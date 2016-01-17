Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor

Bilgisayar programlama derslerinin temel eğitime dahil edilmesi dünya gündeminde uzunca bir süredir tartışılıyor. ABD, Avustralya gibi ülkeler bu konuda ilk adımları atarken son açıklamalar benzer bir girişimin ülkemizde de hayat bulacağını gösteriyor.

Bir TV programına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Ortaokul ve Lise müfredatına kodlama dersi eklemek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Dersin içeriği, haftada kaç saat olacağı, zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacağı gibi detaylar henüz netleşmiş değil ancak böyle bir çalışmanın başlatılması sevindirici.

Açıklama tabi ki akıllara dersleri kimin vereceğini ve hangi seviyede kodlama öğretileceği gibi soruları da beraberinde getirdi. Programlama derslerinin ortaokul seviyesinden itibaren verileceğini hesaba katarsak genç öğrencilere ilk etapta algoritmalar ve programlamanın temel prensipleri öğretilebilir. Lise seviyesinde eklenen dersler ise öğrencilerin analitik düşünce konusunda kendilerini geliştirmelerini ve teknolojiye daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır.

Derslerin başarılı bir şekilde eklenmesi ve uygulanması halinde önümüzdeki yıllarda ülkemiziz yazılım sektöründe daha güçlü bir noktaya geleceği aşikar. Sektörün hala gelişmeye çok açık olduğunu ve hızla değişen teknolojinin daha fazla ihtiyaç getirdiğini göz önüne alırsak bakanlığın aldığı kararın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://twitter.com/TCSanayi/status/688646739834843136