Tam Boyutta Gör Son zamanlarda birçok kullanıcı, Outlook sunucularına bağlanamama sorunuyla karşılaştı. Kullanıcıların bildirimine göre, Outlook, şifreleri veya uygulama şifrelerini kabul etmiyordu. Tüm büyük masaüstü ve mobil e-posta istemcileri etkileyen sorun, düzeltildi.

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Kullanıcılar, Outlook’ta oturum açma sorununu Microsoft Answers forumlarında dile getirdi. Microsoft, sonunda hatayı kabul edip düzeltti. Microsoft’un destek sayfasına göre birçok kullanıcı Outlook.com’a bağlanamadı.

Sorunun Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook for Microsoft 365 ve Thunderbird dahil olmak üzere çeşitli e-posta istemcilerinde bildirildi. Yalnızca masaüstü uygulamalar değil, mobil uygulamalar da etkilendi. Sorun, e-posta istemcilerinde POP, IMAP veya Exchange bağlantılarını kullanmaya çalışırken ortaya çıktı.

Microsoft, Outlook 2013 ve Outlook 2016 sürümü kullananlara iki adımlı doğrulamayı açmaları ve normal şifre yerine kullanabilecekleri uygulama şifresi oluşturmalarını öneriyor.

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Microsoft, Outlook'ta oturum açma sorununu düzeltti