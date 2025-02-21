Oppo Watch X2 hipertansiyon tespiti ile geliyor

Oppo Watch X2 özellikleri ve fiyatı
Oppo Watch X2 akıllı saat modelinde 1.5 inçlik LTPO AMOLED ekran yer alıyor. 2200 nit parlaklık değeri dış ortamlarda en iyi tecrübeyi sunuyor. Ekranın safir kristal kaplaması 8 Mohs değeri ile sağlamlığı en üst seviyeye çıkarıyor.
Qualcomm Snapdragon W5 yongasından güç alan cihazda 2GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor. 8 kanallı sensör ile EKG ölçebilen saat; uyku, mental sağlık, nabız gibi 14 farklı değere göre 60 saniyede check-up yapabiliyor. Ayrıca 7 günlük sürekli ölçüm sonucunda hipertansiyon, aritmi ve uyku bozukluğunu da tespit edebiliyor.
100 spor türünü destekleyen saat, çift frekans GPS ile en doğru konumlamayı yapabiliyor. Glacier batarya teknolojisi ile yoğun kullanımda 5 gün, batarya modunda ise 16 güne kadar kullanım süresi sunuyor. eSIM ile telefondan bağımsız da çalışabilen Oppo Watch X2 akıllı saat modeli 343$ seviyesinden başlıyor ve rengine göre fiyat artıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.