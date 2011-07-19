Özel Haber: AMD çarpan kilidi açık Fusion-A8 3870 işlemcisini hazırlıyor

Fusion-A serisi yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz haftalarda pazara sunan AMD, yıl sona ermeden model sayısını arttırmayı planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, son çeyrekte Fusion-A serisinin amiral gemisi sıfatıyla A8-3870 modelini kullanıma sunacak. Bu işlemci hem en hızlı Fusion işlemcisi olacak hem de diğer tüm modellerden farklı olarak çarpan kilidi açık olarak gelecek yani hız aşırtmacılara da hitap edecek.





32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemcinin saat hızı jakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak 3.1GHz'de (?) çalışacağı tahmin ediliyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt olan ve her çekirdek için 1MB olmak üzere MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, çift kanal bellek kontrolcüsü ile 1866MHz seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacak ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile gelecek.





400x paralel işlem birimine (Radeon çekirdeğine) sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynı zamanda Dual Graphics teknolojisini destekliyor. Yani Radeon HD 6600 serisine kadar olan harici bir ekran kartını A7x serisi çipsete sahip Fusion anakartları üzerinde işlemciye entegre grafik birimi ile paralel çalıştırıp daha yüksek 3D grafik performansı da elde edebilecekler ki AMD bu konuya büyük önem veriyor.





Yukarıda da belirttiğimiz gibi son çeyrekte pazara sunulacak olan çarpan kilidi açık olarak gelen Fusion A8-3870 işlemcisinin son kullanıcı satış fiyatıyla şu an için net bir bilgi bulunmuyor.