Samsung’un HBM4’ü yeni nesil AI GPU’lar için 2025’te seri üretime girecek

Daha önceki raporlar Samsung’un HBM4 için kendi bünyesinde hem mantık hem de yarı iletken kalıpları kullanacağı iddia edilmişti. Samsung’un 4nm işlem düğümünü kullanarak yeni nesil HBM4 belleği için mantık kalıplarını üretmesi bekleniyor. Samsung, Galaxy S24 ailesine güç veren yeni Exynos 2400 yonga seti için 4nm işlemini kullanıyor. Diğer taraftan piyasalarda en üst düzeylerden biri olarak bilinen 10nm 6. nesil 1c DRAM’in de HBM4’lerde yer alacağı iddia ediliyor.
Nvidia, yeni nesil Blackwell B100 ve B200 AI GPU'larında HBM3E bellek standardını kullanacak, ancak 2025’in sonunda gelecek olan Rubin R100 ürünlerinde ise HBM4 yer alacak. AMD'nin MI400 serisinde de yine HBM4 bellekler yer alacak. Halihazırda HBM pazarına Sk hynix hükmediyor. Ancak HBM4 ile yarış yeniden başlamış olacak.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.