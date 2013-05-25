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Oppo Find 5 ay sonunda Avrupa'da satışa sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Find 5 ay sonunda Avrupa'da satışa sunulacak

Akıllı telefon pazarının ilk Full HD ekranlı modellerinden birisi olan ve Oppo markasının daha çok tanınmasını sağlayan Oppo Find 5 modeli uzun süredir kısıtlı bir bölgede satış yapıyor. 

Memleketi Çin ve ABD'de satışta olan Find 5 yılın başlarında Avrupa macerasına başlamak niyetindeydi ancak bu henüz gerçekleşmemişti. Firma geçen hafta yaptığı resmi duyuruda tarihi kesinleştirdi.

Oppo Find 5 resmi bilgilere göre 27 Mayıs tarihinde firmanın resmi Avrupa web sitesi üzerinden satışa başlayacak. Modelin fiyatı 400 Avro olarak belirlenmiş. 

Oppo Find 5 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2500mAh batarya, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler sunmaktaydı.

Tanıtıldığı dönemde HTC Butterfly modeli ile birlikte en iyilerden birisi olan Oppo Find 5, bugüne baktığımızda sıralamada biraz gerilemiş durumda. Ancak en önemli kozu rakiplerine göre daha uygun fiyatı olacak.

http://m.androidauthority.com/oppo-find-5-europe-215726/ Yorum Yaz
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amewrika 6 yıl
Oppo gangnam style
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mesincır 6 yıl
Yeni standart 5 inçlik
4 inç kalmayacak yakında.
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DH Misafiri 6 yıl
Türkiye'den sipariş vermek için engeli koyan oppo değil, Türkiye. Tüm dünya rahatlıkla sipariş verebilirken Türkiye'de "bir siteden telefon sipariş etmek" ne yazık ki yasak. Türkler bir ithalatçının ithal etmesini beklemek zorunda.
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geberit 6 yıl
Affına sığınarak şunu yazacağım "Türkler her zaman bir ithalatçıyı zengin etmek zorunda."
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Bamya Avcisi 6 yıl
Geçti borun pazarı sür eşeği niğdeye
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aykut.. 6 yıl
Fıstık gibi tel yapıyorsun, hafıza kartı girişi koymuyorsun, oldumu şimdi bu ?
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Lova 6 yıl
Yanlız dikkatli bakarsanız adına benzerliği göreceksiniz: Oppo Find 5- Apple Iphone 5
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Steve Jobs 6 yıl Lova
frisby77
Yanlız dikkatli bakarsanız adına benzerliği göreceksiniz: Oppo Find 5- Apple Iphone 5

Gece gece



Artik fanboyluk oyle bir hal almis ki adini duysalar baska bir telefonun iPhone cakmasi diyorlar.
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The Tenth Doctor 6 yıl
nihaidevran
Oppo Find 5, ay sonunda Avrupada satışa sunulacak?

4 Gün sabır :D
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Toshiromifune53 6 yıl
tasarımı harika bir telefon. Ama Türkye de yine bulamayacağız.
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berkcombil 6 yıl
Fx_57,5
kamerası soru işareti ama 400 $ ile 650$ arasında ciddi fark var

Bildiğim kadarıyla Xperia Z ile aynı sensörü kullanıyor.Tabi yazılımsal optimizasyonları aynı kalitede olmayabilir.
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General. 6 yıl
Avrupa da satışa sunulacak peki ülkemizde de satılacak mı Artık bir konuyu açıklığa kavuşturmalıyız Biz neyiz Avrupalımı Ortadoğulumuyuz dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun mirasçısıyız daha hangi kıtaya mensubuyuz bilmiyoruz Ahmet iktidar olur Avrupalı Mehmet iktidar olur Ortadoğulu oluyoruz batının işine gelir Avrupalı İşine gelmez yine Ortadoğulu neyse çok siyasete girdim biz bize yeteriz En iyisi sadece TÜRKİYE li olalım.
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kımyasal 6 yıl
Çıkana kadar kaliteli yapısı ile F/P listesine girer en azından.
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V4LKyR 6 yıl
Biraz geç kaldı. Ama fiyatı ile bir avantaj yakalayabilir.
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