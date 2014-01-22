Oyun temelli WP8 uygulaması LiveGaming güncellendi

Resmi Windows Phone uygulaması bulunmayan Twitch servisinin özelliklerini Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlara getiren LiveGaming, yeni geliştirmelerle güncellendi.





Sevilen Twitch istemcisi LiveGaming, başarılı arayüzü üzerinden kişilerin belirledikleri kanallarda yapılan oyun videolarını izlemesine imkan tanıyor ve giriş yapıldığı taktirde kanallar takip edilebiliyor ve sohbet yapılabiliyor. Canlı yayınlar arasında arama özelliği de bulunan LiveGaming, yayınlanan yeni sürümüyle ifadeler için yenilenmiş bir klavyeye kavuşuyor, yeni düz siyah renkli temayla geliyor, kalite değişimi sırasında meydana gelen hatalardan kurtuluyor, kişilere çeviri yapma şansı tanıyor ve son olarak akış sohbet bölümünde dokunsal geri bildirim yapabiliyor.





LiveGaming uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/livegaming/6eee55f5-9c36-46da-99b9-f47462c438f2