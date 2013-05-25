Oppo Find 5 ay sonunda Avrupa'da satışa sunulacak





Akıllı telefon pazarının ilk Full HD ekranlı modellerinden birisi olan ve Oppo markasının daha çok tanınmasını sağlayan Oppo Find 5 modeli uzun süredir kısıtlı bir bölgede satış yapıyor.





Memleketi Çin ve ABD'de satışta olan Find 5 yılın başlarında Avrupa macerasına başlamak niyetindeydi ancak bu henüz gerçekleşmemişti. Firma geçen hafta yaptığı resmi duyuruda tarihi kesinleştirdi.





Oppo Find 5 resmi bilgilere göre 27 Mayıs tarihinde firmanın resmi Avrupa web sitesi üzerinden satışa başlayacak. Modelin fiyatı 400 Avro olarak belirlenmiş.





Oppo Find 5 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2500mAh batarya, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler sunmaktaydı.





Tanıtıldığı dönemde HTC Butterfly modeli ile birlikte en iyilerden birisi olan Oppo Find 5, bugüne baktığımızda sıralamada biraz gerilemiş durumda. Ancak en önemli kozu rakiplerine göre daha uygun fiyatı olacak.

http://m.androidauthority.com/oppo-find-5-europe-215726/