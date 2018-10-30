Müjde: Apple Türkiye fiyatlarına indirim

Yeni ürünler ile açılan Apple Store, fiyatlarda da indirime imza atmış. Rakamlarda ortalama %10’luk bir indirime giden Apple, aksesuarlardan MacBook fiyatlarına kadar her şeyde tepeden tırnağa bir düzenleme yapmış.
Özellikle Apple Watch Series 4’ün kısa bir süre içinde başlangıç fiyatının 3499 liradan 3099 liraya düşmesi bu saati bekleyen kullanıcıları sevindirecektir. Bunun dışında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla fiyatlardaki güncel rakamlar şu şekilde oluşmuş;
|
Model
|
Eski Fiyat
|
Yeni Fiyat
|
iPhone 8
|
6499 TL
|
5799 TL
|
iPhone 8 Plus
|
7499 TL
|
6699 TL
|
iPhone 7
|
4999 TL
|
4499 TL
|
iPhone 7 Plus
|
6299 TL
|
5699 TL
|
Yeni iPad 9.7 32 GB
|
2799 TL
|
2499 TL
|
iPad Pro 10.5 64 GB
|
5399 TL
|
4799 TL
|
Apple Watch Series 3
|
2499 TL
|
2149 TL
|
Apple TV 4K
|
1799 TL
|
1579 TL
|
Airpods
|
1349 TL
|
1199 TL
|
Lightning konnektörlü Earpods
|
249 TL
|
229 TL
|
1 metre Lightning – USB kablo
|
149 TL
|
149 TL
|
iPhone 6s Plus
|
4199 TL
|
Satıştan Kalktı
|
13 inç Macbook Air
|
7999 TL
|
7199 TL
|
21.5 inç iMac
|
9399 TL
|
8399 TL
|
En üst seviye iMac Pro
|
119 bin TL
|
109 bin TL
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2 sene önce dolar 3 lira, bugün 6 lira. Ayrıca 2 yıl önceki vergilerle bugünkü vergiler aynı mı ? Vergiler ve kur arttı.
Gıda fıyatlarından tut arabaya kadar her şeyin fiyatı 2 yılda kat kat arttı.
Eleştirmen gereken apple değil, hükümettir.
7 plus 6299 eski fiyat.Yeni fiyat 5699
2 yıl önce cikan telefonun fiyatlara bak
Üstüne de indirim diye kilif bulmuşlar.
Taytay geçiyorlar insanlarla