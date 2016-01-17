Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor

Bilgisayar programlama derslerinin temel eğitime dahil edilmesi dünya gündeminde uzunca bir süredir tartışılıyor. ABD, Avustralya gibi ülkeler bu konuda ilk adımları atarken son açıklamalar benzer bir girişimin ülkemizde de hayat bulacağını gösteriyor.
Bir TV programına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Ortaokul ve Lise müfredatına kodlama dersi eklemek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Dersin içeriği, haftada kaç saat olacağı, zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacağı gibi detaylar henüz netleşmiş değil ancak böyle bir çalışmanın başlatılması sevindirici.
Açıklama tabi ki akıllara dersleri kimin vereceğini ve hangi seviyede kodlama öğretileceği gibi soruları da beraberinde getirdi. Programlama derslerinin ortaokul seviyesinden itibaren verileceğini hesaba katarsak genç öğrencilere ilk etapta algoritmalar ve programlamanın temel prensipleri öğretilebilir. Lise seviyesinde eklenen dersler ise öğrencilerin analitik düşünce konusunda kendilerini geliştirmelerini ve teknolojiye daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır.
Derslerin başarılı bir şekilde eklenmesi ve uygulanması halinde önümüzdeki yıllarda ülkemiziz yazılım sektöründe daha güçlü bir noktaya geleceği aşikar. Sektörün hala gelişmeye çok açık olduğunu ve hızla değişen teknolojinin daha fazla ihtiyaç getirdiğini göz önüne alırsak bakanlığın aldığı kararın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
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Öğretecek hoca yok. Olan hocaya da komik paralar verecekleri için iyi hocalar gelmez bu 1.
Kullanılacak bilgisayar çoğu okulda yok bu 2.
Zorunlu olmayacağına göre böyle bir ders, seçmeli olacaktır. Seçileceği okul sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Boşnakların arasındaki okulda Boşnak dili, Kürtlerin arasındaki okulda Kürtçe dersi seçilmiyor, kodlama çok daha zor bu 3.
Avrupa ve ABD'de kodlama dersi yine seçmeli. Öğretecek hocaya parayı veriyorlar, proje yapar ve başarılı olurlarsa hem öğretmen hem öğrenciler ödüllendiriliyor, öğretmenin maaşına kalıcı olarak bir zam yapılıyor. Okullarında visual studio vs. çalıştıracak bilgisayar, düzgün internet altyapısı var. Bizde okullara 8 veya 16 Mbps internet veriliyor, bilgisayarlar Galaxy S2 ile aynı donanıma sahip. Bakan çıkıp demedi mi fazla kafa yormayın, yakarsınız diye? Dedi. Bu 4.
Avrupa ve ABD'de öğrencilerin bizdeki gibi sınav kaygısı, stresi yok.Bizde lisede üniversiteye girmek isteyen bir öğrencinin son 2 sene kafasını kaşımadan ders çalışması gerekiyor. Ülkede 10 tane üniversiteyi zorlayınca sayabiliyorsunuz, onların da yarısı özel. Tam burslu kontenjanları 3-5 kişi. Önüne gelene %75 burs veren üniversiteye oğlunu/kızını gönderen kahvedeki amcalar gibi "Yeğenim üniversitede hangisi olduğu önemli değil. Kendini geliştirmek önemli" diye düşünüyorsanız zaten kaybetmişsiniz. İyi üniversiteden mezun olanın niteliği de ona göre oluyor, iş bulurken öncelikli oluyor. Dağbaşı üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu mu ODTÜ Bilgisayar mühendisliği mezunu mu? ODTÜ'den mezun olan %99 daha iyidir. Diğeri de aynı işi yapar belki ama ilk etapta işveren temkinli davranıyor. ODTÜ mezunu başladığı gibi maaş alırken diğeri test süreci ayağına karın tokluğuna bir süre çalışıyor. Bu 5.
Staj için mailler okul mail adresime geliyor. Nitelikle doğru orantılı olarak para artıyor. Türkiye'de iş,sınav, okul kaygısı var. Avrupa ve ABD'de bu derecede bir kaygı yok. Hakkı olan parayı alıyor. Bizde belirli şirketler haricinde modern,eğitimli köle aranıyor. Üniversitedeki C++ anlatan hocayı aylık 1000-1500 liraya 5-10 saatliğine liseye, orta okula ders anlatması için çağırırsan gelmez. İyisi gelmez en azından. Olan bilişim öğretmenlerinin de çoğunluğu posa. Excel tablosu oluşturmaktan aciz kişiler. Bunlar mı kodlama öğretecek? Kendi bilmiyor, nasıl öğretecek, nerede, hangi bilgisayarlarla öğretecek? Okullara yeni bilgisayar alınması zaten inanılmaz bir mali yük getireceği için çoğu yöneticinin karşı çıkacağını düşünüyorum. Diyanete verilecek para eğitime harcansaydı o bilgisaylarların hepsi WorkStation olarak değiştirilse de para kalırdı ve biz de hoca yok cart curt demezdik. Eğitim bütçesi bu kadarken bu iş olmaz. Devlet üniversitelerinin sıkışmasının bir sebebi de maddi sıkıntılar. Öğrenci bir proje ile geliyor ama ona kaynak ayırsa diğerine yok. Özel okullarda ise göz boyamak için bile olsa i7'li Xeon'lu pc'ler, Mac'ler var, projelere kaynak ayırma konusunda çok daha rahatlar.