Operatörler cepten yapılan 911 aramalarının yerinin daha doğru olarak belirlenmesi için çalışıyor





ABD'de tüm acil durum aramalarının biraraya toplandığı 911 platformunun, arayan kişinin konum bilgisine ulaşması büyük önem taşıyor. Sabit hatlardan yapılan aramalarda konum kısa sürede belirlenirken, cepten yapılan aramalarda durum biraz daha zorlaşıyor.





Özellikle bina içi aramalarda duvarların sinyalleri engellemesi nedeniyle konum tespiti sağlıklı olarak yapılamıyor. Bu da mağdurun bazen kaybedilmesine yol açıyor. Ancak Federal haberleşme komisyonu - FCC, operatörlerin bu konuda çalışma yapmasını istedi ve ortaya yeni bir çözüm çıktı.





Yeni çözüme göre kullanıcı 911 hattını aradığında otomatik olarak WiFi ve Bluetooth bağlantısı açılıyor. Sinyalin en son geldiği binadaki örneğin bir duman alarmı veya WiFi modem yakınlık sensörü olarak kullanılıyor ve telefondan gelen kablosuz sinyalleri yakalayarak tam yerini tespit edebiliyor.





Yapılan araştırmalara göre eğer cepten gelen aramaların konumu en az 50 metre yatay ve 3 metre dikey olarak tespit edildiğinde yaklaşık olarak 10 bin kişinin daha kurtarılabilmesi mümkün oluyor.





Bu talep doğrultusunda Verizon, AT&T, Sprint ve T-Mobile bir anlaşmaya varmış durumda. Bahse konu yöntem kullanılarak iki yıl içerisinde cepten gelen aramaların yüzde 40'ının, 6 yıl içerisinde de yüzde 80'inin konumuna daha doğru bir şekilde ulaşılması planlanıyor.

http://www.reuters.com/article/2014/11/15/us-usa-wireless-idUSKCN0IZ00L20141115?feedType=RSS&feedName=technologyNews