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Özel Haber: AMD çarpan kilidi açık Fusion-A8 3870 işlemcisini hazırlıyor

7 yıl
41,2b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz haftalarda pazara sunan AMD, yıl sona ermeden model sayısını arttırmayı planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, son çeyrekte Fusion-A serisinin amiral gemisi sıfatıyla A8-3870 modelini kullanıma sunacak. Bu işlemci hem en hızlı Fusion işlemcisi olacak hem de diğer tüm modellerden farklı olarak çarpan kilidi açık olarak gelecek yani hız aşırtmacılara da hitap edecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemcinin saat hızı jakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak 3.1GHz'de (?) çalışacağı tahmin ediliyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt olan ve her çekirdek için 1MB olmak üzere MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal bellek kontrolcüsü ile 1866MHz seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacak ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile gelecek.

400x paralel işlem birimine (Radeon çekirdeğine) sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynı zamanda Dual Graphics teknolojisini destekliyor. Yani Radeon HD 6600 serisine kadar olan harici bir ekran kartını A7x serisi çipsete sahip Fusion anakartları üzerinde işlemciye entegre grafik birimi ile paralel çalıştırıp daha yüksek 3D grafik performansı da elde edebilecekler ki AMD bu konuya büyük önem veriyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi son çeyrekte pazara sunulacak olan çarpan kilidi açık olarak gelen Fusion A8-3870 işlemcisinin son kullanıcı satış fiyatıyla şu an için net bir bilgi bulunmuyor.  
Özel Haber: AMD çarpan kilidi açık Fusion-A8 3870 işlemcisini hazırlıyor
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DH Misafiri 7 yıl
ayrıca piyasaya giriş fiyatlarını gayet uygun buldum ben sizce de öyle değil mi? piyasaya oturmasıyla ve yeni modellerle biraz daha düşer ki fevkalede olur.
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Sentinel_85 7 yıl
ahmet__01
400x paralel işlem birimine (Radeon çekirdeğine) sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynı zamanda Dual Graphics teknolojisini destekliyor. Yani Radeon HD 6600 serisine kadar olan harici bir ekran kartını A7x serisi çipsete sahip Fusion anakartları üzerinde işlemciye entegre grafik birimi ile paralel çalıştırıp daha yüksek 3D grafik performansı da elde edebilecekler ki AMD bu konuya büyük önem veriyor. yukarıda yazan olay tam olarak nedir 6600 serisine kadar olan tüm amd ekran kartlarımı örneğin 5770 gibi yoksa 6000 serisinden herhangi bir kartmı. eğer kendi serisinden sadece birkaç kart ile oluyorsa bunu hibrid crossfire den pek farkı yok denebilirmi.

bilgi sahibi değilim ancak dediğin gibi hybrid cf mantığı gibi olacağını tahmin ediyorum. kendi serisinden belirtilen modele kadar olan 1-2 tane modeli destekler atıyorum 6450 6350 gibi. bunlart alt seviye kartlar olur ki üstüne entegre gpu yu katarsan yine bi cacık olmaz. öyle orta seviye ekran kartlarına bi destekte gpu verse tadından yenmezdi ancak o zaman da satış politikasını baltalarlardı. o yüzden bu özelliği ya tek başına ofis bs si gibi kullanacan ya da yine istediğin ekran kartını alıp bu özelliği kullanmayacaksın.
neticede fazladan özellik ekran kartı arızalansa da pc den mahrum kalmazsın. bütçen az olur kasayı dizer ekran kartını sonraya bırakabilirsin. ufak tefek artıları var bence.
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DH Misafiri 7 yıl
It would be so nice if there were an english version of these articles... These news are world-rate, but I'm not turkish, so I can't understand, even with google translator... =/
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trulli 7 yıl
fusionlarda da çarpan kilitsiz model görmek sevindirici.

bu arada entegre gpu su sanıldığı gibi zayıf bir gpu değil. yukarıda bir arkadaş bahsetmiş, eğer kullanıcının full hd takıntısı yoksa, orta ve üst detaylarda oyunumu oynarım diyorsa gayet memnun edici bir perfromans alabilir.

ben şu anda özellik bakımından 6550d ile neredeyse aynı gpu olan 5650 ye sahip bir notebook kullanıyorum ve crysis2 dahil neredeyse bütün oyunları 1366*768 yüksek detay da oynayabiliyorum. ha aa ve af açamazsın ama zaten entegre gpu daha ne yapsın
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kerokeso 7 yıl
ForqottenHopes
Bence çok iyi bir netbook işlemcisi olur.Masaüstünde ise ofis sistemleri için tercih edebilir.

100 watt tdp ile netbook :D SOğutma yapılsa bile 10 dk'nın üstünde batarya süresi ancak internette gezinme ile mümkün olur.
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Dovahkiin 7 yıl
IGP'nin harici ekran kartı ile çalışabilmesi bence Bulldozer'in en büyük artısı.
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ahmet__01 7 yıl
400x paralel işlem birimine (Radeon çekirdeğine) sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynı zamanda Dual Graphics teknolojisini destekliyor. Yani Radeon HD 6600 serisine kadar olan harici bir ekran kartını A7x serisi çipsete sahip Fusion anakartları üzerinde işlemciye entegre grafik birimi ile paralel çalıştırıp daha yüksek 3D grafik performansı da elde edebilecekler ki AMD bu konuya büyük önem veriyor.

yukarıda yazan olay tam olarak nedir 6600 serisine kadar olan tüm amd ekran kartlarımı örneğin 5770 gibi yoksa 6000 serisinden herhangi bir kartmı.
eğer kendi serisinden sadece birkaç kart ile oluyorsa bunu hibrid crossfire den pek farkı yok denebilirmi.
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orhangs37 7 yıl
avatar78 sen biraz daha zorlayıp 8-9ghz e kadar çıkarırsın bu mantıkla :D
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rodri 7 yıl
hocam bu amd fusion işlemciler tam olarak ne oluyor? normal masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemciler gibi bişey mi? yoksa dizüstüler için falan mı?
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.mert 7 yıl
yine sahte olmadığına emin misiniz?
Update kısmını okuyun lütfen :( theregister.co.uk/...
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avatar78 7 yıl .mert
H1dd3n

yine sahte olmadığına emin misiniz?
Update kısmını okuyun lütfen :( theregister.co.uk/...


Update kısmını Erdi ağabey donanımhaberde söylemişti, o FX işlemcilerdeki benchmark'ta kandırıldığını yazdı buraya. Umarım bir daha olmaz. Bu haber için geçerli değil.
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feelsgoodman 7 yıl
Bence çok iyi bir netbook işlemcisi olur.Masaüstünde ise ofis sistemleri için tercih edebilir.
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avatar78 7 yıl
Oyun bilgisayarına olmaz, zayıf bir gpu'su var, tabi kendi sektörüne göre gayet iyi.
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