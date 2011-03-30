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Özel Haber: Samsung, AMD tabanlı sistemler de sunmayı planlıyor

8 yıl
4,3b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil işlemcileriyle birlikte daha fazla sayıda bilgisayar üreticisiyle çalışmaya başlayan AMD, pazardaki iş ortaklarının sayısını arttıracak gibi görünüyor. Özellikle Fusion işlemcileriyle birlikte üreticilerin dikkatini çeken ve yeni nesil netbook'larda kendisine yer bulmaya başlayan AMD, Acer, HP, Sony ve Lenovo gibi üreticilerle olan bağını geliştirmiş durumda. Ancak henüz AMD ile platform bazında çalışma içerisinde bulunmayan üreticiler de bulunuyor. İşte bunlardan birisi olan Samsung, yıl içerisinde bu durum değiştirebilir.

Samsung'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika için her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planladığı "Samsung Forum" etkinliğinin ilki İstanbul'da devam ediyor. Etkinlik kapsamında bir araya gelme fırsat yakaladığımız Samsung yöneticileriyle, yeni nesil ürünler ve pazarın durumuyla birlikte gelecek planları ve firma stratejileri üzerine de konuştuk. Samsung Electronics Türkiye IT Satış ve Pazarlama Müdürü Barış Kestep ile yaptığımız röportajda, firma olarak hem yerel bazda hem de küresel ölçekte AMD ile görüşme halinde olduklarını ve görüşmelerin sene sonuna doğru sonuçlanabileceğini belirtti.

Bilindiği üzere AMD'nin güncel ürün gamında yer alan Fusion işlemciler, netbook'lar ve giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Ancak firma, Haziran-Temmuz döneminde üst seviye dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı L1ano kod adlı Fusion işlemcilerini ve yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar için Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini pazara sunacak. Yol haritasından da anlaşılabileceği üzere Samsung, AMD tabanlı sistemler için firmanın yeni ürünlerini pazara sunması bekliyor gibi görünüyor.

Netbook satışlarında yakın vadade Asus'u geçerek Acer ile mücadele etmeyi, daha uzun vadede ise pazar lideri olmayı hedefleyen Samsung'un AMD tabanlı sistemler sunması, AMD'nin pazardaki payına da ciddi katkı yapabilir zira Samsung dağıtım ağı ve bulunduğu pazar sayısı açısından düyanın en büyük isimleri arasında yer alıyor. Henüz Apple ve AMD tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da, Samsung gibi Apple'ın da yılın ilerleyen aylarında AMD tabanlı sistemler sunacağı iddia ediliyor.

Barış Kestep'in AMD tabanlı sistemler için yaptığı açıklamaları da içeren video röportajımız; 


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DH Misafiri 6 yıl
SAMSUNG EN BÜYÜK,KUTLUYORUM BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM
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7Mhz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SAMSUNG EN BÜYÜK,KUTLUYORUM BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Bende seni kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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timramon 8 yıl
Bir de söylemeden geçmicem. Koskoca bilmem ne müdrünün röportaj verirken elini cebine sokması hiç hoş değil bence.
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Volkanbaba 8 yıl
Gelirse iyi olur alternatifler çoğalır.Şu amd notebook tarafına biraz daha yatırım yapması lazım pazarın nerdeyse tamamı intelin.
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timramon 8 yıl
o kadar teknolojiden bahsediliyor mikrofona bak .D
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theyapici 8 yıl
güzel tasarım ama samsung lap top da hala bir toshiba olamadı mac air book tan esinlenmiş güzel ama temkinliyim ?
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multeci 6 yıl theyapici
theyapici

güzel tasarım ama samsung lap top da hala bir toshiba olamadı mac air book tan esinlenmiş güzel ama temkinliyim ?

toshibamı? o dönem kapandı. heleki tr de kimseye toshiba demeyin yazıktır zai olur paraları.
ve bu arada o macbook air e esinlenilmiş dediğin makina samsungun 9 serisine ait ve tasarım ödüllü. air e esinlenme felan değil onun tam karşılık rakibi ve gayet özgün bi tasarımı var.
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Boragungoren 8 yıl
Çok hoş görünüyo çok ince çok şık tebrikler samsung.
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f-a-t-i-h 8 yıl
samsung hakikaten açık ara gidiyor.
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Hobar 8 yıl
Fusionlu, biraz uygun fiyatlı, 6 saatten uzun pili giden, 11" ve videodaki tasarıma sahip bir cihaz yapsınlar hemen alacağım
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selahattın ısık 8 yıl
AMD Samsungu sırf prestij amaçlıda olsa ikna etmeli...kaymağını zaten yiyecektir...
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