Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi]

Sosyal medya ve internet cephesinde ses getiren birçok çalışmaya imza atan Türk Hava Yolları (THY) ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi daha önce Drogba, Lionel Messi, Kobe Bryant, Ben Affleck ve Jesse Eisenberg'le reklam filmleri hazırlayan hava yolu şirketi, futbol dünyasının en büyük isimlerinden Barcelona’nın da sponsoru olmuştu.

Morgan Freeman ile el sıkıştığını duyurdu. 2005 yılında yayınlanan "Million Dollar Baby" filmiyle sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar'ı kazanmayı başaran Freeman aynı zamanda yönetmen, pilot ve profesyonel bir seslendirme sanatçısı. Yaklaşık üç ay önce Vine fenomeni Zach King ’le kamera karşısına geçen THY bu kez reklam yüzü olarak 79 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncuile el sıkıştığını duyurdu. 2005 yılında yayınlanan "Million Dollar Baby" filmiyle sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar'ı kazanmayı başaran Freeman aynı zamanda yönetmen, pilot ve profesyonel bir seslendirme sanatçısı.

5 Şubat’ta gerçekleştirilecek "Super Bowl" (Amerikan futbolu ligi "National Football League"in şampiyonluk maçı) müsabakasında gösterilecek reklam filmi ile THY’nin Amerika nüfusunun yüzde 48'ine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 110 milyon kişi tarafından takip edilen final karşılaşması markalar için kitlelere ulaşmada oldukça güçlü bir mecra niteliği taşıyor. Diğer taraftan birkaç gün önce Hava-İş Sendikası'na başvuran Türk Hava Yolları'nın ekonomik açıdan zorlu bir yıl beklendiği için maaşlara zam konusunda uzlaşı teklif etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

GÜNCELLEME:

Milliyet'te yer alan habere göre çekimleri başlayan reklam filminde Morgan Freeman'ın genellikle gözleri görünecek ve toplam 10 kelime söyleyecek. Final sahnesinde ise business bölümünde yatarken ekranlara gelecek usta oyuncuya bu reklam çalışması için 1 milyon 200 bin avro ödendiği belirtiliyor.