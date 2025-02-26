Oppo Find N5’den kötü haber: Asya’ya var, Avrupa’ya yok!

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo’nun yeni katlanabilir modeli Find N5, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekerken, Avrupa’daki teknoloji meraklıları için kötü bir haberle gündemde. 20 Şubat 2025’te global lansmanı yapılan cihaz, Oppo’nun stratejik öncelikleri nedeniyle Avrupa’da satışa sunulmayacak. Şirket, kıta genelinde katlanabilir segment yerine 24 Şubat’ta Reno13 serisini tanıtmayı tercih etti.

Bu karar, OnePlus’ın da bu yıl yeni bir katlanabilir model çıkarmayacağını duyurmasıyla birleşince, Avrupa’da bu segmentte seçeneklerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Şu an için Find N5, Çin ve Singapur’da satışa çıkarken, yıl içinde başka Asya pazarlarına da açılabileceği konuşuluyor.

Find N5, 6,62 inç AMOLED dış ekran ve 8,12 inç katlanabilir iç ekranla geliyor. Her iki panel de LTPO teknolojisiyle 1-120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip ve yüksek parlaklık seviyeleriyle öne çıkıyor. Cihazın ultra ince cam teknolojisi dayanıklılığı artırırken, yeni menteşe tasarımı ekran katlanma izini önceki modellere kıyasla belirgin şekilde azaltıyor.

Amerikan otomobil pazarında Volkswagen ID.4 rüzgarları esiyor 1 gün önce eklendi

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alan Find N5, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çalışan cihaz, yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcı deneyimini ileri taşıyor.

Kamera tarafında, Oppo’nun Hasselblad iş birliğiyle geliştirdiği sistem, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop lens (6x optik zoom) ve 8 MP ultra geniş açılı sensör sunuyor. Her iki ekranda da yer alan 8 MP selfie kameraları 4K video kaydı yapabiliyor.

5600 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj desteği sunuyor. Suya dayanıklılık sertifikalarıyla sağlamlığını kanıtlayan cihaz, stereo hoparlörleri, Dolby Atmos desteği ve yan tarafa entegre parmak izi okuyucusuyla da dikkat çekiyor.

Avrupa’daki teknoloji tutkunları için bir hayal kırıklığı olsa da Find N5, katlanabilir telefon pazarında güçlü bir seçenek olarak kendini konumlandırıyor. Oppo’nun ilerleyen dönemlerde bu modeli daha geniş bir pazara sunup sunmayacağı ise merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.