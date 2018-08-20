Otonom drone'larla yasa dışı balıkçılığa engel olunabilir

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Balık avcılığının yasaklandığı dönemlerde, kayıt altına alınmayan ve yetkililerin izni olmadan yapılan balıkçılık faaliyetleri; balık popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde azalmasına neden olurken ilerleyen yıllardaki kazançlara da sekte vuruyor. Balıkların yumurtlama döneminde avlanması ise balıkların neslinin tükenmesine bile neden olabiliyor. Yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin oldukça yaygın olduğu Doğu Afirka ülkesi Seyşeller, bu meseleyi otonom drone'larla çözmeyi planlıyor.





Yapay zeka destekli drone'lar kullanılacak

Fas merkezli drone şirketi Atlan Space, Seyşeller'de yasa dışı balıkçılıkla mücadele etmek için yetkililerle iş birliği yapacak. Yakın tarihte başlatılacak olan programda, Atlan Space tarafından geliştirilen yapay zeka destekli drone'lar kullanılacak. Uzun süreler boyunca havada ilerleyerek denizdeki gemileri(ve tekneleri) gözlemleyecek olan drone sahip olduğu yapay zeka modülüyle gemileri türlerine ayırabilecek. Böylece bir tanker gemisi gördüğünde herhangi bir tepki vermeyecek olan drone, bir balıkçı gemisi gördüğünde karadaki operatörlere durumu iletecek.





Yeterli uçuş süresine ulaşmak için elektrikle değil de yakıtla çalışacak olan drone'lar Afrika ülkelerindeki önemli bir problemin çözülmesine neden olabilir. Seyşeller'in yanı sıra Mozambik, Somali, Gine ve Güney Afrika gibi ülkeler de yasa dışı balıkçılıktan muzdarip. Bu ülkelerin çoğu yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini tespit etmek için uçakları kullanıyor ancak uçuş maliyeti ve uçuş süresinin sınırlı olması bu yöntemin işe yaramasına engel oluyor.

https://www.engadget.com/2018/08/20/autonomous-drones-fight-illegal-fishing-in-africa/