Ouya platformu Xiaomi televizyonlarına geliyor





Çin'in lider akıllı telefon üreticisi olmasının yanısıra akıllı televizyon ve set üstü televizyon kutusu pazarında da önemli üreticilerden birisi olan Xiaomi, Ouya ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.





Kickstarter üzerinde bağış rekoru kırarak Android oyun konsolları dönemini başlatan ancak son dönemde popülerliğini yitirmeye başlayan Ouya, oyun platformunu Xiaomi'nin akıllı televizyonlarına ve set üstü kutularına getirecek.





Ouya böylelikle Çin pazarına da dolaylı yoldan girmiş olacak. Xiaomi ise rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Oyun platformunun Xiaomi televizyonları üzerinde nasıl sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

http://thenextweb.com/asia/2014/08/22/ouya-is-reportedly-bringing-its-games-platform-to-xiaomis-smart-tvs-and-set-top-boxes/