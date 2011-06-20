Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oracle, patent davasında Google'dan milyar dolarlar talep ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
8
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2009 yılında International Business Machines(IBM)'i geride bırakıp 7.4 milyar dolara Sun'ı satın alarak son yılların en önemli satın alımının altına imzasını atan Oracle, Google'u patent ihlali ile suçladığı davada yüklü miktarda bedel talep ettiği ortaya çıktı.

9to5Google'ın haberine göre Oracle, Sun'ı satın aldıktan sonra fikri haklarına sahip olduğu Java ile ilgili patentleri Android'in geliştirilme sürecinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığı Google'dan 1,5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında bedel talep ediyor. Olaya başka bir bakış açısıyla baktığımızda ortaya şu sonuç çıkıyor; eğer yargı Oracle'ı haklı bulursa, firma Sun'ı satın alarken yaptıkları harcamanın önemli bir bölümünü Google'dan sağlamış olacak.

Yakın zamanda Google'a katılan, Java tarihinin önemli isimlerinden James Gosling de Oracle'ın ilk günden Google ile Sun arasındaki patent durumunu önemsediğini şu cümleyle dile getirdi; "Sun'da çalıştığım dönemde Oracle ile yapılan görüşmeler esnasında Sun ile Google arasındaki patent konusu gündeme geldiğinde Oracle'ın avukatlarının gözleri parıldamıştı. Fakat Sun'ın genetik yapısında hiçbir zaman bir firmaya patent ihlal davası açmak yoktu."


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
symbiat 8 yıl en beğenilen
; "Sun'da çalıştığım dönemde Oracle ile yapılan görüşmeler esnasında Sun ile Google arasındaki patent konusu gündeme geldiğinde Oracle'ın avukatlarının gözleri parıldamıştı.
yoruma gerek kalmıyor aslında
; "Sun'da çalıştığım dönemde Oracle ile yapılan görüşmeler esnasında Sun ile Google arasındaki patent konusu gündeme geldiğinde Oracle'ın avukatlarının
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 8 yıl
manyakurt
yunuss.10 Davaların ardı arkası kesilmiyor yahu
Hayır karşılarındaki adam da Google yani, bundan 2 gün sonra googlea oracle yazınca adult siteler gelse hiç şaşırmam :D:D

hahaaha =D bende aynı şeyi düşündüm.google kalemini kırar java'nın =D
google arama : oracle
bunumu demek istediniz ? x..x.x.x.x.x.
asdasdaaddsdas
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 8 yıl
insallah oracle kazanir da dalvik denen illetten kurtuluruz. adam gibi native uygulama yapsinlar isleri ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 8 yıl
en iyisi işi gücü bırakıp bol bol patent almak :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
yunuss.10
Davaların ardı arkası kesilmiyor yahu

Hayır karşılarındaki adam da Google yani, bundan 2 gün sonra google'a oracle yazınca adult siteler gelse hiç şaşırmam :D:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl
adamlar aç beyler ısterlerse tırılyon dolar dava etsınler önemlı olan davayı kazanabılıyorlarmı ?
aklıma nedense aç denılınce Nokia nın apple a açtıgı dava geldı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Davaların ardı arkası kesilmiyor yahu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
çakallık seziyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 8 yıl en beğenilen
; "Sun'da çalıştığım dönemde Oracle ile yapılan görüşmeler esnasında Sun ile Google arasındaki patent konusu gündeme geldiğinde Oracle'ın avukatlarının gözleri parıldamıştı.
yoruma gerek kalmıyor aslında
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim