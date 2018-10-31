Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı. Albayrak, 6 farklı kalemde KDV ve ÖTV indirimleri yapılacağını ve bu indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Vergi Denetim Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara göre yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimleri şöyle:
Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.
Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra inecek.
1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilecek.
Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirilecek.
Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek.
Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.
Vergi indirimleri 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak.
ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarına etkisi nasıl olacak?
Motoru 1600cc altındaki otomobillerden üç farklı oranda ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde ödeniyor. Bu oranlar yüzde 15 oranında indirilecek.
Buna göre baz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobilde yaşanacak ÖTV değişimi şöyle olacak:
Eski ÖTV oranına göre
Baz fiyat 100.000 TL
ÖTV tutarı 50.000 TL
ÖTV'li fiyat: 150.000 TL
KDV tutarı: 27.000 TL
ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 177.000 TL
ÖTV tutarı 50.000 TL
ÖTV'li fiyat: 150.000 TL
KDV tutarı: 27.000 TL
ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 177.000 TL
Yeni ÖTV oranına göreBaz fiyat 100.000 TL
ÖTV tutarı 35.000 TL
ÖTV'li fiyat: 135.000 TL
KDV tutarı: 24.300 TL
ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 159.300 TL
Fark: Yeni ÖTV ile 17.700 TL daha ucuz
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-bakan-albayrak-vergide-indirim-paketini-acikladi,FTfB635RAEOA1TF6Poptow Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca:
Madem vatandasi mi dusunuyorsun yapsana temel tuketimde vergi indirimi millet sebeplensin yil sonunu gorsun arabami yicez icicez hadi beyaz esyayi anlarim ihtiyac evlenecekler yenileyecekler falan vardir da konut nedir abi hala basmiyo mu kafaniz konut isi kredilerin dusmesi ile orantilidir sen konut kredisini 1 altina cekemedigin surece bu memlekette ev alan olmaz 100 bin lira para kemiksiz 2000 lira getiriyo ne yapacak ev alip adam gider kiraya cikar oder faizden gecer
Reel enfllasyon kol kadar olmus neyin indirimi bu pardon otv denen bela neden beyaz esyada var diye sorgulamiyorlarda aaa indirim olmus diyorlar
Bu memlekete hergun ölum gosterilmez yazik bu insanlara sitmayla omur tamamlaniyor ama bizim insanimiz akillanmaz
Hala tuketim.ile ekonomi dondurulmeye calisiliyor hala ayni seyi yapiyoruz hala uretime degil borca odaklaniyoruz olacak is degil gercekten
Memur isci ve emekli vatandasa burdan sesleniyorum 2019 yili zamlari cucuk kadar olacak cucuk allah herkesin yardimcisi olsun
Yunanistan hristiyan olduğu için avrupa doğal olarak bunları kolluyor. Bizi kollayacak hiç kimse yok başımıza birşey gelse hiç kimse bize yardım etmez..Birde üzerine 4 milyon açı doyuruyoruz, önce gidin kendi halkınızı doyurun millet et yiyemiyor et beslenemiyor yeter beee !!!