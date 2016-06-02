Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu

Bugün erken saatlerde Hotmail veya Outlook hesaplarını kontrol eden kullanıcılar, alışıldıktan çok daha fazla sayıda gereksiz e-posta ile karşılaştılar. Kullanıcıların karşılaştığı bu gereksiz e-posta artışına, Microsoft'un Outlook.com servisinde yaşanan sorunlar neden oldu. Bu sorun yüzünden Hotmail ve Outlook'un spam filtreleri uzun süre çalışmadı.

İlk olarak Salı gecesi ortaya çıkan bu sorun, yavaş yavaş büyüdü ve Çarşamba sabahına gelindiğinde tüm dünyada kullanıcıları etkileyen bir problem haline geldi. Bu sorunun ortaya çıkmasının ardından konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Microsoft, çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bir kısa vadede biri de uzun vadede etkili olacak iki çözüm üzerinde çalıştıklarını açıklayan Microsoft, hazırlayacakları kısa vadeli çözümün spam maillerinin kullanıcılara ulaşmasını engelleyeceğini, uzun vadeli çözümün ise spam maillerinin altyapılarına ulaşmasını engelleyeceğini belirtti.

Nitekim Microsoft'un bu açıklamasından kısa süre sonra, spam maillerindeki artışa neden olan sorun tespit edildi ve bu sorunu kapatması için bir yama hazırlandı. Bu yamanın ardından spam maillerindeki artış durdu, ancak Outlook ve Hotmail'de yaşanan ve saatlerce devam eden bu aksaklık kullanıcıların tepkisine neden oldu. Birçok kullanıcı Reddit ve Twitter gibi platformlarda kızgınlığını dile getirdi.

Microsoft şu sıralar Outlook'u Office 365 servisine taşımakla meşgul. Bu yüzden de bugünkü aksaklık yaşandığında akıllara gelen ilk sebep bu taşıma süreci oldu. Microsoft ise bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları cevapsız bıraktı.

http://www.theverge.com/2016/6/1/11827310/microsoft-outlook-hotmail-email-spam-june-2016