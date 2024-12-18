LG, 2025 QNED TV serisini duyurdu: Yapay zekalı TV’lerle tanışın

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Tam Boyutta Gör LG, CES 2025 öncesinde yeni QNED evo TV serisini duyurdu. 40 inçten 100 inçe kadar geniş ekran seçenekleri sunan bu yeni seride, özellikle üst modellerde kablosuz 4K 144Hz görüntü aktarım teknolojisi dikkat çekiyor. Ayrıca, webOS 25 işletim sistemine entegre edilen yapay zeka tabanlı kişiselleştirme özellikleri ve görüntü-ses optimizasyonlarıyla modern TV deneyiminde günümüzün sihirli değneği “yapay zeka” merkeze alınıyor.

2025 yılı LG QNED evo TV’ler yeni özelliklerle geliyor

Yeni QNED TV'ler, LG'nin özel olarak geliştirdiği Dynamic QNED Color Solution teknolojisiyle gelecek. Bu teknoloji, önceki modellerde kullanılan kuantum nokta (Quantum dot) teknolojisinin yerini alarak daha geniş bir renk gamı sunuyor. Renk hacmi konusunda da Intertek tarafından sertifikalandırılan bu seri, görsel deneyimde iddialı olacak.

QNED serisinin önemli yeniliklerinden biri, LG'nin daha önce OLED M serisinde kullandığı True Wireless 4K teknolojisini QNED9M modeline entegre etmesi. Bu teknoloji, ayrı bir Zero Connect Box üzerinden 4K 144Hz video ve ses aktarımı yaparak kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. LG, bu aktarımın hiçbir şekilde görüntü kalitesinden ödün vermediğinin altını çiziyor.

2025 QNED TV'lerdeki yapay zeka özellikleri, AI Super Upscaling, AI Picture Pro ve AI Sound Pro gibi ileri düzey teknolojilerle görüntü ve ses ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Yeni Dynamic Tone Mapping Pro özelliği, HDR parlaklığını sahne bazında ayarlarken, AI Magic Remote sayesinde dil modeline dayalı içerik aramaları yapılabiliyor.

2025 LG QNED TV'ler

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LG QNED99 : 8K çözünürlükte mini-LED arka aydınlatma ve Alpha a9 8K Gen7 işlemci ile serinin amiral gemisi.

: 8K çözünürlükte mini-LED arka aydınlatma ve Alpha a9 8K Gen7 işlemci ile serinin amiral gemisi. LG QNED92 : 4K çözünürlükte mini-LED arka aydınlatma ve Alpha A8 AI Gen2 işlemci.

: 4K çözünürlükte mini-LED arka aydınlatma ve Alpha A8 AI Gen2 işlemci. LG QNED9M : Ultra ince tasarımı (16.4 mm derinlik), NanoCell arka aydınlatma teknolojisi, Alpha a9 4K Gen8 işlemci ve True Wireless 4K desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium sertifikasıyla oyunseverlere de hitap ediyor.

: Ultra ince tasarımı (16.4 mm derinlik), NanoCell arka aydınlatma teknolojisi, Alpha a9 4K Gen8 işlemci ve True Wireless 4K desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium sertifikasıyla oyunseverlere de hitap ediyor. LG QNED85 : QNED9M ile aynı panel teknolojisine sahip ancak kablosuz desteği bulunmuyor. 100 inçlik dev ekran seçeneğiyle büyük TV trendine katılıyor. QNED85, LG'nin QNED90 ve B serisi OLED TV'lerinde kullanılan aynı Alpha a8 AI 4K Gen2 işlemciye sahip.

: QNED9M ile aynı panel teknolojisine sahip ancak kablosuz desteği bulunmuyor. 100 inçlik dev ekran seçeneğiyle büyük TV trendine katılıyor. QNED85, LG'nin QNED90 ve B serisi OLED TV'lerinde kullanılan aynı Alpha a8 AI 4K Gen2 işlemciye sahip. LG QNED82: Giriş seviyesi model olan QNED82, QNED85’in özelliklerine benzer bir yapıya sahip ve ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor.

LG, yeni QNED TV’lerinin fiyatlandırma, ekran boyutlandırmaları ve piyasaya çıkış tarihi gibi merak edilen detayları henüz açıklamadı. Muhtemelen bu bilgiler Ocak ayındaki CES 2025 kapsamında paylaşılacak.

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LG, 2025 QNED TV serisini duyurdu: Yapay zekalı TV’lerle tanışın