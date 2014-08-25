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Ouya platformu Xiaomi televizyonlarına geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ouya platformu Xiaomi televizyonlarına geliyor

Çin'in lider akıllı telefon üreticisi olmasının yanısıra akıllı televizyon ve set üstü televizyon kutusu pazarında da önemli üreticilerden birisi olan Xiaomi, Ouya ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Kickstarter üzerinde bağış rekoru kırarak Android oyun konsolları dönemini başlatan ancak son dönemde popülerliğini yitirmeye başlayan Ouya, oyun platformunu Xiaomi'nin akıllı televizyonlarına ve set üstü kutularına getirecek. 

Ouya böylelikle Çin pazarına da dolaylı yoldan girmiş olacak. Xiaomi ise rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Oyun platformunun Xiaomi televizyonları üzerinde nasıl sunulacağı şimdilik bilinmiyor.  

http://thenextweb.com/asia/2014/08/22/ouya-is-reportedly-bringing-its-games-platform-to-xiaomis-smart-tvs-and-set-top-boxes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 5 yıl
Bize yarari nedir ekrem bey ? Haber 5n1k + yerel oneme gore verilir.. xiaomi Turkiye ye ithalat yapmiyor ki :/
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Bl00dyHell 5 yıl
Bu da Xiaomi'nin televizyon tarafında Android kullanacağı anlamına geliyor sanırım fakat Xiaomi'yi Türkiye'de ne zaman görürüz acaba?
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Spoiler_ 5 yıl

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Autopilot 5 yıl
B
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darkest earth 5 yıl
Ouya Everywhere projesi bu. Mojo madcatz konsoluna da gelmişti. Atlanması ilginç projenin haberde. :)
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