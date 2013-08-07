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Order and Chaos Online artık OUYA'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Order and Chaos Online artık OUYA'da
Mobil platformun başarılı MMORPG oyunlarından Order & Chaos Online, akıllı telefon ve tabletlerin ardından OUYA için de yayınlandı.

Order & Chaos serisi Gameloft için oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki, Order & Chaos evreni geliştiricinin sonrasında çıkan moba ve kart türündeki oyunlarında da oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Gameloft İş Geliştirme ve Marka Ortaklığı Başkan Yardımcısı Alexandre Tan, Order & Chaos'u OUYA'ya yayınlamaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Ouya sayesinde, oyuncuların oturma odalarındaki TV'lerinden rahatça sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayacağını da dile getirdi.

OUYA CEO ve kurucusu Julie Uhrman ise Gameloft ile çalışmanın ve Order & Chaos evrenini ilk kez bir konsola getirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Uhrman, bu iş birliğinin kendilerine OUYA'da ilk kez bir MMORPG deneyimi sunma fırsatı sağladığını da sözlerine ekledi.

Order & Chaos Oline'a bu iş birliği sayesinde Discover ve Ouya Store'dan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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Lotus Expeditor 6 yıl
Bring order to chaos. America.
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bellair 6 yıl
ipad te oynaması çok zevkliydi. OUYA'da daha bir güzel olur
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blizzard3 6 yıl
Türkmenli
blizzard3yaklasık 3,5 senedir oynuyorum mini wow diyebilir
Iostami androiddemi oynuyorsun

her iki platformdada oynadım suan ipadda oynuyorum
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exkalibur31 6 yıl
Bu oyunu tavsiye eden var mi oynamayı düşünüyorum?
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xxbymanxx 6 yıl
Ya ouya güzel düşünülmüş bir proje fakat oyun sıkıntısı var market de hep aynı oyunlar gözüküp duruyor eğer bütün android oyunlar eklenirse alınası olabilir.
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blizzard3 6 yıl
yaklasık 3,5 senedir oynuyorum mini wow diyebilir
2 Yanıt Yanıtla +1
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Türkmenli 6 yıl blizzard3
blizzard3
yaklasık 3,5 senedir oynuyorum mini wow diyebilir

Iostami androiddemi oynuyorsun
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omeriyibas 6 yıl blizzard3
blizzard3

yaklasık 3,5 senedir oynuyorum mini wow diyebilir

taklitler aslını yüceltir diye bir laf vardır bilirmisin?
bence firmalar gamelofta para ödemeli! yada tam tersi
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omeriyibas 6 yıl
bu cihazı alan arkadaş var mı? benim şahsen hoşuma gitmedi! ign'de beğenmeyip 6 puan vermiş! gamepad dandik olduğunu söylüyor!
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Moribito 6 yıl omeriyibas
omeriyibas

bu cihazı alan arkadaş var mı? benim şahsen hoşuma gitmedi! ign'de beğenmeyip 6 puan vermiş! gamepad dandik olduğunu söylüyor!

OUYA cok super basladi, afedersiniz ama b@k gibi bitirdi.


Ilk fikir ortaya ciktiginda, zamaninin teknolijisi, gamepad ile oyunlarin oynanbilisi, kucuk ve guclu yapisi ile mukemmel birsey olucakti. Ama yapan adamlar beceremediler, proje uzadikca uzadi, icindeki teknoloji eskidi, cok daha guc isteyen oyunlar cikti. OUYA cok ama cok gec kaldi. Bunlara ustluk dandik malzemesi ve gamepadide iyice cokertti.
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-BraveHeart- 6 yıl
Oyunlarin android konsollarına portlanması güzel
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