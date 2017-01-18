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Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yayınlanan açıklamaya göre Nutella içerisinde yer alan palm yağının kanserojen olduğu duyuruldu. Peki palm yağı nedir ve ülkemizde başka hangi ürünlerde var?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
23,6b
1
68
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Palm yağı nedir? 

Son dönemde kakaolu fındık ezmesi Nutella ile gündeme gelen palm yağı, Afrika kökenli palm ağacında yetişen palm meyvesinden elde edilen ve yenilebilir bir tür bitkisel yağdır. Günümüzde Afrika, Kuzey Amerika ve Asya'da yetiştirilen palm yağı için sıcaklık ve yağışın bol olduğu coğrafyalar oldukça uygun. Yağmur ormanlarında bol miktarda bulunduğu için bu bölgelerde plantasyon (tarım) alanları yaratmak isteyen üreticiler yüzlerce ağacı yok ediyor. Böylelikle orangutanlar başta olmak üzere birçok canlı türününyaşam alanları ellerinden alınıyor ve adeta ölüme terk ediliyor.
Yılda ortalama 50 milyon ton üretilen palm yağı, dünyanın bitkisel yağ ihtiyacının yüzde 30'luk bölümünü karşılıyor. Neredeyse her evde farklı ürün grupları içerisinde yer alan yağın hektar başına 10 kat daha verimli üretilmesi ise talebin artmasındaki en önemli nedenlerin başında geliyor. 

Palm yağı neden zararlı? 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayınlanan rapora göre bitkisel yağlarda ve gıdalarda, glisidil yağlı asit esterleri olarak adlandırılan işlenmiş atıkların (kontaminant) yer aldığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak varolan -tatlı, renksiz ve kokusuz bir sıvı olan- gliserol özlü işlenmiş atıkların palm yağı ve diğer bitkisel yağlarda bulunduğu ifade ediliyor.
Özellikle Batı Afrika’da üretilen ve birçok gıda ürününde yer alan bu yağ bireylerde tümörlere yol açtığı düşünülen glisidol oluşumuna neden oluyor. Rapora göre doğal kırmızı renginin ve kokusunun giderilmesi için 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen hurma yağı diğer tüm bitkisel yağlardan çok daha tehlikeli.
Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne?
 

Palmiye yağının özellikleri ne? 

- Trans yağ asitlerini içermiyor.
- Antioksidan özelliği olduğu biliniyor.
- Omega-6 yağ asidi içeriyor.
- Yüzde 10 çoklu doymamış, yüzde 40 tekli doymamış ve yüzde 50 oranında doymuş yağ asitleri içeriyor. Diğer bir deyişle bütün yağ türlerinin bileşimini oluşturuyor.
- 700 ile 1000 ppm oranında en zengin karoten kaynağı olarak biliniyor. Toplam karoten miktarının ise yüzde 90’lık bölümünü beta ve alfa karoten oluşturur.

Palm yağı çikolatadan şampuana kadar birçok üründe mevcut

Raporda direkt Nutella’nın üreticisi Ferrero’yu hedef göstermeyen Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, palm yağının yasaklanması gerektiğini aksi halde insan yaşamı için büyük sorun teşkil edeceği görüşünde. Ferrero ise yayınladığı resmi açıklamada iddiaların asılsız olduğunu savunuyor. Uzmanlar 2014 yılını 8.4 milyar avro kazanç ile kapatan Nutella'nın tamamen maddi sebepler yüzünden iddiaları kabul etmek istemediğini belirtiyorlar.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki gıda sektöründe de yaygın olarak kullanılan palm yağı ruj, şampuan, vücut losyonu, dondurma, deterjan, margarin, çikolata, bisküvi, bebek mamaları, sabun, paketlenmiş ekmek ve dondurulmuş gıda gibi neredeyse diğer birçok üründe farklı amaçlarla kullanılıyor.

