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    Van’da izinsiz dron krizi: İki uçak iniş yapamadı

    Van seferi yapan SunExperss ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait iki yolcu uçağı izinsiz uçurulan dron nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçaklar Diyarbakır’a yönlendirildi.
    Van’da izinsiz dron krizi: İki uçak iniş yapamadı Tam Boyutta Gör
    Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan iki yolcu uçağı, havada izinsiz uçurulan bir dron nedeniyle inişlerini gerçekleştiremeyerek Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi. Olay dün, Antalya-Van seferini yapan SunExpress’e ve İstanbul-Van seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakların inişe geçtiği sırada meydana geldi.

    Dron alarmı havada tur attırdı

    Antalya-Van seferini yapan XQ7616 sefer sayılı SunExpress uçağı ve İstanbul-Van seferini gerçekleştiren TK2752 sefer sayılı THY uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladıkları sırada, bölgede izinsiz bir dron havada görüldü. Bu durumu hava trafik kontrolörüne bildiren pilotlar, güvenlik nedeniyle Van Gölü üzerinde tur atarak inişlerini geciktirdi. Ancak yakıt seviyesi kritik seviyeye düşen uçaklar, güvenli bir iniş için Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.

    Van’da izinsiz dron krizi: İki uçak iniş yapamadı Tam Boyutta Gör
    Sivil havacılık kuralları gereğince, havaalanı çevresinde izinsiz bir dron tespit edildiğinde yolcu güvenliği öncelikli hale geliyor. Dron kaynaklı risklerde, uçaklar iniş yapmayarak havada beklemeye alınıyor veya uygun bir havalimanına yönlendiriliyor. Bu tür durumlarda hava trafik kontrolörleri, derhal yetkililere bilgi vererek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyor.

    Türkiye’de dron kullanımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde izinle gerçekleştiriliyor. İzinsiz uçurulan dronlar, yalnızca hava trafiğini tehlikeye atmakla kalmıyor; aynı zamanda yasal cezaları da beraberinde getiriyor. Dronları izinsiz kullanan kişilere yönelik olarak para cezaları ve gerekli görüldüğünde hapis cezaları uygulanabiliyor.

    Cezası ne kadar ve izinler nasıl alınır?

    Uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetlerince tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanmakta.

    İHA kullanıcıların SHGM’nin resmi internet sayfasından kendileri için kullanıcı sayfası oluşturmaları ve sahip oldukları İHA'ları sisteme kayıt etmeleri gerekiyor. Basit bir arayüze sahip SHGM Web sayfasında kullanıcı oluşturulduktan sonra, uçuş izin talep et bölümündeki “Uçuş İzni Talep Formu” doldurarak başvuru yapılıyor. İlgili onayın çıkması yaklaşık bir hafta sürebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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