Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi

Daralma yaşayan PC pazarında adeta can simidi olan ve üreticilerin büyük yatırımlar yapmaya başladığı oyuncu bilgisayarı segmenti bu yıl için beklentisi olanları hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Segmentte gerileme var.





JPR tarafından yapılan yeni bir analize göre oyuncu bilgisayarı segmentinde bu yıl gerileme yaşanıyor. Özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarlarına olan ilgi azaldı ve bu nedenle segment de olumsuz etkileniyor. Geçen yıl 24.9 milyon adet olan satış bu yıl 24.6 milyon adede gerileyecek. Dizüstü bilgisayar satışlarının gerilemesinin sebepleri olarak fazla sayıda üreticinin bu alanda rekabete başlaması ile tüketicilerin seçim yapmakta zorlanması ve segmentin artık doyum noktasına ulaşmış olması gösteriliyor.





Oyuncu bilgisayarı segmentindeki gerilemeye karşın 4K destekli donanımlarda bir artış yaşanıyor. Özellikle 27 inç ve üzeri geniş 4K monitörler tüketiciden büyük ilgi görüyor. Daha geniş bir görüş alanı ve daha fazla detay sunan büyük 4K monitörler oyuncuların da tercihi oldu. Yeni oyunlarda 4K çözünürlüklere imkan tanınması oyuncuların da donanımlarını yükseltmesine neden oluyor.





Televizyon pazarında yavaş yavaş uygun fiyat seviyelerine inen ve yaygınlaşmaya başlayan 4K ekranlar görüldüğü kadarıyla bilgisayar sektöründe de ivme kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda oyuncuları 4K donanımları için milyar dolarlar harcayabileceği belirtiliyor.





Bununla birlikte 2016 yılından itibaren oyuncu bilgisayarları yeniden ivme kazanmaya başlayacak. 4K ekranların da desteğiyle 2016 yılında satış rakamlarının 26 milyon adet olması bekleniyor. Bu rakam 2017 yılında 28 milyon, 2018 yılında ise 30 milyon civarında olacak.

http://hexus.net/business/news/components/87467-gaming-laptop-growth-pauses-4k-desktop-pcs-ignite-interest/