Türkiye'de bilimsel çalışma yapılması kararlaştırıldı 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, EFSA'nın raporunun ardından bazı uyarılarda bulundu ancak tüketicilere palm yağı kullanmamaları konusunda herhangi açık bir öneride bulunmadı. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi de gıdalarda palm yağını yasaklamamayı tercih etti. Tüm gelişmelere rağmen özellikler yurt dışında ürünlerin toplatılması için kampanya başlatıldı.
Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne?
Ülkemizde konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise Türkiye’de şu ana kadar bir olumsuzluğun tespit edilmediğini, çıkan haberlerin ardından palm yağı kullanılan ürünlerle ilgili bilimsel çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Diğer taraftan Prof. Dr. Canan Karatay palmiye yağının trans yağ olduğunu ve trans yağların ise insan vücudunda kanser yaptığının kanıtlandığını belirtti. İşlem görmüş bütün yağlarda trans yağların bulunduğunun altını çizen Karatay kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'de satılan ve içerisinde palm yağı bulunan ürünler için forumumuzdaki bu konuyu ziyaret edebilirsiniz.

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Canan Karatay CES 2017 röportajı gelicek mi?
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12 Angry Men 2 yıl
Editör keşke bu yağın nerede nasıl üretildiğini yakılan yağmur ormanlarını soyu tükenme eşine gelen orangutanlar filler ve leopar gibi hayvanlardan da bahsetseydiniz.
Editör keşke bu yağın nerede nasıl üretildiğini yakılan yağmur ormanlarını soyu tükenme eşine gelen orangutanlar filler ve leopar gibi hayvanlardan da bahsetsey...
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oray 2 yıl
- Kanıtlanmış herhangi bir durum ortada yokken,
- İşlenmiş tüm yağların kanserojen madde içerebildiği bilinirken,
- Bunu Palm yağının ucuz olmasından bahisle diğer yağ üreticilerinin bir şekilde ortaya atıp atmadığı bilinmezken,
ve Türkiye'de o kadar çok kanserojen madde varken (ki bunların çoğu kimyasal ve petrol ürünü maddeler, örneğin paraben, kozmetik ürünler dışında koruyucu olarak kullanılabiliyor), palm yağına bu kadar takılmanın anlamı nedir?
- Kanıtlanmış herhangi bir durum ortada yokken,- İşlenmiş tüm yağların kanserojen madde içerebildiği bilinirken,- Bunu Palm yağının ucuz olmasından b...
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Kral_Jumong 2 yıl
Konuyu okurken nutella yiyip kahve içiyordum
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Fade to Black 2 yıl
kanola yağı var bir de.geçende çerezza patlamış mısır yedim içinde bu kanoladan varmış ertesi gün midem mahfoldu ama bundan mı oldu tam emin olamadım.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Nutella'nın başı ciddi yanmıştı ama sağlıklı diye açıklama yapmışlardı bilmiyorum kanseri tetikleyen pek çok şey var ve dikkat etmeden kullanıyoruz ilerde ne olacak bilmiyoruz.
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Torlak Kemal 2 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Nutella'nın başı ciddi yanmıştı ama sağlıklı diye açıklama yapmışlardı bilmiyorum kanseri tetikleyen pek çok şey var ve dikkat etmeden kullanıyoruz ilerde ne olacak bilmiyoruz.

