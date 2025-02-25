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    Oppo Enco Air 4i uzun kullanım ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

    Oppo Enco Air 4i adındaki tam kablosuz kulaklık modelinde 54 saate kadar kullanım süresi, uzamsal ses desteği, büyük ses sürücüleri, Bluetooth 5.4 gibi özellikler yer alıyor. 
    Oppo Enco Air 4i Tam Boyutta Gör
    Oppo Enco Air 4i adındaki tam kablosuz kulaklık modeli uygun bir fiyat etiketine uzamsal ses ve düşük gecikme özellikleri yanında sınıfının en uzun kullanım sürelerinden birisini sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 

    Oppo Enco Air 4i özellikleri ve fiyatı

    Oppo Enco Air 4i fiyatına göre tatmin edici özellikler sunan bir kulaklık modeli. 12.4mm dinamik sürücüler daha derin bass ve temiz bir ses sunuyor. Oppo’nun özel ekolayzır optimizasyonu ve uzamsal ses desteği ile daha yoğun bir tecrübe elde ediliyor. 

    Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bir süreyi 54 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saat süre elde edilebiliyor. Batarya 1000 şarj döngüsüne kadar önemli bir kayıp yaşamıyor. 

    Bluetooth 5.4 ile aynı anda birde fazla cihaza bağlanabilen kulaklık, 47ms gecikme süresine sahip. Su sıçramalarına dayanıklı olan ürün Cihazı Bul desteği de sunuyor. Oppo Enco Air 4i modeli 14$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

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    skoda felicia 1.3 kitapyurdu güvenilir mi kupon araba ne demek fake no alma elektrik süpürgesi motoru çok ses çıkarmaya başladı

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