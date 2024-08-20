Samsung’un HBM4’ü yeni nesil AI GPU’lar için 2025’te seri üretime girecek

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Tam Boyutta Gör HBM endüstrisi, yapay zeka furyası altında hızla büyüyor ve belleklere olan talep yeni rekorlar kırıyor. Bu durum Samsung, SK hynix ve Micron gibi firmaları HBM ürünlerinde inovasyonlar yapmaya itiyor. Yeni gelen bilgilere göre Samsung, yeni nesil HBM4 belleğini 2024’ün son çeyreğinde tamamlanacağı. Seri üretimin ise 2025’in sonunda başlaması bekleniyor.

Samsung'un HBM4'ü seneye geliyor

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde, geliştirme sürecinde olduğu gerçeği dışında Samsung'un HBM4 belleği hakkında şimdiye kadar herhangi bir resmi bilgi almadık. Buna rağmen yeni bir rapor, Samsung'un HBM4’ü 2025'in sonunda seri üretime hazır hale getireceğini aktarıyor. Bununla birlikte bu yılın son çeyreğinde yeni belleğin banttan çıkış aşamasına gelmesi bekleniyor. Bu, bir ürünün tasarımlarının ve üretim metodolojilerinin tamamlandığı anlamına geliyor. Samsung'un HBM4'ünün yakında ürün örnekleme aşamalarına da ulaşması bekleniyor.

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Daha önceki raporlar Samsung’un HBM4 için kendi bünyesinde hem mantık hem de yarı iletken kalıpları kullanacağı iddia edilmişti. Samsung’un 4nm işlem düğümünü kullanarak yeni nesil HBM4 belleği için mantık kalıplarını üretmesi bekleniyor. Samsung, Galaxy S24 ailesine güç veren yeni Exynos 2400 yonga seti için 4nm işlemini kullanıyor. Diğer taraftan piyasalarda en üst düzeylerden biri olarak bilinen 10nm 6. nesil 1c DRAM’in de HBM4’lerde yer alacağı iddia ediliyor.

Nvidia, yeni nesil Blackwell B100 ve B200 AI GPU'larında HBM3E bellek standardını kullanacak, ancak 2025’in sonunda gelecek olan Rubin R100 ürünlerinde ise HBM4 yer alacak. AMD'nin MI400 serisinde de yine HBM4 bellekler yer alacak. Halihazırda HBM pazarına Sk hynix hükmediyor. Ancak HBM4 ile yarış yeniden başlamış olacak.

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Samsung’un yeni nesil HBM4’ü 2025’te seri üretime girecek