Kızartmada kullanmazsan sağlıklı ama sorun o değil; biz palm yağı kullandıkça Borneo, Endonezya, Bangladeş ve Malezyada yağmur ormanları yakılıp yerine palmiye dikiliyor. Tam bir tabiat katlimaı yani. Onun için vicdanlı davranıp içinde palm yağı olan ürünleri almamalı aldırmamalıyız. Ayrıca bu işin milliyetçilik yanı da var. Palm yağı ithal, Ayçiçek yağı yerli. Yerli çiftçiye para kazandırmak yerine uzak doğuya para kazandırıyoruz.
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Torlak Kemal 2 yıl
GÜNCEL
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Torlak Kemal 2 yıl
Konu rapor burada:
efsa.europa.eu/...
Üstelik yeni de değil, 3 mayıs 2016 tarihli ama buna 2 ocak 2017 tarihli "progress" raporu ( o rapor İtalyan Tüketici hakları kuruluşunun başvurusunu içeriyor) eklenince Ferraro (Nutella) kendini savunan bir reklam yayınladı ve kendi ayağına kurşun sıktı. Rapordan böylece herkesin haberi oldu! Pazarlama dehası denen şey böyle bir şey olsa gerek!..
Rapora göre kanserojen olduğuna dair bulgular olan GE, 3-MCPD ve 3-MCPD esterlerinin Palm yağı ve içyağında bu konuda kötü durumda olan margarinlere göre 4 ile 6 kat arasında daha fazla bulunduğu belirtiliyor. Rapordaki 7 nolu grafiğe bakarsanız diğer yağlara kıyasla muazzam bir fark olduğunu göreceksiniz (chart 7). Zeytinyağında ise nerdeyse hiç yok!
Her yağda var demek o yüzden doğru değil. her yağda var ama kiminde eser miktarda var, kiminde varla yok arası bir şey, kiminde çok az var. Margarinde çok var ama palm yağında ise çok yüksek miktarlarda var! Sağlığı tehdit edecek kadar yüksek miktarlarda var.
Palm yağının asıl sorunu Borneo, Malezya ve Endonezyada doğal ormanları yok etmesi. Buralardaki yağmur ormanlarını köylüler yakıyor yerine palmiye bahçesi yapıyor. Yok olan ormanlarla birlikte çok değerli hayvan türleri de yok oluyor. Borneo kaplanından sadece 200 kadar kaldı. Pigme fillerden sadece 1500 kadar kaldı. Tükettiğiniz her palm yağlı gıda ile binlerce hayvan türünün yok olmasına katkıda bulunuyorsunuz. Yetmez bir de küresel ısınmaya katkıda bulunuyorsunuz çünkü palmiye ağacı o-Co2 dengesine pek katkı yapmayan bir tür.
Dünyaya ve doğal yaşama değer veriyorsanız, çocuklarınıza ve torunlarınıza yaşanılır bir dünya bırakmak istiyorsanız, palm yağı tüketmeyin, tükettirmeyin. Her aldığınız ambalajlı ürünün içeriğini okuyun, orada palm yağı yazıyorsa aldığınız rafa geri bırakın. Bu insanlık görevidir.
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ratch 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Konu rapor burada:
efsa.europa.eu/...
Üstelik yeni de değil, 3 mayıs 2016 tarihli ama buna 2 ocak 2017 tarihli "progress" raporu ( o rapor İtalyan Tüketici hakları kuruluşunun başvurusunu içeriyor) eklenince Ferraro (Nutella) kendini savunan bir reklam yayınladı ve kendi ayağına kurşun sıktı. Rapordan böylece herkesin haberi oldu! Pazarlama dehası denen şey böyle bir şey olsa gerek!..
Rapora göre kanserojen olduğuna dair bulgular olan GE, 3-MCPD ve 3-MCPD esterlerinin Palm yağı ve içyağında bu konuda kötü durumda olan margarinlere göre 4 ile 6 kat arasında daha fazla bulunduğu belirtiliyor. Rapordaki 7 nolu grafiğe bakarsanız diğer yağlara kıyasla muazzam bir fark olduğunu göreceksiniz (chart 7). Zeytinyağında ise nerdeyse hiç yok!
Her yağda var demek o yüzden doğru değil. her yağda var ama kiminde eser miktarda var, kiminde varla yok arası bir şey, kiminde çok az var. Margarinde çok var ama palm yağında ise çok yüksek miktarlarda var! Sağlığı tehdit edecek kadar yüksek miktarlarda var.
Palm yağının asıl sorunu Borneo, Malezya ve Endonezyada doğal ormanları yok etmesi. Buralardaki yağmur ormanlarını köylüler yakıyor yerine palmiye bahçesi yapıyor. Yok olan ormanlarla birlikte çok değerli hayvan türleri de yok oluyor. Borneo kaplanından sadece 200 kadar kaldı. Pigme fillerden sadece 1500 kadar kaldı. Tükettiğiniz her palm yağlı gıda ile binlerce hayvan türünün yok olmasına katkıda bulunuyorsunuz. Yetmez bir de küresel ısınmaya katkıda bulunuyorsunuz çünkü palmiye ağacı o-Co2 dengesine pek katkı yapmayan bir tür.
Dünyaya ve doğal yaşama değer veriyorsanız, çocuklarınıza ve torunlarınıza yaşanılır bir dünya bırakmak istiyorsanız, palm yağı tüketmeyin, tükettirmeyin. Her aldığınız ambalajlı ürünün içeriğini okuyun, orada palm yağı yazıyorsa aldığınız rafa geri bırakın. Bu insanlık görevidir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Leonardo DiCaprio'nun Before the Flood belgeselinde oradaki ormanları yerinde gözlemişti. Güzel belgesel. Herkese tavsiye ederim.
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serkan78689 2 yıl
Farklı bir yag kullansalar olmuyomu ne kadar aç gözlü bu kapitalist firmalar.
Bundan sonra ne nutella ne de torku kisacasi icinde palm yagi olan sampuan bile almiyorum gerekirse yeşil sabunla yikarkm kafayi gerci onda bile vardir bu palm denilen illet
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adnan mersedes 2 yıl
Evet arkadaşlar Nutella'ya küresel komplo kuruyorlar
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mavibuzul 2 yıl
Arkadaşlar Endonazya belgeselinde denk gelmişti. Bu yağ yüzünden ağaç katliamları fazlalaşınca devlet kontorllü kesim getirmiş. Bu durum maliyeti artırınca kaçak kesimler artmaya başlamış. (Bundan sonrası benim yorumum) Tabi kaçak kesimler de yeterli olmayınca üreticiler üretimden çekilmek için medya aracılığla suçu kansere atıyorlar. Bu kanser olayı iyice rant olmaya başladı. Gıda kartelleri yeri ürün için piyasa hazırlığını böyle başarıyorlar. Eskiler bilir margarin reklamı için zeytinyağı gibi bir yağı kalp krizi yapıyor diye reklamı yapılmıştı.
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shadowtr 2 yıl
Ya bu haber editörleri ne anlatmak istiyor anlayan beri gelsin.
Edinilen bilgilere göre hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak varolan -tatlı, renksiz ve kokusuz bir sıvı olan- gliserol özlü işlenmiş atıkların palm yağı ve diğer bitkisel yağlarda bulunduğu ifade ediliyor.

