Özel Haber: Samsung, AMD tabanlı sistemler de sunmayı planlıyor

Yeni nesil işlemcileriyle birlikte daha fazla sayıda bilgisayar üreticisiyle çalışmaya başlayan AMD, pazardaki iş ortaklarının sayısını arttıracak gibi görünüyor. Özellikle Fusion işlemcileriyle birlikte üreticilerin dikkatini çeken ve yeni nesil netbook'larda kendisine yer bulmaya başlayan AMD, Acer, HP, Sony ve Lenovo gibi üreticilerle olan bağını geliştirmiş durumda. Ancak henüz AMD ile platform bazında çalışma içerisinde bulunmayan üreticiler de bulunuyor. İşte bunlardan birisi olan Samsung, yıl içerisinde bu durum değiştirebilir.

Samsung'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika için her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planladığı "Samsung Forum" etkinliğinin ilki İstanbul'da devam ediyor. Etkinlik kapsamında bir araya gelme fırsat yakaladığımız Samsung yöneticileriyle, yeni nesil ürünler ve pazarın durumuyla birlikte gelecek planları ve firma stratejileri üzerine de konuştuk. Samsung Electronics Türkiye IT Satış ve Pazarlama Müdürü Barış Kestep ile yaptığımız röportajda, firma olarak hem yerel bazda hem de küresel ölçekte AMD ile görüşme halinde olduklarını ve görüşmelerin sene sonuna doğru sonuçlanabileceğini belirtti.

Bilindiği üzere AMD'nin güncel ürün gamında yer alan Fusion işlemciler, netbook'lar ve giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Ancak firma, Haziran-Temmuz döneminde üst seviye dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı L1ano kod adlı Fusion işlemcilerini ve yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar için Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini pazara sunacak. Yol haritasından da anlaşılabileceği üzere Samsung, AMD tabanlı sistemler için firmanın yeni ürünlerini pazara sunması bekliyor gibi görünüyor.

Netbook satışlarında yakın vadade Asus'u geçerek Acer ile mücadele etmeyi, daha uzun vadede ise pazar lideri olmayı hedefleyen Samsung'un AMD tabanlı sistemler sunması, AMD'nin pazardaki payına da ciddi katkı yapabilir zira Samsung dağıtım ağı ve bulunduğu pazar sayısı açısından düyanın en büyük isimleri arasında yer alıyor. Henüz Apple ve AMD tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da, Samsung gibi Apple'ın da yılın ilerleyen aylarında AMD tabanlı sistemler sunacağı iddia ediliyor.

Barış Kestep'in AMD tabanlı sistemler için yaptığı açıklamaları da içeren video röportajımız;