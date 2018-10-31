Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı. Albayrak, 6 farklı kalemde KDV ve ÖTV indirimleri yapılacağını ve bu indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Vergi Denetim Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara göre yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimleri şöyle:



Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra inecek.

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilecek.

Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirilecek.

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek.

Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.



Vergi indirimleri 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak.

ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarına etkisi nasıl olacak?

Motoru 1600cc altındaki otomobillerden üç farklı oranda ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde ödeniyor. Bu oranlar yüzde 15 oranında indirilecek.

Buna göre baz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobilde yaşanacak ÖTV değişimi şöyle olacak:

Eski ÖTV oranına göre

Baz fiyat 100.000 TL

ÖTV tutarı 50.000 TL

ÖTV'li fiyat: 150.000 TL

KDV tutarı: 27.000 TL

ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 177.000 TL

Yeni ÖTV oranına göre

ÖTV'li ve KDV'li fiyat: 159.300 TL

Fark: Yeni ÖTV ile 17.700 TL daha ucuz

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-bakan-albayrak-vergide-indirim-paketini-acikladi,FTfB635RAEOA1TF6Poptow

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Baz fiyat 100.000 TLÖTV tutarı 35.000 TLÖTV'li fiyat: 135.000 TLKDV tutarı: 24.300 TL