Zaten hayvansal ve bitkisel yağlarda var olan gliserol özlü işlenmiş atıklar palm yağı ve diğer bitkisel yağlarda da varmış. Yani tüm yağlarda var. Neden zararlıymış, bunu mu açıkladın şimdi? Yine haber başlığı başka, içerik başka.
Rezalet bir site olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bravo.
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fthkn 2 yıl
Dünya nüfüsunun 8 milyara dayandığı bir dönemde eğer işlenmiş yağ olmasa doğal yollarla dünyanın yağ ihitiyacının karşılanamayacağı açık. O yüzden hepimiz mutlak sonumuza doğru gidiyoruz. Okyanusun ortasına dikenli bir tele tutunarak hayatta kalıyor sonunda kan kaybından öleceğiz. Çaremiz yok. Dünya kaynakları ve nüfus dengeli ilerlemeli. Sosyal planlamalar yapılmalı ki bu kapitalizme aykırı bir durum olur. Kapitalizm sürekli yayılmayı hedef alan ekonomik bir oyun. Yayılma durursa kapitalizm çöker dolayısıyla ABD çöker. buna izin verilmez. kitleler milyonlar insanlar hayvanlar ormanlar bu canavarı hayatta tutmak için feda edilir. Bir bilinç ortaya çıkıp da orda dur diyene kadar. Bu canavarı yenmemiz gerekiyor.
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