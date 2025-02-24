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    Oppo Find X8 Ultra özellikle gece çekimlerinde rakipsiz olmayı amaçlıyor

    Oppo bir süre önce Find X8 serisini tanıtmış ancak serinin en çok merak edilen modeli Ultra’yı daha sonraya saklamıştı. İşte Ultra için geri sayım devam ederken, yeni bilgiler de arka arkaya geliyor.

    Oppo Find X8 Ultra özellikle gece çekimlerinde rakipsiz olmayı am Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Son gelen sızıntılar ve resmi açıklamalar, özellikle gece çekimlerinde büyük gelişmeler sunacağını gösteriyor. Şirketin ürün yöneticisi Zhou Yibao'ya göre, önceki model Find X6 Pro gece fotoğrafçılığında önemli adımlar atmıştı, ancak Find X8 Ultra bu alanda daha da iddialı olacak. Yeni model, düşük ışıkta daha fazla ışık alımına sahip sensörleri ve renk doğruluğunu artıran gelişmiş bir donanımı bünyesinde barındıracak.

    Cihazın kamera sisteminin dört adet 50 megapiksellik sensörden oluşacağı belirtiliyor. Ana kamerada LYT-900 sensörü kullanılırken, ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan telefoto lens Sony IMX882, 6x periskop telefoto lens ise Sony IMX906 sensörüne sahip olacak. Bu güçlü kurulum, hem portre çekimlerinde hem de gece fotoğraflarında iddialı sonuçlar sunmayı amaçlıyor.

    Tasarım açısından, sızdırılan görüntüler cihazın düz ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Xiaomi 15 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi rakiplerin kavisli ekran tercih ettiği bir ortamda Oppo'nun düz ekran seçimi dikkat çekici. Arka tarafta ise büyük, yuvarlak bir kamera modülü göze çarpıyor. Metalik çerçevesi ve iki tonlu tasarımıyla premium bir his veren modülde 6x periskop zoom kamerası, 3x telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Üst kısımda ise LED flaş yer alıyor.

    Cihazın model numarası PKJ110 olarak belirlenirken, Çin'de radyo sertifikası aldığı bildirildi. Ayrıca, Find X8 Ultra’nın uydu iletişimi destekleyen bir versiyonunun da olacağı ve bunun PKU110 model numarasıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Oppo Find X8 Ultra, düşük ışıkta üstün performans sunan kamerasıyla büyük yankı uyandırabilir. Oppo, bu modelle gece çekimlerinde yeni bir standart belirlemeye kararlı görünüyor.

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    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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