Max; Android cihazlar için veri kaydetme, verinin güvenliğini sağlama ve uygulamaları yönetme görevlerini güden bir yardımcı asistan uygulamasıydı.


Opera'nın verilerine göre Opera Max %50'ye varan mobil veri tasarrufu sağlıyordu. Facebook uygulamasıyla uyumlu altyapısı sayesinde Facebook'taki video, fotoğraf ve haber kaynağında yüksek oranda veri sıkıştırma işlemi uyguluyor. Aynı şekilde YouTube'da da uygulanan veri sıkıştırma yöntemi sayesinde videonun önbelleğe alınma süresi kısaltılıyor. Opera Max, pek çok uygulamada veri sıkıştırma işlemi uyguluyor.

Opera Max'in sıkıştırılmış veriyi koruma yeteneği de bulunuyor. Sıkıştırılan verilen özel bir algoritmayla saklanıyor ve işleniyor. Dahili VPN özelliği sayesinde kullanıcıların gizliliği de sağlanıyor (du).

Opera'nın 2014 yılında kullanıma sunduğu Opera Max uygulaması için bugün ölüm fermanı imzalandı. Uygulama Google Play Store'dan yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Şuan pek çok ülkenin mağazasından kaldırılmış olsa da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir kaç ülkede indirilebilir durumda.Yakın sürede tamamen kaldırılmış olacak. Uygulamayı yükleyenler için sunucular bir süre hizmet verecek. Tam olarak ne zamana kadar hizmet verileceği açıklanmasa da sunucular kapatılmadan önce kullanıcılara bilgi verileceği ifade edildi.

Opera Max'ın Kapatılma Nedeni

Opera, konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Opera Max, Opera için tamamen farklı bir odağı temsil ediyor. Opera, sadece tarayıcı yeteneklerine odaklanmak istiyor. Bu nedenle Opera Max daha fazla geliştirilmeyecek ve yakın zamanda sunucuları kapatılacak.


Rahmetli Opera Max sevilen ve çok kullanılan bir uygulamaydı. Google Play Store üzerinde 10 milyonu aşkın indirme sayısı ve ortalama 4,3 puanında kullanıcı değerlendirmesi almıştı. Durumu fırsat bilen bazı geliştiriciler Opera Max'in yerini dolduracak uygulamalar geliştirecektir.



http://blogs.opera.com/mobile/2017/08/upcoming-changes-opera-max/ Yorum Yaz
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Afodfrea 1 yıl en beğenilen
Beyaz Supra, Opera Max olmalıydı. Tam tersi olmuş
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firtinax 1 yıl
Opera Max'taki özellikleri tarayıcılarına entegre edeceklerdir.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
medya formatları zaten haliyle sıkıştırımış formatlardır
ve en çok tüketimi bunlar yapıyor
ancak html gibi açık kaynak script dillerini %1 oranına kadar sıkıştırabilirsin
ama bunlarında ebatları zaten çok ufak !
özetle yapılan işe deymeyen AB hibe destek almak için üretilen bir proje gibi !
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alemburda34 1 yıl
Bari kapatmadan once ucretli yapip tutmazsa kapatsalardi. Bu nedir yangindan mal kacirir gibi hemen kapatiyorlar.
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jimhendrix 1 yıl
Daha da yavaslamasindan belliydi bir sey oldugu.
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seglopsi 1 yıl
en iyi ücretsiz vpn uygulamasıydı ve opera olduğu için güveniyorduk kendisine. fişinin çekildiği kötü oldu. sağlık olsun.
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Afodfrea 1 yıl en beğenilen
Beyaz Supra, Opera Max olmalıydı. Tam tersi olmuş
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theJuDGe_41 1 yıl Afodfrea
Afodfrea
Beyaz Supra, Opera Max olmalıydı. Tam tersi olmuş

Doğru diyorsun, görseli hazırlarken o detay aklıma gelmedi
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mehmedaltair 1 yıl
Rahmetli Opera Max sevilen ve çok kullanılan bir uygulamaydı.


Çok samimi bir anlatım olmuş alıntıdaki kısım güldürdü
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gcb1903 1 yıl
Opera VPN kapanmasın gerisi zaten işe yaramazdı. VPN ise süper, ücretsiz olup bu kadar iyisi yok.
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Virinom 1 yıl gcb1903
Bir tek ben mi beğenmiyorum şu Opera VPN'i ya? Çok aşırı yavaş 720p video bile açamıyor. Mecbur yurtdışından sunucu kiralayıp kendi VPN'imi kullanmaya başladım. Piyasada bir tane bile 50Mbit internetimi tamamen kullanmamı sağlayan VPN yok.
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