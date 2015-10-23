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Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi

Yıllar boyunca teknoloji dünyasında yükselen her segmentin bir süre sonra gerilemeye başladığını gördük. Oyuncu bilgisayarı pazarı da bundan nasibini almak üzere.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi

Daralma yaşayan PC pazarında adeta can simidi olan ve üreticilerin büyük yatırımlar yapmaya başladığı oyuncu bilgisayarı segmenti bu yıl için beklentisi olanları hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Segmentte gerileme var.

JPR tarafından yapılan yeni bir analize göre oyuncu bilgisayarı segmentinde bu yıl gerileme yaşanıyor. Özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarlarına olan ilgi azaldı ve bu nedenle segment de olumsuz etkileniyor. Geçen yıl 24.9 milyon adet olan satış bu yıl 24.6 milyon adede gerileyecek. Dizüstü bilgisayar satışlarının gerilemesinin sebepleri olarak fazla sayıda üreticinin bu alanda rekabete başlaması ile tüketicilerin seçim yapmakta zorlanması ve segmentin artık doyum noktasına ulaşmış olması gösteriliyor. 

Oyuncu bilgisayarı segmentindeki gerilemeye karşın 4K destekli donanımlarda bir artış yaşanıyor. Özellikle 27 inç ve üzeri geniş 4K monitörler tüketiciden büyük ilgi görüyor. Daha geniş bir görüş alanı ve daha fazla detay sunan büyük 4K monitörler oyuncuların da tercihi oldu. Yeni oyunlarda 4K çözünürlüklere imkan tanınması oyuncuların da donanımlarını yükseltmesine neden oluyor. 

Televizyon pazarında yavaş yavaş uygun fiyat seviyelerine inen ve yaygınlaşmaya başlayan 4K ekranlar görüldüğü kadarıyla bilgisayar sektöründe de ivme kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda oyuncuları 4K donanımları için milyar dolarlar harcayabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte 2016 yılından itibaren oyuncu bilgisayarları yeniden ivme kazanmaya başlayacak. 4K ekranların da desteğiyle 2016 yılında satış rakamlarının 26 milyon adet olması bekleniyor. Bu rakam 2017 yılında 28 milyon, 2018 yılında ise 30 milyon civarında olacak.  

http://hexus.net/business/news/components/87467-gaming-laptop-growth-pauses-4k-desktop-pcs-ignite-interest/ Yorum Yaz
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Starrk35 3 yıl en beğenilen
Astronomik fiyatlar yüzünden olabilir mi ?
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Lockheed 3 yıl
lan Allahsızlar diyecem ama demiyorum...
iyi bir ekran kartı en az 1000tl
iyi bir işlemci en az 1000tl
en az 16gb kaliteli ram 1000tl
lan 3000 tl ki sistem yapmadı bunun hdd si var monitörü var...
neyine düşmesin olum satışlar? breh breh breh...
lan Allahsızlar diyecem ama demiyorum...iyi bir ekran kartı en az 1000tliyi bir işlemci en az 1000tlen az 16gb kaliteli ram 1000tllan 3000 tl ...
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ZaferBiryol 3 yıl
Gerileme? Kime göre, neye göre?

Ben kendi açımdan bakınca fiyatlarda gerileme değil ilerleme görüyorum.

4k telaffuz ediliyor ama 1080pde oyun oynamak için bile ciddi yatırım yapmak gerekiyor.[>:]
Gerileme? Kime göre, neye göre?Ben kendi açımdan bakınca fiyatlarda gerileme değil ilerleme görüyorum.4k telaffuz ediliyor ama 1080pde oy...
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DH Misafiri 3 yıl
ciddiye alınacak bir gerileme değil..!
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ResulMert 3 yıl
fakcakaya
eski pc ci olarak konsol alıp (xbox one) rahat edenlerdenim...donanım yenilemekten para dökmekten bıktırıyor pc...

bende 780 ti li sistem vardı tüm ekipmanlarım üst düzeydi nerdeyse sattım Xbox one aldım 1.5 ay dayanabildim xboxa hem tırtıklarına hem grafiklerine şimdi satıyorum tekrar pc topladım bana 1 gram deymedi Xbox aldığıma boştan yere 400 tl zarar ettim ben pc siz yapamıyorum :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
4K yetersiz daha doğrusu doğru pazarlama zamanına yetişemedi !
bundan sonra 16K veya sonuç olarak 10 K ve üzerine direk çıkılması gerekli yoksa
4K ten sonra 8K gelir ondan sonra 16K gelecek ise yan yana 2 li veya 4 lü yapmak misali bir sürece gidilse de insan gözü belli mesafe için belli sınır çözünürlük olduğu için çözünürlük bir mesafeden ve bir noktadan yalan dolan anca inç bazına artan çözünürlük anlamıyla buda projeksiyon cihazları anlamıyla ilerlene bilinecek çok sınırlı bir yok birde cep telefonu ekranı piyasası için biraz daha yürüyüş mesafesi kaldığını anlamına geliyoR !
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deoksiriboz1000 3 yıl
alito
Dün hesapladım, şimdi adam gibi bir 4K sistem toplamak istesem 9500 lirayı gözden çıkarmam lazım. 2016ya Allah kerim artık, ya fiyatlar biraz geriler de toplarız yada ancak bakıp dururuz.

4k sistem istersen öyle zaten. ama full hd de tüm oyunları rahat oynamak için kasaya 3500 tl vermek yeterli
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ZaferBiryol 3 yıl
Gerileme? Kime göre, neye göre?

Ben kendi açımdan bakınca fiyatlarda gerileme değil ilerleme görüyorum.

4k telaffuz ediliyor ama 1080pde oyun oynamak için bile ciddi yatırım yapmak gerekiyor.[>:]
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Kirk Lee 3 yıl
PC oyun dünyası için 4k şimdilik lüks kalıyor.
Bir kaç nesil sonra orta, ve orta-alt segment ekran kartları da 4k çözünürlüğü kaldırmaya başlarsa sistem yükseltmeye gidilebilir.
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simbolmina 3 yıl
tanesini 2000 dolardan satsan 45milyar... iyi iyi
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alito 3 yıl
Dün hesapladım, şimdi adam gibi bir 4K sistem toplamak istesem 9500 lirayı gözden çıkarmam lazım. 2016'ya Allah kerim artık, ya fiyatlar biraz geriler de toplarız yada ancak bakıp dururuz.
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gurkanse 3 yıl
Lockheed
lan Allahsızlar diyecem ama demiyorum...iyi bir ekran kartı en az 1000tliyi bir işlemci en az 1000tlen az 16gb kaliteli ram 1000tllan 3000 tl ki sistem yapmadı bunun hdd si var monitörü var...neyine düşmesin olum satışlar? breh breh breh...

kesinlikle katılıyorum.en aşşağı 5000tl lazımki adam gibi oyun pc si kurulabilsin.daha oyunu klavyesi yok efendim oyunu mouse'u zartı zurtu bitmez ya dipsiz kuyu gibi.
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Lockheed 3 yıl
lan Allahsızlar diyecem ama demiyorum...
iyi bir ekran kartı en az 1000tl
iyi bir işlemci en az 1000tl
en az 16gb kaliteli ram 1000tl
lan 3000 tl ki sistem yapmadı bunun hdd si var monitörü var...
neyine düşmesin olum satışlar? breh breh breh...
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