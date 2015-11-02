Otonom çalışan kargocu robot

Geçtiğimiz dönemde Microsoft tarafından satın alınan Skype'ın iki önemli ismi tarafından İngiltere merkezli kurulan Starship Technologies, bölgesel dağıtım konusunda geliştirdikleri otonom robot ile devrim yaratmayı amaçlıyor.

Starship Technologies tarafından satın alınan eşya ya da gıda ürünlerinin kısa mesafeli olarak tüketiciye götürülmesi için geliştirilen robot, %99 oranında otonom çalışma gösterebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kapaklı haznesinde 2 büyük alışveriş poşetinin alacağı kadar yük taşıyabildiği belirtilen araç, saatte 6km kadar yol yapabiliyor ve 5 ila 30 dakika içerisinde müşteriye ulaşabiliyor.

Gücünü elektrik motorundan alan ve altı adet tekerleği ile farklı yol şartlarına uyum sağlayabilen kargocu robot, taşıdığı malzemeyi çalınma riskine karşı kilitleyerek koruyor ve bu kilit sadece müşteri tarafından açılabiliyor. Özel merkezler aracılığıyla filo haline çalışması için tasarlanan araç, diğer birçok taşıma sistemine oranla 10-15 kat daha ucuz bir çözüm ortaya koyuyor ve çok önemli bir detay olarak ampülden daha az enerji harcıyor.

2016 yılında Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok farklı ülkede pilot testlerine başlanacak olan robotun faydalı fikri ve altyapısına rağmen gerçek hayata kolay kolay uyum sağlaması çok olası görünmüyor.

Kısa mesafeli taşıma işlemleri için İngiltere merkezli Starship Technologies tarafından yeni bir robot modeli, şirin gövdesiyle aktif şehir hayatına giriş yapmaya hazırlanıyor.