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Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu

Microsoft'un popüler e-posta servisleri Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu. Saatlerce süren sorun nedeniyle kullanıcılar aşırı sayıda spam maili ile uğraşmak zorunda kaldı.
2 yıl
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Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugün erken saatlerde Hotmail veya Outlook hesaplarını kontrol eden kullanıcılar, alışıldıktan çok daha fazla sayıda gereksiz e-posta ile karşılaştılar. Kullanıcıların karşılaştığı bu gereksiz e-posta artışına, Microsoft'un Outlook.com servisinde yaşanan sorunlar neden oldu. Bu sorun yüzünden Hotmail ve Outlook'un spam filtreleri uzun süre çalışmadı.
 İlk olarak Salı gecesi ortaya çıkan bu sorun, yavaş yavaş büyüdü ve Çarşamba sabahına gelindiğinde tüm dünyada kullanıcıları etkileyen bir problem haline geldi. Bu sorunun ortaya çıkmasının ardından konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Microsoft, çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bir kısa vadede biri de uzun vadede etkili olacak iki çözüm üzerinde çalıştıklarını açıklayan Microsoft, hazırlayacakları kısa vadeli çözümün spam maillerinin kullanıcılara ulaşmasını engelleyeceğini, uzun vadeli çözümün ise spam maillerinin altyapılarına ulaşmasını engelleyeceğini belirtti.
Nitekim Microsoft'un bu açıklamasından kısa süre sonra, spam maillerindeki artışa neden olan sorun tespit edildi ve bu sorunu kapatması için bir yama hazırlandı. Bu yamanın ardından spam maillerindeki artış durdu, ancak Outlook ve Hotmail'de yaşanan ve saatlerce devam eden bu aksaklık kullanıcıların tepkisine neden oldu. Birçok kullanıcı Reddit ve Twitter gibi platformlarda kızgınlığını dile getirdi.
Microsoft şu sıralar Outlook'u Office 365 servisine taşımakla meşgul. Bu yüzden de bugünkü aksaklık yaşandığında akıllara gelen ilk sebep bu taşıma süreci oldu. Microsoft ise bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları cevapsız bıraktı.

http://www.theverge.com/2016/6/1/11827310/microsoft-outlook-hotmail-email-spam-june-2016 Yorum Yaz
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Das Boot 2 yıl en beğenilen
Ne zaman çalıştı ki?
Yemesinler bizi. 3-4 tane üyelik barındıran hesabım spam yuvası şu an
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lapatid 2 yıl
hotmail devri mazide kaldi,artik mail kullaniminin uyelik acmak harici buyuk cogunluk tarafindan bir kullanimi yok.
arayuz kolayligi ve android kullanimi yuzunden gmail rakipsiz simdilik
hotmail devri mazide kaldi,artik mail kullaniminin uyelik acmak harici buyuk cogunluk tarafindan bir kullanimi yok.arayuz kolayligi ve android kullanimi yu...
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Steve Dogs 2 yıl
Nesi düzgün çalışıyordu ki zaten
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personalcomputer 2 yıl
Hotmail artık eski popülerliğini yitirdi gibi geliyor bana, MSN Messenger kalkınca oldu büyük ihtimalle.
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ITTF 2 yıl
software'in kısaltması da olabilir:)
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OverClocK1ng 2 yıl
V4LKyR
Orijinalden alıntı: OverClocK1ngMicroFOSSSSS...
MicroHARD

Şirketin isminde meymenet yok ki. Microsoft: KüçükYumuşak.
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ITTF 2 yıl
software'in kısaltması da olabilir:)
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9unkarekoku 2 yıl
Hotmail'i Outlook'a taşıdı önce şimdi de Outlook'u 365'e dur bakalım onu nereye taşıyacak :D
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Şeker Hapı 2 yıl
Yav he he microfosmus, yorum attigin site asp be komik adam
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Mianfei 2 yıl
Yorumlara bakıyorum yine klasik Türk milletinden kesitler. Ne kadar nefret ve eleştirme içgüdüsüyle yıkanmış beyinlerden oluşuyosunuz.10 yıldır aynı maili kullanıyorum sayısız yerde bu emaili verdim ve bu haber yayınlandığından beri 1 tane spam gelmmemiş. Yav hehe microsoft veya google umrumda değil ama nankör olmayalım.
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ArchloveKilled 2 yıl
Çok gereksiz bir arayüze geçiş yaptılar, eski hali daha sade, basit ve kullanımı da kolaydı.
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tahir40 2 yıl
Hotmailde spam filtresi mi varmış? Microsoft zaten kendisi abuk subuk mailler gönderiyor...
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Steve Dogs 2 yıl
Nesi düzgün çalışıyordu ki zaten
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lapatid 2 yıl
hotmail devri mazide kaldi,artik mail kullaniminin uyelik acmak harici buyuk cogunluk tarafindan bir kullanimi yok.
arayuz kolayligi ve android kullanimi yuzunden gmail rakipsiz simdilik
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SEO-Uzmanı 2 yıl
güzel :)
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