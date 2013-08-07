Order and Chaos Online artık OUYA'da

Mobil platformun başarılı MMORPG oyunlarından Order & Chaos Online, akıllı telefon ve tabletlerin ardından OUYA için de yayınlandı.

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Order & Chaos serisi Gameloft için oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki, Order & Chaos evreni geliştiricinin sonrasında çıkan moba ve kart türündeki oyunlarında da oyuncuların karşısına çıkmıştı.Gameloft İş Geliştirme ve Marka Ortaklığı Başkan Yardımcısı Alexandre Tan, Order & Chaos'u OUYA'ya yayınlamaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Ouya sayesinde, oyuncuların oturma odalarındaki TV'lerinden rahatça sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayacağını da dile getirdi.OUYA CEO ve kurucusu Julie Uhrman ise Gameloft ile çalışmanın ve Order & Chaos evrenini ilk kez bir konsola getirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Uhrman, bu iş birliğinin kendilerine OUYA'da ilk kez bir MMORPG deneyimi sunma fırsatı sağladığını da sözlerine ekledi.Order & Chaos Oline'a bu iş birliği sayesinde Discover ve Ouya Store'dan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.