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Özel Haber: Samsung Galaxy Nexus, Türkiye'ye geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,3b
1
105
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ve Samsung ortaklığında geliştirilen, Android 4.0 işletim sistemli ilk akıllı telefon Galaxy Nexus ülkemizde satışa sunuluyor. Samsung'a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Galaxy Nexus'un Türkiye'deki satışına ilişkin olarak son aşamaya gelinmiş durumda.
Google'ın kendi marka stratejisi içerisinde lanse ettiği üçüncü telefon olan Galaxy Nexus, planlarda son dakika değişikliği olmadığı takdirde Ocak ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Yine elimize ulaşan bilgilere göre  Galaxy Nexus ülkemizde 1500 Lira'nın biraz üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulacak ve bu açıdan Galaxy S II'ye de rakip olacak ancak unutulmaması gereken nokta bulunuyor ki o da şu; yeni yıl ile birlikte Galaxy S II de Android 4.0 güncellemesini almış olacak.
Şu an net olarak doğrulatabilmiş olamasak ta Galaxy Nexus'un ülkemizde bir operatör üzerinden satılması da söz konusu olabilir ancak bu konu henüz  kesinlik kazanmış değil. 4.65-inç boyutunda yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP 4460 işlemci ve Android 4.0 işletim sistemiyle dikkat çeken Galaxy Nexus, resmi kanalları üzerinden farklı ülkelerde yaygın kullanıma sunulan ilk Google telefonu olacak.
Google telefonlarının en büyük özelliği, Android işletim sistemine yönelik güncellemeler her zaman ilk alan telefon olmaları. Bu noktada Galaxy Nexus da yazılım güncellemeleri konusunda akıllı telefon arenasında önemli bir avantaja sahip olacak gibi görünüyor. Tabi telefonun Galaxy S II'ye karşı zayıf olduğu noktalar da yok değil örneğin kamera gibi. Bu noktada ikisi de Samsung tarafından sunulan telefonların rekabetinde pazarın nasıl şekilleneceğini görmek için telefonun ülkemizde çıkış tarihi olan Ocak ayını beklememiz gerekecek.

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KatanaHero 8 yıl en beğenilen
erci501

Kamera 8mp olsaydı. S2 mi satıp bunu alabilirdim.


cümlede ufak bir nüans var
3 Yanıt Yanıtla +42
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gunman233 8 yıl
Telefonda SD hafıza kartı girişi olmaması çok kötü.. Bütçeyi zorlayıp almaya çalışılacak değecek telefon şuan için ancak, almamaya sebep oluyor SD kartı problemi. Birçok yorum gördüm bu konuda benim gibi düşünen. Nasıl olur böyle bir eksik, diğer şeyleri geçtim de.. Samsung'a bırakmış ipleri google anlaşılan iyice.. İsmi bile galaxy yahu samsung yüzünden de Sd kart girişinden ne istediniz? 16 gb + 32 gb Sd kullanırdık ucuzlayınca. (zaten ucuz sayılır şuan bile)

Ekleme: Sd kart girişi malum depolama alanınımızı artırmanın yanında, Micro Sd standardı ile aygıtlar arası kolay veri aktarımı sağlar ve Android'i çok kurcalayan, Root ve Custom rom ile uğraşan birçok kişi için de Sd kart birçok konuda avantajlıdır, kolaylık sağlar.
Telefonda SD hafıza kartı girişi olmaması çok kötü.. Bütçeyi zorlayıp almaya çalışılacak değecek telefon şuan için ancak, almamaya sebep oluyor SD kartı proble...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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damn2u 8 yıl
Galaxy S II donanım olarak daha iyi olduğu için Nexus modelinin daha ucuza satılması lazım, 1500TL üzeri bir fiyat pekte iç açıcı değil.
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By_SeDo 7 yıl
dayan 6630 um az kaldı sabret ya sgs3 ya nexus :)
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DH Misafiri 7 yıl
Nexus S'de hafıza kartı girişi yoktu ama bu yenisi için hafıza kartı girişini olduğu yazan yerler de var.Diğer telefondaki eksikliği bunda kapatmış olduklarını düşünüp hafıza kartı girişinin olduğu kanısındayım ben.
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alikasimoglu 7 yıl
Değerli DD okuyucuları ve Android severler,

Online satış mağazamızda Samsung Galaxy Nexus'ların satışlarına başladık.

