Ortaklaşa Güneş Panelleri

Paylaşımlı yerlerde oturan insanlar için güneş panelleri ile elektrik üretmek biraz hayal ancak bu iş düzgün ve kolay anlaşılır kurallar ile regüle edilirse pek olanaksız değil. Diyelim ki bir apartman veya sitede yaşıyorsunuz ve güneş paneli kurmak istiyorsunuz. Bunların hepsini daha açık ve basit yönetmeliklerle hazırlamak mümkün.

Bu tür toplu yerlerde bir kaç çeşit uygulama söz konusu. Bunlardan en sık kullanılanı apartmanların üstünün kaplandığı ve şebekeye hizmet amaçlı olarak direkt verilebildiği sistem. Bir başka çözüm ise yakın boş bir arsaya güneş panelleri dikilerek üretim sağlanıyor ve üretilen elektrik binalara dağıtılıyor. Diğer başka bir çözümde ise uzak bir arsada şebekeye elektrik temini yapılabiliyor bu durumda ürettiğinizi siz tüketemiyorsunuz ama sonuçta fiyat düşmüş oluyor.

Eğer bu sistem düzgün işletilirse ABD'de toplam pazarın %49'una 2020 yılına kadar ulaşılma şansı var. Bu da yıllık 5 GW kapasite artışı yerine 9,5 GW artış manasına geliyor. Böylesi bir sistemin düzgün işlemesi için ayrıca teşvik ve yatırım desteği de sağlanabiliyor. Zaten hali hazırda ABD'de %49'luk kesimin bağımsız olarak böylesi bir işe girişmesi pek de olanaklı değil. Ülkemizde bu payın çok daha yüksek olduğu düşünülürse hızlı bir şekilde kanun, yönetmelik ve tanıtımların gerçekleştirilmesinde fayda var. Tabii bir yandan da güneş panellerini üretmemiz bizim yararımıza olacaktır.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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