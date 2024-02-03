Microsoft, Outlook'ta oturum açma sorununu düzeltti

Kullanıcılar, Outlook’ta oturum açma sorununu Microsoft Answers forumlarında dile getirdi. Microsoft, sonunda hatayı kabul edip düzeltti. Microsoft’un destek sayfasına göre birçok kullanıcı Outlook.com’a bağlanamadı.
Sorunun Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook for Microsoft 365 ve Thunderbird dahil olmak üzere çeşitli e-posta istemcilerinde bildirildi. Yalnızca masaüstü uygulamalar değil, mobil uygulamalar da etkilendi. Sorun, e-posta istemcilerinde POP, IMAP veya Exchange bağlantılarını kullanmaya çalışırken ortaya çıktı.
Microsoft, Outlook 2013 ve Outlook 2016 sürümü kullananlara iki adımlı doğrulamayı açmaları ve normal şifre yerine kullanabilecekleri uygulama şifresi oluşturmalarını öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.