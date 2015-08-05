Oyuncular için yeni Corsair VOID kulaklık ailesi

2015 Gamescon fuarını iyi değerlendiren firmalardan Corsair, üç farklı versiyon halinde oyunculara özel olarak hazırladığı yeni kulaklık modellerini tanıttı.

Corsair'in VOID adı altında geliştirdiği kulaklıklar, kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor ve modellerden özellikle kablosuz olarak çalışma gösterebilen VOID Wireless dikkatleri üzerine çekiyor. 7.1 Dolby çevresel ses desteğini bünyesinde barındıran oyuncu kulaklığı, 12 metre içerisinde kullanılabiliyor ve tam 16 saat batarya ömrü ortaya koyuyor.

USB kablosu üzerinden bağlantı sunan VOID USB ile benzer olarak çok renkli RGB aydınlatma sistemine, 50mm neodymium sürücülere, gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofona ve modern bir tasarıma sahip olan VOID Wireless, oyunları durdurmaya gerek bırakmayan "CUE Control" butonuyla da rahat bir kullanım yapısı sunuyor.

VOID ailesinin analog versiyonu VOID Stereo Analog ise "Y-Adaptör" birimi sayesinde PlayStation 4, Xbox One, mobil cihazlar ve bilgisayar modellerine (Windows ve Mac) bağlanabiliyor. Oyun kulaklığının teknik detayları VOID Wireless ve VOID USB ile aynı şekilde sıralanıyor.

Corsair'in ses odaklı yeni çözümlerinden VOID Wireless 130$, VOID USB 100$, VOID Analog ise 80$ fiyat etiketleriyle Ağustos ayı sonunda satışa çıkıyor.

http://www.pcworld.com/article/2956329/peripherals/corsair-adds-rgb-lighting-new-logo-to-2015s-headset-and-mouse-lineup.html