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    Samsung’un HBM4’ü yeni nesil AI GPU’lar için 2025’te seri üretime girecek

    Samsung yeni nesil HBM4 bellek pazarında liderliği ele geçirmek ve Sk Hynix ile başa baş rekabet etmek istiyor. Aktarılanlara göre Samsung’un yeni nesil HBM4’ü 2025’te seri üretime girecek.
    Samsung’un yeni nesil HBM4’ü 2025’te seri üretime girecek Tam Boyutta Gör
    HBM endüstrisi, yapay zeka furyası altında hızla büyüyor ve belleklere olan talep yeni rekorlar kırıyor. Bu durum Samsung, SK hynix ve Micron gibi firmaları HBM ürünlerinde inovasyonlar yapmaya itiyor. Yeni gelen bilgilere göre Samsung, yeni nesil HBM4 belleğini 2024’ün son çeyreğinde tamamlanacağı. Seri üretimin ise 2025’in sonunda başlaması bekleniyor.

    Samsung'un HBM4'ü seneye geliyor

    Samsung’un yeni nesil HBM4’ü 2025’te seri üretime girecek Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde, geliştirme sürecinde olduğu gerçeği dışında Samsung'un HBM4 belleği hakkında şimdiye kadar herhangi bir resmi bilgi almadık. Buna rağmen yeni bir rapor, Samsung'un HBM4’ü 2025'in sonunda seri üretime hazır hale getireceğini aktarıyor. Bununla birlikte bu yılın son çeyreğinde yeni belleğin banttan çıkış aşamasına gelmesi bekleniyor. Bu, bir ürünün tasarımlarının ve üretim metodolojilerinin tamamlandığı anlamına geliyor. Samsung'un HBM4'ünün yakında ürün örnekleme aşamalarına da ulaşması bekleniyor.

    Daha önceki raporlar Samsung’un HBM4 için kendi bünyesinde hem mantık hem de yarı iletken kalıpları kullanacağı iddia edilmişti. Samsung’un 4nm işlem düğümünü kullanarak yeni nesil HBM4 belleği için mantık kalıplarını üretmesi bekleniyor. Samsung, Galaxy S24 ailesine güç veren yeni Exynos 2400 yonga seti için 4nm işlemini kullanıyor. Diğer taraftan piyasalarda en üst düzeylerden biri olarak bilinen 10nm 6. nesil 1c DRAM’in de HBM4’lerde yer alacağı iddia ediliyor.

    Nvidia, yeni nesil Blackwell B100 ve B200 AI GPU'larında HBM3E bellek standardını kullanacak, ancak 2025’in sonunda gelecek olan Rubin R100 ürünlerinde ise HBM4 yer alacak. AMD'nin MI400 serisinde de yine HBM4 bellekler yer alacak. Halihazırda HBM pazarına Sk hynix hükmediyor. Ancak HBM4 ile yarış yeniden başlamış olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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