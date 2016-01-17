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Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, Sanayi bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının Ortaokul ve Liselere kodlama dersi eklemek için ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor

Bilgisayar programlama derslerinin temel eğitime dahil edilmesi dünya gündeminde uzunca bir süredir tartışılıyor. ABD, Avustralya gibi ülkeler bu konuda ilk adımları atarken son açıklamalar benzer bir girişimin ülkemizde de hayat bulacağını gösteriyor.
Bir TV programına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Ortaokul ve Lise müfredatına kodlama dersi eklemek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Dersin içeriği, haftada kaç saat olacağı, zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacağı gibi detaylar henüz netleşmiş değil ancak böyle bir çalışmanın başlatılması sevindirici. 
Açıklama tabi ki akıllara dersleri kimin vereceğini ve hangi seviyede kodlama öğretileceği gibi soruları da beraberinde getirdi. Programlama derslerinin ortaokul seviyesinden itibaren verileceğini hesaba katarsak genç öğrencilere ilk etapta algoritmalar ve programlamanın temel prensipleri öğretilebilir. Lise seviyesinde eklenen dersler ise öğrencilerin analitik düşünce konusunda kendilerini geliştirmelerini ve teknolojiye daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır.
Derslerin başarılı bir şekilde eklenmesi ve uygulanması halinde önümüzdeki yıllarda ülkemiziz yazılım sektöründe daha güçlü bir noktaya geleceği aşikar. Sektörün hala gelişmeye çok açık olduğunu ve hızla değişen teknolojinin daha fazla ihtiyaç getirdiğini göz önüne alırsak bakanlığın aldığı kararın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://twitter.com/TCSanayi/status/688646739834843136 Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
yahu yalan inanmayin.mufredata bakarsaniz zilyon tane secmeli ders var,diksiyon, kuran,proje hazirlama,felsefe, psikoloji vs. ama emin olun hepsi sinif defterine konu ismi yazip imzalanmasindan ibaret.öğrencilere hem teog,hem ygs hem lys dayiyorlar,bunlari yapmadan okul kazanamazsiniz diyorlar,hemde kodlama dersi gorun diyorlar.palavra hepsi. kendim lise sonum bizzat biliyorum
yahu yalan inanmayin.mufredata bakarsaniz zilyon tane secmeli ders var,diksiyon, kuran,proje hazirlama,felsefe, psikoloji vs. ama emin olun hepsi sinif defterin...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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benhuraxu 3 yıl
"Avrupada kodlama var amerikada kodlama var bizde niye yok" diyenler şimdi de "bizimkiler mi oğrenecek kodlamayı" diyor. Allah içimizdeki irlandalılara akıl fikir versin veya gidecekleri bir ulke. O beyinle kim ulkesine kabul edecekse
"Avrupada kodlama var amerikada kodlama var bizde niye yok" diyenler şimdi de "bizimkiler mi oğrenecek kodlamayı" diyor. Allah içimizdeki irlandalılara akıl fik...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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Firaristt 3 yıl benhuraxu
benhuraxu

"Avrupada kodlama var amerikada kodlama var bizde niye yok" diyenler şimdi de "bizimkiler mi oğrenecek kodlamayı" diyor. Allah içimizdeki irlandalılara akıl fikir versin veya gidecekleri bir ulke. O beyinle kim ulkesine kabul edecekse

Öğretecek hoca yok. Olan hocaya da komik paralar verecekleri için iyi hocalar gelmez bu 1.

Kullanılacak bilgisayar çoğu okulda yok bu 2.

Zorunlu olmayacağına göre böyle bir ders, seçmeli olacaktır. Seçileceği okul sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Boşnakların arasındaki okulda Boşnak dili, Kürtlerin arasındaki okulda Kürtçe dersi seçilmiyor, kodlama çok daha zor bu 3.

Avrupa ve ABD'de kodlama dersi yine seçmeli. Öğretecek hocaya parayı veriyorlar, proje yapar ve başarılı olurlarsa hem öğretmen hem öğrenciler ödüllendiriliyor, öğretmenin maaşına kalıcı olarak bir zam yapılıyor. Okullarında visual studio vs. çalıştıracak bilgisayar, düzgün internet altyapısı var. Bizde okullara 8 veya 16 Mbps internet veriliyor, bilgisayarlar Galaxy S2 ile aynı donanıma sahip. Bakan çıkıp demedi mi fazla kafa yormayın, yakarsınız diye? Dedi. Bu 4.

Avrupa ve ABD'de öğrencilerin bizdeki gibi sınav kaygısı, stresi yok.Bizde lisede üniversiteye girmek isteyen bir öğrencinin son 2 sene kafasını kaşımadan ders çalışması gerekiyor. Ülkede 10 tane üniversiteyi zorlayınca sayabiliyorsunuz, onların da yarısı özel. Tam burslu kontenjanları 3-5 kişi. Önüne gelene %75 burs veren üniversiteye oğlunu/kızını gönderen kahvedeki amcalar gibi "Yeğenim üniversitede hangisi olduğu önemli değil. Kendini geliştirmek önemli" diye düşünüyorsanız zaten kaybetmişsiniz. İyi üniversiteden mezun olanın niteliği de ona göre oluyor, iş bulurken öncelikli oluyor. Dağbaşı üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu mu ODTÜ Bilgisayar mühendisliği mezunu mu? ODTÜ'den mezun olan %99 daha iyidir. Diğeri de aynı işi yapar belki ama ilk etapta işveren temkinli davranıyor. ODTÜ mezunu başladığı gibi maaş alırken diğeri test süreci ayağına karın tokluğuna bir süre çalışıyor. Bu 5.

