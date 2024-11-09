Van’da izinsiz dron krizi: İki uçak iniş yapamadı

Dron alarmı havada tur attırdı
Antalya-Van seferini yapan XQ7616 sefer sayılı SunExpress uçağı ve İstanbul-Van seferini gerçekleştiren TK2752 sefer sayılı THY uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladıkları sırada, bölgede izinsiz bir dron havada görüldü. Bu durumu hava trafik kontrolörüne bildiren pilotlar, güvenlik nedeniyle Van Gölü üzerinde tur atarak inişlerini geciktirdi. Ancak yakıt seviyesi kritik seviyeye düşen uçaklar, güvenli bir iniş için Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.
Türkiye’de dron kullanımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde izinle gerçekleştiriliyor. İzinsiz uçurulan dronlar, yalnızca hava trafiğini tehlikeye atmakla kalmıyor; aynı zamanda yasal cezaları da beraberinde getiriyor. Dronları izinsiz kullanan kişilere yönelik olarak para cezaları ve gerekli görüldüğünde hapis cezaları uygulanabiliyor.
Cezası ne kadar ve izinler nasıl alınır?
Uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetlerince tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanmakta.
İHA kullanıcıların SHGM’nin resmi internet sayfasından kendileri için kullanıcı sayfası oluşturmaları ve sahip oldukları İHA'ları sisteme kayıt etmeleri gerekiyor. Basit bir arayüze sahip SHGM Web sayfasında kullanıcı oluşturulduktan sonra, uçuş izin talep et bölümündeki “Uçuş İzni Talep Formu” doldurarak başvuru yapılıyor. İlgili onayın çıkması yaklaşık bir hafta sürebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über