Özel Haber: AMD çarpan kilidi açık Fusion-A8 3870 işlemcisini hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz haftalarda pazara sunan AMD, yıl sona ermeden model sayısını arttırmayı planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, son çeyrekte Fusion-A serisinin amiral gemisi sıfatıyla A8-3870 modelini kullanıma sunacak. Bu işlemci hem en hızlı Fusion işlemcisi olacak hem de diğer tüm modellerden farklı olarak çarpan kilidi açık olarak gelecek yani hız aşırtmacılara da hitap edecek.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemcinin saat hızı jakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak 3.1GHz'de (?) çalışacağı tahmin ediliyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt olan ve her çekirdek için 1MB olmak üzere MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal bellek kontrolcüsü ile 1866MHz seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacak ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile gelecek.
400x paralel işlem birimine (Radeon çekirdeğine) sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynı zamanda Dual Graphics teknolojisini destekliyor. Yani Radeon HD 6600 serisine kadar olan harici bir ekran kartını A7x serisi çipsete sahip Fusion anakartları üzerinde işlemciye entegre grafik birimi ile paralel çalıştırıp daha yüksek 3D grafik performansı da elde edebilecekler ki AMD bu konuya büyük önem veriyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi son çeyrekte pazara sunulacak olan çarpan kilidi açık olarak gelen Fusion A8-3870 işlemcisinin son kullanıcı satış fiyatıyla şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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bilgi sahibi değilim ancak dediğin gibi hybrid cf mantığı gibi olacağını tahmin ediyorum. kendi serisinden belirtilen modele kadar olan 1-2 tane modeli destekler atıyorum 6450 6350 gibi. bunlart alt seviye kartlar olur ki üstüne entegre gpu yu katarsan yine bi cacık olmaz. öyle orta seviye ekran kartlarına bi destekte gpu verse tadından yenmezdi ancak o zaman da satış politikasını baltalarlardı. o yüzden bu özelliği ya tek başına ofis bs si gibi kullanacan ya da yine istediğin ekran kartını alıp bu özelliği kullanmayacaksın.
neticede fazladan özellik ekran kartı arızalansa da pc den mahrum kalmazsın. bütçen az olur kasayı dizer ekran kartını sonraya bırakabilirsin. ufak tefek artıları var bence.
bu arada entegre gpu su sanıldığı gibi zayıf bir gpu değil. yukarıda bir arkadaş bahsetmiş, eğer kullanıcının full hd takıntısı yoksa, orta ve üst detaylarda oyunumu oynarım diyorsa gayet memnun edici bir perfromans alabilir.
ben şu anda özellik bakımından 6550d ile neredeyse aynı gpu olan 5650 ye sahip bir notebook kullanıyorum ve crysis2 dahil neredeyse bütün oyunları 1366*768 yüksek detay da oynayabiliyorum. ha aa ve af açamazsın ama zaten entegre gpu daha ne yapsın
100 watt tdp ile netbook :D SOğutma yapılsa bile 10 dk'nın üstünde batarya süresi ancak internette gezinme ile mümkün olur.
yukarıda yazan olay tam olarak nedir 6600 serisine kadar olan tüm amd ekran kartlarımı örneğin 5770 gibi yoksa 6000 serisinden herhangi bir kartmı.
eğer kendi serisinden sadece birkaç kart ile oluyorsa bunu hibrid crossfire den pek farkı yok denebilirmi.
Update kısmını okuyun lütfen :( theregister.co.uk/...
Update kısmını Erdi ağabey donanımhaberde söylemişti, o FX işlemcilerdeki benchmark'ta kandırıldığını yazdı buraya. Umarım bir daha olmaz. Bu haber için geçerli değil.