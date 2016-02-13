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BMW'den i8 için ilk özel seri "Protonic Red Edition"

BMW’in tabiri ile Porsche, Ferrari ve McLaren’in aksine karşılanabilir bir maliyete sahip “plug-in-hybrid” süper otomobili BMW i8, kırmızılar içinde Geneva Motor Show'u kalbinden vurmak istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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BMW'den i8 için ilk özel seri
 
Alman üretici geçen sene 5.456 adet i8 satışı gerçekleştirerek, hibrit süper otomobil satışlarında bir rekora imza attı ve tüm rakiplerinin önüne geçti. Turbo şarjlı 3 silindirli benzinli motora ek olarak 2 adet elektrikli motora sahip i8 toplamda 357 beygir güç sunuyor ve 0-100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Elektrik motoru ile 30 km ortalama menzil sunan ve 120 km/s son hıza ulaşan süper otomobil, 7.1 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryaya sahip. 
BMW'den i8 için ilk özel seri
 
BMW’in Almanya Leipzig’deki fabrikasında haziran ayında üretimine başlanacak bu özel seri için son siparişler 2016 yılının sonuna kadar alınacak. 2017 yılında ise farklı bir özel serinin duyurulacağı belirtiliyor. 
BMW'den i8 için ilk özel seri
 
Ülkemizde 5 farklı donanım seçeneği ile satışı bulunan i8 için başlangıç fiyatı 190 bin 570 avro. Özel seri için yurt dışı satış fiyatının Geneva Auto Show’da dile getirilmesi bekleniyor. 
BMW'den i8 için ilk özel seri
 
BMW'den i8 için ilk özel seri
 


http://www.bmwblog.com/2016/02/11/world-premiere-bmw-i8-protonic-red-edition/ Yorum Yaz
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bellair 3 yıl en beğenilen
PATRONİC diye okudum. fakirlik ruhuma işlemiş.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu araçtaki elektrik motorları benzin motoruna takviye olsun diye konulmuş zaten o yüzden menzili kısa.
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ksk_kaan 3 yıl
Araçta olan elektrik motoru sadece takviye için.1.5 motorlu bir araçta toplam 360 bg güç 4 sn civarı 0-100 ve 2.1 lt yakıt tüketimi efsane değerler bence.
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Zenci Forvet 3 yıl
Kırmızı yakışmış.
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Pi 3 yıl
Kirmizi iyi olmus. Ancak yine de bir tesla degil
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alirezzak 3 yıl
30 km değildir bence öyleyse kullanılmaz muhtemelen yanlış yazılmış
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Mr. Jingles 3 yıl
Kaç basıyo?
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cngzmls 3 yıl
30 km 'mi çok saçma.
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KalemKolik 3 yıl
30km menzil çokmuş.Şu batarya işine çare bulsunlar otomobil dünyasında.
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bellair 3 yıl en beğenilen
PATRONİC diye okudum. fakirlik ruhuma işlemiş.
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