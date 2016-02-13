BMW'den i8 için ilk özel seri "Protonic Red Edition"

Alman üretici geçen sene 5.456 adet i8 satışı gerçekleştirerek, hibrit süper otomobil satışlarında bir rekora imza attı ve tüm rakiplerinin önüne geçti. Turbo şarjlı 3 silindirli benzinli motora ek olarak 2 adet elektrikli motora sahip i8 toplamda 357 beygir güç sunuyor ve 0-100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Elektrik motoru ile 30 km ortalama menzil sunan ve 120 km/s son hıza ulaşan süper otomobil, 7.1 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryaya sahip.

BMW’in Almanya Leipzig’deki fabrikasında haziran ayında üretimine başlanacak bu özel seri için son siparişler 2016 yılının sonuna kadar alınacak. 2017 yılında ise farklı bir özel serinin duyurulacağı belirtiliyor.

Ülkemizde 5 farklı donanım seçeneği ile satışı bulunan i8 için başlangıç fiyatı 190 bin 570 avro. Özel seri için yurt dışı satış fiyatının Geneva Auto Show’da dile getirilmesi bekleniyor.





http://www.bmwblog.com/2016/02/11/world-premiere-bmw-i8-protonic-red-edition/