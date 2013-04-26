Ortaya çıkan bir patent Torch benzeri bir BlackBerry 10 cihazına işaret ediyor





Ocak ayı sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapmak isteyen BlackBerry, başarılı satışlar yapan dokunmatik ekranlı Z10 modelinin ardından fiziksel klavyeli Q10 modelini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru iki veya üç model daha satışa sunması beklenen firmanın konsept bir çalışması patent başvurusunda ortaya çıktı.





2011 yılında yapılan başvuru kısa süre önce geçerlilik kazanırken, tahminler firmanın önümüzdeki dönemlerde Torch benzeri bir model daha hazırlamak niyetinde olduğu yönünde. Kızaklı bir fiziksel klavyeye sahip olan modelin dokunmatik kısmı Z10 modelini andırıyor. Kızaklı klavye yine dokunmatik kısmın altında yer alıyor.





Firma ilk etapta fiziksel klavyeli olarak Q10 modeline yer verecek ve tüketicinin nabzını ölçmüş olacak. Sonrasında ise gelecek geri dönüşlere göre yeni modellerini şekillendirecek. Mayıs ayı ortalarında, firmanın yıllık konferansı olan BlackBerry Live'de ise yılın ikinci yarısı için planlanan yeni modellerin ve BlackBerry 10 işletim sisteminin sonraki aşamalarının masaya yatırılması bekleniyor.