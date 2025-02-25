Oppo Enco Air 4i uzun kullanım ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Oppo Enco Air 4i özellikleri ve fiyatı
Oppo Enco Air 4i fiyatına göre tatmin edici özellikler sunan bir kulaklık modeli. 12.4mm dinamik sürücüler daha derin bass ve temiz bir ses sunuyor. Oppo’nun özel ekolayzır optimizasyonu ve uzamsal ses desteği ile daha yoğun bir tecrübe elde ediliyor.
Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bir süreyi 54 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saat süre elde edilebiliyor. Batarya 1000 şarj döngüsüne kadar önemli bir kayıp yaşamıyor.
Bluetooth 5.4 ile aynı anda birde fazla cihaza bağlanabilen kulaklık, 47ms gecikme süresine sahip. Su sıçramalarına dayanıklı olan ürün Cihazı Bul desteği de sunuyor. Oppo Enco Air 4i modeli 14$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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