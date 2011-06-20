Oracle, patent davasında Google'dan milyar dolarlar talep ediyor

2009 yılında International Business Machines(IBM)'i geride bırakıp 7.4 milyar dolara Sun'ı satın alarak son yılların en önemli satın alımının altına imzasını atan Oracle, Google'u patent ihlali ile suçladığı davada yüklü miktarda bedel talep ettiği ortaya çıktı.

9to5Google'ın haberine göre Oracle, Sun'ı satın aldıktan sonra fikri haklarına sahip olduğu Java ile ilgili patentleri Android'in geliştirilme sürecinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığı Google'dan 1,5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında bedel talep ediyor. Olaya başka bir bakış açısıyla baktığımızda ortaya şu sonuç çıkıyor; eğer yargı Oracle'ı haklı bulursa, firma Sun'ı satın alarken yaptıkları harcamanın önemli bir bölümünü Google'dan sağlamış olacak.

Yakın zamanda Google'a katılan, Java tarihinin önemli isimlerinden James Gosling de Oracle'ın ilk günden Google ile Sun arasındaki patent durumunu önemsediğini şu cümleyle dile getirdi; "Sun'da çalıştığım dönemde Oracle ile yapılan görüşmeler esnasında Sun ile Google arasındaki patent konusu gündeme geldiğinde Oracle'ın avukatlarının gözleri parıldamıştı. Fakat Sun'ın genetik yapısında hiçbir zaman bir firmaya patent ihlal davası açmak yoktu."