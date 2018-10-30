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Müjde: Apple Türkiye fiyatlarına indirim

Apple, yeni iPad’ler ve MacBook Air ile birlikte Türkiye fiyatlarında da önemli bir indirime imza attı. Apple Watch Series 4 gibi yeni ürünleri de kapsayan indirime dair detaylar haberimizde.
6 ay
32,1b
1
145
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Müjde: Apple Türkiye fiyatlarına indirim
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Uzunca bir süredir beklenen MacBook Air ile Mac Mini modelleri için güncel sürümleri duyurarak çok çok uzun süredir bu cihazları bekleyen kullanıcıları sevindiren Apple, satışta olan tüm ürünlerinin fiyatlarında da bir güncellemeye imza atarak güzel bir müjde daha vermiş oldu.

Yeni ürünler ile açılan Apple Store, fiyatlarda da indirime imza atmış. Rakamlarda ortalama %10’luk bir indirime giden Apple, aksesuarlardan MacBook fiyatlarına kadar her şeyde tepeden tırnağa bir düzenleme yapmış.

Özellikle Apple Watch Series 4’ün kısa bir süre içinde başlangıç fiyatının 3499 liradan 3099 liraya düşmesi bu saati bekleyen kullanıcıları sevindirecektir. Bunun dışında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla fiyatlardaki güncel rakamlar şu şekilde oluşmuş;

Model

Eski Fiyat

Yeni Fiyat

iPhone 8

6499 TL

5799 TL

iPhone 8 Plus

7499 TL

6699 TL

iPhone 7

4999 TL

4499 TL

iPhone 7 Plus

6299 TL

5699 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB

2799 TL

2499 TL

iPad Pro 10.5 64 GB

5399 TL

4799 TL

Apple Watch Series 3

2499 TL

2149 TL

Apple TV 4K

1799 TL

1579 TL

Airpods

1349 TL

1199 TL

Lightning konnektörlü Earpods

249 TL

229 TL

1 metre Lightning – USB kablo

149 TL

149 TL

iPhone 6s Plus

4199 TL

Satıştan Kalktı

13 inç Macbook Air

7999 TL

7199 TL

21.5 inç iMac

9399 TL

8399 TL

En üst seviye iMac Pro

119 bin TL

109 bin TL

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mikropzoft 6 ay en beğenilen
Apple da mı enflasyonla mücadele ediyormuş
1 Yanıt Yanıtla +187
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12 Angry Men 6 ay IIHAYALPERESTII
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 sene önce dolar 3 lira, bugün 6 lira. Ayrıca 2 yıl önceki vergilerle bugünkü vergiler aynı mı ? Vergiler ve kur arttı.
Gıda fıyatlarından tut arabaya kadar her şeyin fiyatı 2 yılda kat kat arttı.
Eleştirmen gereken apple değil, hükümettir.
2 sene önce dolar 3 lira, bugün 6 lira. Ayrıca 2 yıl önceki vergilerle bugünkü vergiler aynı mı ? Vergiler ve kur arttı...
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6 Yanıt Yanıtla +174
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IIHAYALPERESTII 6 ay
İphone 7 eski fiyat 5000.Yeni fiyat 4500

7 plus 6299 eski fiyat.Yeni fiyat 5699

2 yıl önce cikan telefonun fiyatlara bak

Üstüne de indirim diye kilif bulmuşlar.

Taytay geçiyorlar insanlarla
İphone 7 eski fiyat 5000.Yeni fiyat 45007 plus 6299 eski fiyat.Yeni fiyat 56992 yıl önce cikan telefonun fiyatlara bakÜstüne d...
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1 Yanıt Yanıtla +96
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1 Avatar
BERK BEY 6 ay
İlk çıktıgında 7 yi 3200 ip8 plusu 4600 e aldım şu fiyatlara bak rezillik
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K4TL14M 6 ay
Yeni çıktığı zaman 3200 olan iphone 7 indirilmiş haliyle 4500

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Lene 6 ay
Hislerim çok Kuvvetlidir... Mesela yarım saate yağmur yağacak derim.. Şıppadan ortalık sel götürür..
Diyeceğim o ki.
Apple Çok Yakında Türkiye den Çekilecekler... İnan bana..
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agtr 6 ay
Ürünler dandik, apple watch aldım, taksidi yrni bitti, migrosta teyze alışveriş arabasıyla dokundu ekran çatladı, 600 tl ekran değişimi, yılların tissotu var, kemik gibi, çizik yok. Bunlar saat filan değil, oyuncak, attım kenara duruyor
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Baratonian 6 ay
Burada 10 liralık sinema kodunu yahut aklı sıra 30 gün ilan verip yurtdışına 400 lira uçak kodu isteyen daha tipler, son güne kadar bekleyip, satamayınca ya sattım diyor yada kendime aldım yalanını söylüyor ama aslında konu yakıyor

Oldu ülkede yok ekonomik krizmiş, yok almıyorlarmış vs vs diye fiyat indirecek ha

Çok beklersiniz ama boş beklersiniz.
Ben dahil gördüğüm herkes her yıl alıyoruz yeni model, merak etmeyin içiniz rahat olsun Apple canavar gibi satmaya devam eder
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aries2662 6 ay
Baktı ki satış yok indirim kararı geldi,kasa bomboş milletin alım gücü yok daha çok indirim gelir
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veysel_lowe 6 ay
Keşke hiç kimseler almasa da daha da düşse ... bu fiyatlardan almak sacmalik mesela alıp almamak da değil param var alırımdan ziyade telefona bu paraları vermek gerçekten sacmalik umarım dolar da bu fiyatlar da çakılıp durur
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cabriyo 6 ay
bindirim olmuş. önce bindir sonra indir.
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Y-ZiyA 6 ay
Bu hayata bir defa geliyorsunuz ama iki böbreğiniz var. Birini Tim Cook için verseniz çok mu?
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muratcan1981 6 ay
pil değişim kampanyasında da fiyat artırmışlardı tekrar indirime gitme şansları var mı acaba
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