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Ortaklaşa Güneş Panelleri

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3b
1
19
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Ortaklaşa Güneş Panelleri
Paylaşımlı yerlerde oturan insanlar için güneş panelleri ile elektrik üretmek biraz hayal ancak bu iş düzgün ve kolay anlaşılır kurallar ile regüle edilirse pek olanaksız değil. Diyelim ki bir apartman veya sitede yaşıyorsunuz ve güneş paneli kurmak istiyorsunuz. Bunların hepsini daha açık ve basit yönetmeliklerle hazırlamak mümkün.
Bu tür toplu yerlerde bir kaç çeşit uygulama söz konusu. Bunlardan en sık kullanılanı apartmanların üstünün kaplandığı ve şebekeye hizmet amaçlı olarak direkt verilebildiği sistem. Bir başka çözüm ise yakın boş bir arsaya güneş panelleri dikilerek üretim sağlanıyor ve üretilen elektrik binalara dağıtılıyor. Diğer başka bir çözümde ise uzak bir arsada şebekeye elektrik temini yapılabiliyor bu durumda ürettiğinizi siz tüketemiyorsunuz ama sonuçta fiyat düşmüş oluyor.
Eğer bu sistem düzgün işletilirse ABD'de toplam pazarın %49'una 2020 yılına kadar ulaşılma şansı var. Bu da yıllık 5 GW kapasite artışı yerine 9,5 GW artış manasına geliyor. Böylesi bir sistemin düzgün işlemesi için ayrıca teşvik ve yatırım desteği de sağlanabiliyor. Zaten hali hazırda ABD'de %49'luk kesimin bağımsız olarak böylesi bir işe girişmesi pek de olanaklı değil. Ülkemizde bu payın çok daha yüksek olduğu düşünülürse hızlı bir şekilde kanun, yönetmelik ve tanıtımların gerçekleştirilmesinde fayda var. Tabii bir yandan da güneş panellerini üretmemiz bizim yararımıza olacaktır.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 
DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

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01myavuz 4 yıl en beğenilen
Tek engel fiyatı, maliyet sorunu olmasa biz kuracak yer buluruz.
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adige1432 4 yıl
Arama zahmetine girme devlet yer altı suyuna karışmıyor.
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adige1432 4 yıl
Kırsal bölgede bireysel güneş enerjisi kurulurmu? Fiyatına değer mi? Ne kadar enerji üretebilirim?
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THUGGER 4 yıl
Guzel ve pahali :)
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admin06 4 yıl
arkadaşlar bu güneş paneli sistemini eve kurmaya kalksak tahmini ne kadar fiyat çıkarki bide ne kadar yer kaplar güneş paneli normal bir eve yetecek bir sistem
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Erzsa 4 yıl
3.000 TL ye tek bir ev için ideal kurulum yapan yerler mevcut.
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tobepeople 4 yıl
Bazı yerlerde suyun çok sodalı olması sebebiyle göllerde balık bile yetişmiyor o göller üzerine çeşitli yerlerde platformlar kurarak bu paneller kulanılabilir bir nevi çifte üretim yapılmış olunur zaten elektriği barajlardan karşılıyoruz direk şebekeye verilebilir ayrıca akarsular denizler kanatlı kanatsız türbünler de var ama bunu yapmazlar bu ülkede tarihi geçmiş sistemleri,araçları,cihazları alan bir memleketiz eski trenleri değerlendirmek için elektrik ekleyecek tübitak misal :)
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01myavuz 4 yıl
En basiti barajda su kaybı olmasın diye top dökmüşlerdi, üstlerini güneş paneli kaplarsın, 2 yoldan faydası olur.
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Mesudum 4 yıl
Panelleri illa verimli tarım arazilerine kurmak gerekiyormuş gibi düşünüyoruz.
Yahu! İç Anadolu bildiğin çöl. Kur buralara, al sana artan değer ve rant.
Ancak sorun şu ki, ülkemizin gerçeğidir, düşen maliyetler ile artan vergiler arasında sıkı bir ters orantı olması. bkz. Elektrikli oto, LPG oto vs. Kaçınılmaz olarak PV paneller kullanıldıkça bundan da vergi alınacaktır.
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Kartal Göz 4 yıl Mesudum
Mesudum

Panelleri illa verimli tarım arazilerine kurmak gerekiyormuş gibi düşünüyoruz.
Yahu! İç Anadolu bildiğin çöl. Kur buralara, al sana artan değer ve rant.

Ancak sorun şu ki, ülkemizin gerçeğidir, düşen maliyetler ile artan vergiler arasında sıkı bir ters orantı olması. bkz. Elektrikli oto, LPG oto vs. Kaçınılmaz olarak PV paneller kullanıldıkça bundan da vergi alınacaktır.

Aynı şeyi düşünüyoruz. Diyorlar ki çok fazla yer kaplıyor, fosil yakıtlardan elde edeceğin enerji kadar için bile çok büyük alanları kaplaman gerekiyor. Halbuki Türkiye nüfusunun 1/5'i zaten İstanbul'da zaten, onu Ankara ve İzmir takip ediyor. Zaten bunlarda bile belirli yerlerde yığılmalar, haliyle yerleşimler var. Yeşil alanı olan yerler belli. Tarla ve yeşillik olmayan birçok çölümsü noktalar var. Yer bu iş için bahane olamaz. Vergi konusunda da aynı fikirdeyim. Muhtemelen bize pek bir şey yansımaz ama belki çooook fazla dolaylı yollardan bir katkısı olur.
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THUGGER 4 yıl
Mantikli bir fikir ama getirisi goturunu. Kasrilar mi orasi muamma cunku fiyat olarak pahali bir urun.
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Das Boot 4 yıl
Güneş panellerinin gözüme çarpan tek sorunları, tarla halinde üretim yapan sistemlerin aşırı yer kaplaması. Kalabalıklaşan dünyamız ile bağdaşmayacak bir yöntem. Umarım bilim adamları m2'de üretilen enerji miktarını kısa zamanda artırabilirler. Gökdelenlerin camlarını dahi güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretebilecek teknoloji yakalanmışken, bir sonraki adım bundan kazanılan enerjinin verimliliğini artırmak olacaktır. Nihayetinde çok uzun yıllar sonraki amaç tamamen yeşil enerji ile tüm dünyayı beslemek ise, güneş tarlaları çok yer kaplayacaktır. Hal böyle olunca, apartmanın çatısından, camlarından tutunda, otomobillerin kelebek camlarına kadar camın kullanıldığı hemen her yerde bu panellerin kullanılması gerekiyor.
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kadirirdem 4 yıl
fiyatlar yüksek kardeşim daha düşerse ,y, olur ama,düşmezse zor....
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01myavuz 4 yıl en beğenilen
Tek engel fiyatı, maliyet sorunu olmasa biz kuracak yer buluruz.
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umut_baris 4 yıl 01myavuz
01myavuz

Tek engel fiyatı, maliyet sorunu olmasa biz kuracak yer buluruz.

+ vergi

Benim üreteceğim elektrikten devlete ne!
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