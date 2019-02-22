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Otomotiv devi Daimler, veri platformu için Microsoft Azure'la işbirliği yapacak

Alman otomobil endüstrisinin önde gelen şirketlerinden biri olan Daimler, küresel çaptaki büyük veri platformu için Microsoft Azure ile çalışacağını açıkladı. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Daimler AG, en büyük premium otomobil üreticilerinden ve dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden birisidir. Dolayısıyla bu durum da kritik verilerinin gizlilik içinde işlenmesini gerektiriyor. Şirket bu noktada Microsoft ile bir ortaklık kurarak, verilerini Azure'da depolayacak.

Verilerini şifreleyebilecek

Daimler, verileri işlemek için kendi şirket içi veri platformunu oluşturmuştu, ancak platform büyük veri projeleri için gereken esnekliği ve ölçeklenebilirliği sunmadığı için yeterli olmadı. Şirket bu sorunu çözmek için Microsoft Azure'a dayalı eXtollo adında bulut tabanlı bir küresel büyük veri platformu oluşturmak için Microsoft'un kapısını çaldı. Yeni Azure tabanlı platform, çalışanların hızlı bir şekilde veri alışverişinde bulunmalarını sağlarken, Daimler verilere erişimi kontrol edebilecek ve şifreleyebilecek.
Daimler yöneticilerinden Guido Vetter konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Ocak 2018'de eXtollo fikrini Microsoft ile atölye çalışmalarında başlattık. Daha sonra Nisan ayında Avrupa'ya yayıldık. Bu üç aylık bir egzersizdi ve çoğu zaman kavramları doğrulamak için harcadığımız zamandı. ABD'de Ekim'de ve daha sonra Asya'da yaşamaya başladık. Bu yüzden, dokuz ay içinde neredeyse küresel bir kapsama alanındayız. Yıldırım hızıydı. Bulut, bize bunu yapmanın hızını ve esnekliğini getiriyor." ifadelerini kullandı.
https://news.microsoft.com/transform/daimler-ag-cloud-platform-data-innovation/ Yorum Yaz
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