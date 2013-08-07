Order and Chaos Online artık OUYA'da

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı MMORPG oyunlarından Order & Chaos Online, akıllı telefon ve tabletlerin ardından OUYA için de yayınlandı.
Order & Chaos serisi Gameloft için oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki, Order & Chaos evreni geliştiricinin sonrasında çıkan moba ve kart türündeki oyunlarında da oyuncuların karşısına çıkmıştı.
Gameloft İş Geliştirme ve Marka Ortaklığı Başkan Yardımcısı Alexandre Tan, Order & Chaos'u OUYA'ya yayınlamaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Ouya sayesinde, oyuncuların oturma odalarındaki TV'lerinden rahatça sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayacağını da dile getirdi.
OUYA CEO ve kurucusu Julie Uhrman ise Gameloft ile çalışmanın ve Order & Chaos evrenini ilk kez bir konsola getirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Uhrman, bu iş birliğinin kendilerine OUYA'da ilk kez bir MMORPG deneyimi sunma fırsatı sağladığını da sözlerine ekledi.
Order & Chaos Oline'a bu iş birliği sayesinde Discover ve Ouya Store'dan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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her iki platformdada oynadım suan ipadda oynuyorum
Iostami androiddemi oynuyorsun
taklitler aslını yüceltir diye bir laf vardır bilirmisin?
bence firmalar gamelofta para ödemeli! yada tam tersi
OUYA cok super basladi, afedersiniz ama b@k gibi bitirdi.
Ilk fikir ortaya ciktiginda, zamaninin teknolijisi, gamepad ile oyunlarin oynanbilisi, kucuk ve guclu yapisi ile mukemmel birsey olucakti. Ama yapan adamlar beceremediler, proje uzadikca uzadi, icindeki teknoloji eskidi, cok daha guc isteyen oyunlar cikti. OUYA cok ama cok gec kaldi. Bunlara ustluk dandik malzemesi ve gamepadide iyice cokertti.