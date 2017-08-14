Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi

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Opera'nın veri yönetimi uygulaması Opera Max'in fişi çekildi. Opera Max; Android cihazlar için veri kaydetme, verinin güvenliğini sağlama ve uygulamaları yönetme görevlerini güden bir yardımcı asistan uygulamasıydı.





Opera'nın verilerine göre Opera Max %50'ye varan mobil veri tasarrufu sağlıyordu. Facebook uygulamasıyla uyumlu altyapısı sayesinde Facebook'taki video, fotoğraf ve haber kaynağında yüksek oranda veri sıkıştırma işlemi uyguluyor. Aynı şekilde YouTube'da da uygulanan veri sıkıştırma yöntemi sayesinde videonun önbelleğe alınma süresi kısaltılıyor. Opera Max, pek çok uygulamada veri sıkıştırma işlemi uyguluyor.

Opera Max'in sıkıştırılmış veriyi koruma yeteneği de bulunuyor. Sıkıştırılan verilen özel bir algoritmayla saklanıyor ve işleniyor. Dahili VPN özelliği sayesinde kullanıcıların gizliliği de sağlanıyor (du).

Opera'nın 2014 yılında kullanıma sunduğu Opera Max uygulaması için bugün ölüm fermanı imzalandı. Uygulama Google Play Store'dan yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Şuan pek çok ülkenin mağazasından kaldırılmış olsa da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir kaç ülkede indirilebilir durumda.Yakın sürede tamamen kaldırılmış olacak. Uygulamayı yükleyenler için sunucular bir süre hizmet verecek. Tam olarak ne zamana kadar hizmet verileceği açıklanmasa da sunucular kapatılmadan önce kullanıcılara bilgi verileceği ifade edildi.

Opera Max'ın Kapatılma Nedeni

Opera, konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Opera Max, Opera için tamamen farklı bir odağı temsil ediyor. Opera, sadece tarayıcı yeteneklerine odaklanmak istiyor. Bu nedenle Opera Max daha fazla geliştirilmeyecek ve yakın zamanda sunucuları kapatılacak.





Rahmetli Opera Max sevilen ve çok kullanılan bir uygulamaydı. Google Play Store üzerinde 10 milyonu aşkın indirme sayısı ve ortalama 4,3 puanında kullanıcı değerlendirmesi almıştı. Durumu fırsat bilen bazı geliştiriciler Opera Max'in yerini dolduracak uygulamalar geliştirecektir.

http://blogs.opera.com/mobile/2017/08/upcoming-changes-opera-max/