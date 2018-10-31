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Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni vergi indirimlerini açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. Vergi indirimi ne kadar? Hangi ürünlerde geçerli?
6 ay
17,4b
1
45
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı. Albayrak, 6 farklı kalemde KDV ve ÖTV indirimleri yapılacağını ve bu indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Vergi Denetim Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara göre yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimleri şöyle:

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.
Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra inecek.
1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilecek.
Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirilecek.
Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek.
Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.
 
Vergi indirimleri 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak.

ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarına etkisi nasıl olacak?

Motoru 1600cc altındaki otomobillerden üç farklı oranda ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde ödeniyor. Bu oranlar yüzde 15 oranında indirilecek. 
Buna göre baz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobilde yaşanacak ÖTV değişimi şöyle olacak:

Eski ÖTV oranına göre

Baz fiyat         100.000 TL
ÖTV tutarı      50.000 TL
ÖTV'li fiyat:   150.000 TL
KDV tutarı:    27.000 TL
ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 177.000 TL

Yeni ÖTV oranına göre 

Baz fiyat         100.000 TL
ÖTV tutarı      35.000 TL
ÖTV'li fiyat:   135.000 TL
KDV tutarı:    24.300 TL
ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 159.300 TL
Fark: Yeni ÖTV ile 17.700 TL daha ucuz

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-bakan-albayrak-vergide-indirim-paketini-acikladi,FTfB635RAEOA1TF6Poptow Yorum Yaz
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elonardo 6 ay en beğenilen
2 aylık çünkü maaş zamları için enflasyon düşük gözükmeli
ayrıca:
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hadjimurat 6 ay
Calisani dar gelirliyi dusunuyor ayagina patronlara kiyakcilik yapiliyor
Madem vatandasi mi dusunuyorsun yapsana temel tuketimde vergi indirimi millet sebeplensin yil sonunu gorsun arabami yicez icicez hadi beyaz esyayi anlarim ihtiyac evlenecekler yenileyecekler falan vardir da konut nedir abi hala basmiyo mu kafaniz konut isi kredilerin dusmesi ile orantilidir sen konut kredisini 1 altina cekemedigin surece bu memlekette ev alan olmaz 100 bin lira para kemiksiz 2000 lira getiriyo ne yapacak ev alip adam gider kiraya cikar oder faizden gecer
Reel enfllasyon kol kadar olmus neyin indirimi bu pardon otv denen bela neden beyaz esyada var diye sorgulamiyorlarda aaa indirim olmus diyorlar
Bu memlekete hergun ölum gosterilmez yazik bu insanlara sitmayla omur tamamlaniyor ama bizim insanimiz akillanmaz
Hala tuketim.ile ekonomi dondurulmeye calisiliyor hala ayni seyi yapiyoruz hala uretime degil borca odaklaniyoruz olacak is degil gercekten
Memur isci ve emekli vatandasa burdan sesleniyorum 2019 yili zamlari cucuk kadar olacak cucuk allah herkesin yardimcisi olsun
Calisani dar gelirliyi dusunuyor ayagina patronlara kiyakcilik yapiliyorMadem vatandasi mi dusunuyorsun yapsana temel tuketimde vergi indirimi millet sebep...
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Witcher3 6 ay
Milleti iyi uyutuyorlar yemin ederim. Ülke sadece ötv ve kdv sayesinde ayakta duruyor..Şu vergiler olmasa yunanistan dan beter oluruz, ne üretim var ne birşey var sadece gözgüsüzce tüketim var..
Yunanistan hristiyan olduğu için avrupa doğal olarak bunları kolluyor. Bizi kollayacak hiç kimse yok başımıza birşey gelse hiç kimse bize yardım etmez..Birde üzerine 4 milyon açı doyuruyoruz, önce gidin kendi halkınızı doyurun millet et yiyemiyor et beslenemiyor yeter beee !!!
Milleti iyi uyutuyorlar yemin ederim. Ülke sadece ötv ve kdv sayesinde ayakta duruyor..Şu vergiler olmasa yunanistan dan beter oluruz, ne üretim var ne birşey ...
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mavizaman 6 ay
ne yapacakaalrını şaşırıyorlar hem bindir hem indir parayı bir cepten başka cebe geçirme işleri gibi geliyor.
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aries2662 6 ay
İstediğin kadar kdv indir,çözüm değil,üretim üretim üretim kalkınmak için başka çare yok
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leothesaint 6 ay
hadi koşun kredi çekin araç alın. borçlanın. boru borçla kapatın sonra kısır döngüye girip cinnet geçirin. istenen bu
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aybey 6 ay
Şimdi hüloğğğ çekenler vardır. Ama Mart ayında %30 enflasyon açıklanır ama sen son iki ayda -zaten temel ihtiyaç maddelerinden yoksun enflasyon sepetinde- yapılan indirimin acısını düşük zam yapıp, şubatla birlikte köklenen kazık fiyatlarla çıkarırlar.
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Emin KOÇ 6 ay
Beyaz eşyada ÖTV neyse artık yıl olmuş bilmem kaç. Gerçi biz hala 99 depreminden kalma vergiler ödüyorduk orasını unuttum. :D niye güldüysem hiç komik değil aslında sinirlendim şuan ağlanacak halimize güler olduk .
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Emin KOÇ 6 ay
125 binlik araba 8 ayda 175 bine çıktı bu geçici ötv indirimi ile düzelecek mesele değil. Bu biraz enflasyonu durdurma amaçlı anı kurtarma çalışması gibi geldi bana.
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egemena 6 ay
Sektörden olduğunu tahmin ettiğim bazıları bu araçlar zaten stokta, parası ödenmiş cari açığı arttırmaz diyor. He canım he.Bu araçları satan distribütor firmalar parayı alıp tl cinsinden vadeli mevduata yatıracaklar he mi?
Büyük ihtimalle bu argümanı kullanarak ekonomi yönetimini ikna ettiler.
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Dark Territory 6 ay
Millette paramı var harcasın
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Rouvax 6 ay
Anca tuketimi artirmaya calissinlar
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corpixx 6 ay
149 altına dizel araba kalmadı neredeyse 10-15 lira indirim olsa ne yazar faizler uçmuş millet nakit para olmadığı için
kredi ile de alamıyacağı için ÖTV'yi son 2 aylığına %1 yapsalar sektör rahatlayabilirdi.
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