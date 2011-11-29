Özel Haber: Samsung Galaxy Nexus, Türkiye'ye geliyor

Google ve Samsung ortaklığında geliştirilen, Android 4.0 işletim sistemli ilk akıllı telefon Galaxy Nexus ülkemizde satışa sunuluyor. Samsung'a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Galaxy Nexus'un Türkiye'deki satışına ilişkin olarak son aşamaya gelinmiş durumda.

Google'ın kendi marka stratejisi içerisinde lanse ettiği üçüncü telefon olan Galaxy Nexus, planlarda son dakika değişikliği olmadığı takdirde Ocak ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Yine elimize ulaşan bilgilere göre Galaxy Nexus ülkemizde 1500 Lira'nın biraz üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulacak ve bu açıdan Galaxy S II'ye de rakip olacak ancak unutulmaması gereken nokta bulunuyor ki o da şu; yeni yıl ile birlikte Galaxy S II de Android 4.0 güncellemesini almış olacak.

Şu an net olarak doğrulatabilmiş olamasak ta Galaxy Nexus'un ülkemizde bir operatör üzerinden satılması da söz konusu olabilir ancak bu konu henüz kesinlik kazanmış değil. 4.65-inç boyutunda yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP 4460 işlemci ve Android 4.0 işletim sistemiyle dikkat çeken Galaxy Nexus, resmi kanalları üzerinden farklı ülkelerde yaygın kullanıma sunulan ilk Google telefonu olacak.

Google telefonlarının en büyük özelliği, Android işletim sistemine yönelik güncellemeler her zaman ilk alan telefon olmaları. Bu noktada Galaxy Nexus da yazılım güncellemeleri konusunda akıllı telefon arenasında önemli bir avantaja sahip olacak gibi görünüyor. Tabi telefonun Galaxy S II'ye karşı zayıf olduğu noktalar da yok değil örneğin kamera gibi. Bu noktada ikisi de Samsung tarafından sunulan telefonların rekabetinde pazarın nasıl şekilleneceğini görmek için telefonun ülkemizde çıkış tarihi olan Ocak ayını beklememiz gerekecek.