Staj için mailler okul mail adresime geliyor. Nitelikle doğru orantılı olarak para artıyor. Türkiye'de iş,sınav, okul kaygısı var. Avrupa ve ABD'de bu derecede bir kaygı yok. Hakkı olan parayı alıyor. Bizde belirli şirketler haricinde modern,eğitimli köle aranıyor. Üniversitedeki C++ anlatan hocayı aylık 1000-1500 liraya 5-10 saatliğine liseye, orta okula ders anlatması için çağırırsan gelmez. İyisi gelmez en azından. Olan bilişim öğretmenlerinin de çoğunluğu posa. Excel tablosu oluşturmaktan aciz kişiler. Bunlar mı kodlama öğretecek? Kendi bilmiyor, nasıl öğretecek, nerede, hangi bilgisayarlarla öğretecek? Okullara yeni bilgisayar alınması zaten inanılmaz bir mali yük getireceği için çoğu yöneticinin karşı çıkacağını düşünüyorum. Diyanete verilecek para eğitime harcansaydı o bilgisaylarların hepsi WorkStation olarak değiştirilse de para kalırdı ve biz de hoca yok cart curt demezdik. Eğitim bütçesi bu kadarken bu iş olmaz. Devlet üniversitelerinin sıkışmasının bir sebebi de maddi sıkıntılar. Öğrenci bir proje ile geliyor ama ona kaynak ayırsa diğerine yok. Özel okullarda ise göz boyamak için bile olsa i7'li Xeon'lu pc'ler, Mac'ler var, projelere kaynak ayırma konusunda çok daha rahatlar.
benhuraxu"Avrupada kodlama var amerikada kodlama var bizde niye yok" diyenler şimdi de "bizimkiler mi oğrenecek kodlamayı" diyor. Allah ...
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instance 3 yıl
2 yoldır kodlama gelecek gelecek deniyor ama ortada bişey yok
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DH Misafiri 3 yıl
7 8 sene evvelinde ortaokuldayken bilgisyar hocasiyla denk bilgisayar bilgisine sahiptim olayi siz düşünün. Biraz geç oldu ama umarim küçüklerimize doğru dürüst bir eğitim verirler.
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DH Misafiri 3 yıl
Ne olur bilion mu dersi koyarlar matcı fizikci kimyacı girer derse sınavda çıkmıcak diye kendi dersini işler bu ülkeye böyle ülkeyi geliştirecek bişi yapılmaz abi Sistemin kendisi yaratıcılığı öldürüyor kodlama dersi mi koycakmış pehhh...
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ZeroKinTR 3 yıl
Ne zaman bu kadar nankörleştiler şaşıyorum
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sokrates60 3 yıl
Öğretmenlere öğretsinler önce kodlamayı. Batıyı taklit ediyorlar sadece içi boş teklifler.Kodlama için kaliteli bir bilgisayar alt yapısı oluşturmak lazım. Cin olmadan adam çarpılmaz.
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iso227 3 yıl
kodlama dersi çıkarmasalar kabağat,çıkarsalarda kabağat.daha ne istiyonuz yauvv.sizin içinizde nasıl bir ülke düşmanlığı var.daha önce millet kodlama dersi görüyor bizde anca din dersi verirler diyordunuz.halada şikayetçisiniz.beğemiyosanız gidin başka ülkeye.bu türkiye düşmanlarının ırkı belli zaten.
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mosyozzz 3 yıl
Adam gibi ogreteceklerse çok güzel. Ama bize bilgisayar dersi verdikleri gibi olacaksa olmaz olsun.(bilgisayar dersine din kültür hocası giriyordu bilgisayar labaratuvar ına 3 yılda 4 kere girdik)
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ylmzsngl 3 yıl
Önemli olan bu derslerin göstermelik olarak verilmesi değil, nitelikli bir eğitim sunulması. İlk okuldan itibaren ingilizce öğretilen ve Liseden mezun olduktan sonra bile bir cümle kurmaktan aciz bir eğitim sisteminde, bu yeni uygulamanında başarılı bir şekilde öğrenciye yansıyacağından şüpheliyim.
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V2 3 yıl
Çok güzel kulağa da hoş geliyor. Eğitim sistemindeki herşey zaten teorik olarak çok güzel ama uygulamaya gelince işin kalitesi ve verimliliği sıfır. Yapmış gibi eğitmiş gibi yapıp duruyoruz. Öğrencilerin ve çevresindekilerin tek amacı o sene sonundaki yada üniversiteye girişte kaç net çıkardığı oluyor ve ezberle&unut döndüsü içinde işler yürüyor.

Kağıt üzerinde bu da çok iyi fikir ama uygulama kısmını gelince alt yapı eksiklilikleri işin alel acele yapılmaya çalışılması, öğretmenlerin yetersizliği, okulların yetersizliği, ailelerin bilinçsizliği, yöneticilerin yetersizliği yüzünden verimliliği olmuyor.

Umarım yanılırım ama bu zamana kadar eğitim sistemindeki bir çok yenilikçi fikir alt yapısı düşülmediği için patladı gitti. Malesef eğitim sistemimiz kağıt üzerinde güzel görünmekle birlikte uygulamada çok çok kalitesiz ve verimsiz.

Şunuda eklemeden geçemeyeceğim bir ara fatih projesi diye bir proje vardı ne oldu o ? Herkese tablet dağıtılınca eğitimin kalitesi mi arttı? O iş öyle olmuyor işte...
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LETHARIN 3 yıl
Ulan ne kodlaması çıldırtmayın adamı.
İlk üç sene sekiz ders son sene on ders sayısal ağırlıklı ders görüyoruz.
Allah belanızı versin. İnşallah çocuklarınızda bu duruma maruz kalır yapacağınız eğitime vurdurayim.

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