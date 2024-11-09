Van’da izinsiz dron krizi: İki uçak iniş yapamadı

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Tam Boyutta Gör Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan iki yolcu uçağı, havada izinsiz uçurulan bir dron nedeniyle inişlerini gerçekleştiremeyerek Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi. Olay dün, Antalya-Van seferini yapan SunExpress’e ve İstanbul-Van seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakların inişe geçtiği sırada meydana geldi.

Dron alarmı havada tur attırdı

Antalya-Van seferini yapan XQ7616 sefer sayılı SunExpress uçağı ve İstanbul-Van seferini gerçekleştiren TK2752 sefer sayılı THY uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladıkları sırada, bölgede izinsiz bir dron havada görüldü. Bu durumu hava trafik kontrolörüne bildiren pilotlar, güvenlik nedeniyle Van Gölü üzerinde tur atarak inişlerini geciktirdi. Ancak yakıt seviyesi kritik seviyeye düşen uçaklar, güvenli bir iniş için Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.

Tam Boyutta Gör Sivil havacılık kuralları gereğince, havaalanı çevresinde izinsiz bir dron tespit edildiğinde yolcu güvenliği öncelikli hale geliyor. Dron kaynaklı risklerde, uçaklar iniş yapmayarak havada beklemeye alınıyor veya uygun bir havalimanına yönlendiriliyor. Bu tür durumlarda hava trafik kontrolörleri, derhal yetkililere bilgi vererek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyor.

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Türkiye’de dron kullanımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde izinle gerçekleştiriliyor. İzinsiz uçurulan dronlar, yalnızca hava trafiğini tehlikeye atmakla kalmıyor; aynı zamanda yasal cezaları da beraberinde getiriyor. Dronları izinsiz kullanan kişilere yönelik olarak para cezaları ve gerekli görüldüğünde hapis cezaları uygulanabiliyor.

Cezası ne kadar ve izinler nasıl alınır?

Uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetlerince tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanmakta.

İHA kullanıcıların SHGM’nin resmi internet sayfasından kendileri için kullanıcı sayfası oluşturmaları ve sahip oldukları İHA'ları sisteme kayıt etmeleri gerekiyor. Basit bir arayüze sahip SHGM Web sayfasında kullanıcı oluşturulduktan sonra, uçuş izin talep et bölümündeki “Uçuş İzni Talep Formu” doldurarak başvuru yapılıyor. İlgili onayın çıkması yaklaşık bir hafta sürebiliyor.

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