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Oyunlara fiziksel deneyim sunmak için direnç kullanan Realm sistemi Kickstarter'da destek aramaya başladı

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oyunlara fiziksel deneyim sunmak için direnç kullanan Realm sistemi Kickstarter'da destek aramaya başladı
İçerlerinde her türlü aksiyona girmemize rağmen fiziksel olarak hareketsiz kaldığımız oyunlar, Kickstarter gibi platformlarda karşımıza çıkan sistemlerle başka bir noktaya doğru ilerliyor. Oyunlara fiziksel deneyim sunmak için direnç kullanan Realm sistemi de Kickstarter'ın son konukları arasında yer alıyor.
Bele giyilebilir kemer, ele takılan kontrol tutacakları ve bu iki birim arasına yerleşen direnç bantları olmak üzere üç parça halinde hazırlanan Realm sistemi, ele takılan parçalara yerleştirilen IMU (Dahili Ölçüm Teknolojisi) birimleri ile kişilerin hareketlerini takip ediyor ve büyük bir hassaslıkla konum, hız ve yön gibi verileri dijital ortama yani oyunlara aktarabiliyor. Şuan için hazırlamış beş adet oyun ile bir adet egzersiz uygulaması bulunan cihaz, fiziksel etkileşimi ise direnç bantları yardımıyla sağlıyor. Üç farklı sertlik seviyesi ile hazırlanan bu bantlar, kişinin tercihine göre örneğin bir tenis oyununda düşük seviyede kullanılabilirken, gerçekçilik sağlamak adına boks oyununda ise sert seçilebiliyor. Kullanım sırasında sertliği değiştirilemeyen direnç bantları sayesinde oyun oynarken enerji sarf edilmesini sağlayan ve sonuç olarak ciddi bir egzersiz vaat eden Realm sistemi, Oculus Rift desteğiyle sanal gerçeklik temelinde de aktif şekilde kullanılabiliyor. Sistem aynı zamanda yakılan kaloriden, kalp atışı hızı ile kullanım gücüne kadar farklı konularda bilgiler de sunuyor.
Kickstarter üzerinde 125,300$ toplama hedefiyle yola çıkan Realm, yapılacak en az 200$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Oyunlara fiziksel deneyim sunmak için direnç kullanan Realm sistemi Kickstarter'da destek aramaya başladı

https://www.kickstarter.com/projects/therealmsystem/the-realm-system Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Güzelmiş ama sadece oyun salonlarında iş görür bence, son kullanıcı açısından pek fazla şey beklememek lazım
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zdniz 4 yıl
çok şaçma hangi kafayla yaptılar bilmiyorum.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Bunu son kullanıcıya nasıl kullandırtmayı düşünüyorlar acaba oyun oynayacaz diye komple giyinmek mi gerek . Çok çirkin.
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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