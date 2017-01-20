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Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi]

Yurt dışında daha fazla kişiye ulaşabilmek için tanıtım çalışmalarına oldukça fazla önem veren Türk Hava Yolları (THY), yeni reklam yüzü olarak dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ile anlaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sosyal medya ve internet cephesinde ses getiren birçok çalışmaya imza atan Türk Hava Yolları (THY) ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi daha önce Drogba, Lionel Messi, Kobe Bryant, Ben Affleck ve Jesse Eisenberg'le reklam filmleri hazırlayan hava yolu şirketi, futbol dünyasının en büyük isimlerinden Barcelona’nın da sponsoru olmuştu.
Yaklaşık üç ay önce Vine fenomeni Zach King’le kamera karşısına geçen THY bu kez reklam yüzü olarak 79 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman ile el sıkıştığını duyurdu. 2005 yılında yayınlanan "Million Dollar Baby" filmiyle sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar'ı kazanmayı başaran Freeman aynı zamanda yönetmen, pilot ve profesyonel bir seslendirme sanatçısı.
5 Şubat’ta gerçekleştirilecek "Super Bowl" (Amerikan futbolu ligi "National Football League"in şampiyonluk maçı) müsabakasında gösterilecek reklam filmi ile THY’nin Amerika nüfusunun yüzde 48'ine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 110 milyon kişi tarafından takip edilen final karşılaşması markalar için kitlelere ulaşmada oldukça güçlü bir mecra niteliği taşıyor. Diğer taraftan birkaç gün önce Hava-İş Sendikası'na başvuran Türk Hava Yolları'nın ekonomik açıdan zorlu bir yıl beklendiği için maaşlara zam konusunda uzlaşı teklif etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

GÜNCELLEME:

Milliyet'te yer alan habere göre çekimleri başlayan reklam filminde Morgan Freeman'ın genellikle gözleri görünecek ve toplam 10 kelime söyleyecek. Final sahnesinde ise business bölümünde yatarken ekranlara gelecek usta oyuncuya bu reklam çalışması için 1 milyon 200 bin avro ödendiği belirtiliyor.

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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Hem işçiye emekçiye param yok size zam yapamayacağım diyeceksin hemde milyonlarca doları reklama saçacaksın.
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thawne 2 yıl
Türkiyenin en iyi markasını bir ateist temsil ediyor
Ümmetin kulağına gitmesin.
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WB 2 yıl
Havalimanina isid saldirisi ve 15 temmuz darbe girisiminden en cok etkilenen firmalarlardan biri maalesef, dis hat gelirlerinde %26 kayip yasamasina ragmen marketing 'den odun vermemesi sevindirici bir karar, umarim kayiplarini kisa surede kazanir..
Havalimanina isid saldirisi ve 15 temmuz darbe girisiminden en cok etkilenen firmalarlardan biri maalesef, dis hat gelirlerinde %26 kayip yasamasina ragmen mark...
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DH Misafiri 2 yıl
Morgan Freeman'ın üvey torunu ile ilişkisi olduğu söyleniyor. Bu kız yetişkin yaşta bir otel odasında cinayete kurban gitti. Haberleri doğru yorumlamak gerekir.
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aycibin 2 yıl
uluslarası markalaşmak çok önemli.global markamız bir BEKO vardı söndü.geri son THY kaldı.adam olsaydık şu mutfağımıza da birkaç marka çıkarırdık.ne baklavamız,ne dönerimiz,ne de kahvemiz Türk kaldı.şahenk de gitti dünyaya asya mutfağını pazarlıyor!
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Wi Fi 2 yıl
Donanımhaber gitgide bir mesaj çöplüğü olmaktan öte bir yere dönüşüyor, her konunun en üstünde hep aynı mesajları görmekten bıktık, teknoloji sitesimi CHP kürsüsümü belli değil.
ota moka muhalefet, her konuda muhalefet, inadına muhalefet, ığğ midem bulandı...
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Simone Simons 2 yıl
yurt dışında buladar ünlü olan başka bi markamız yok sanırım
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ddsmurat 2 yıl
Hani bu thy batıyordu rıza baba
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Circassian81 2 yıl
Bi daha reklam yüzü Carice Van Houten veya Jennifer Lawrance olsa keske
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hanox 2 yıl
Türkiye mecburen büyüyecek ve güçlenecek, zaman bizden yana, müdahalelere rağmen
büyüyecek artık durdurulamaz.
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fizisyen 2 yıl
Yine havayolu uzmanlari ve
P.r. uzmanları toplanmis ve karar vermisler
Pahali ve olmamis 😅😅
nedense p.r. ve havayolu uzmanlarimiz,
2015 5. emirates in milana veya realmadrid veya paris s ge. a sponsor olmasi yorumlanmamis....

pahali ve olmamis.
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BekiRoRo 2 yıl
Sermaye kaynağı bu ülke olan hiçbir firma ayakta duramaz.
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furandor 2 yıl
Onu bunu bilmem de thy cidden dünyanın en büyük havacılık şirketi.
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