Türkiye'de hiç bir firmanın vermediği süper indirimli fiyatıyla sınırlı adette satışlarımız stoklarımızdan yapılmaktadır. 2 yıllık Sanayi Bakanlığı'ndan onaylı garanti belgesi, faturası ile birlikte aynı zamanda resmi ithalat ürünü olduğu için IMEI kayıtlıdır.

Süper indirimli fiyatı KDV dahil: 1699TL

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Saygılarımızla, AndroidTelefonlari.com
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Dexxter 7 yıl
Adobe Flash Player = market.android.com/...
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MaSSive 7 yıl
Hersey iyi güzelde,Nexus un speaker dan verdigi ses içler acısı kesinlikle.
Htc Desire HD den sonra gördüğüm en kötü speaker a sahip telefon.
Ram miktarı 310mb ın ustüne çıkmıyor.
Galaxy Note da 1gb ram ile sistem gereksinimlerinden sonra kullanıciya kalan ram miktarı 500 mb ın üstünde.
Yani kısacası ics 4.0 ciddi anlamda ram i sömürüyor.

1gb ram e sahip telefon kullananlar neyse ama halihazırda 1gb dan düşük ram i olan telefon kullananlar ics 4.0 sürümünün update i cıktığı zaman,update etmeden önce bir düşünsünler derim.
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TuRaN.z 7 yıl
rami bu kadar kullanması garip azaltacaklarına gittikçe artırıyorlar peki pil kapasitesi ne durumda, sanırım o yöndende epey sıkıntılı bir cihaz olabilir artı 1gb ramin altında olan cihazlarda ics 4.0 kurulur ama pekte kolay kullanılamaz o zaman, bu durumda bu sürüm eski cihazlardan çok bundan sonra çıkacak yeni cihazlara hitap edecek demektir tabi, iyileştirmeler olmazsa...
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vankomisin 7 yıl
ya şu kamerasına laf edenler sizin 8mp ile 5mp arasındaki farkı ortaya koyacak monitörünüz var mı. tipik nokiacı mantığı aynen devam.
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MURATSPLAT 8 yıl
Bence Galaxy Note bu telefonu gölgede bırakır. En azından ben nexus yarine Glaxy note almayı düşünüyorum. Dizüstü gibi kullanırım hem de telefon.
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Centauri 8 yıl
SGS2'de pikselleri goremiyorsaniz, biz goz doktoruna kontrole gitmenizi oneririm.
Ama belki de goruyorsunuzdur da farkinda degilsinizdir, ppi nin ne ise yaradigini anlamiyorsunuzdur.
iPhone4 ekraninda bir pdf okuyun, sonra SGS2 de okuyun. Heh iste o fark ppi farki.
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smart1978 8 yıl
Özellikle ppi veya dpi değerin ne kadar yüksek o kadar iyi olduğu iiyi idrak edilmeli...

Galaxy Nexus (Galaxy Note dahil...) "Pentile Matrix" kullanması yüzünden %33 yani 3 te biri oranında çözünürlük kaybı vardır... Yani ekran kalitesi Iphone4 ler kadar iyi değil!... Fakat Samsung Super Amoled de PLUS lı olanı üreterek pentile matrix sorunu bir nebze gidermiştir... Pratikte Samsung Galaxy S2 de okunabilirlik artmıştır....


Ayırca Samsung Galaxy Nexus çok kalın işte kanıtı :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ayrıca Samsung pikselleri hakkında bilgi fazla söze gerek yok herşey ortada :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






Ayrıca bir başka örnek paylaşıyorum :


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Burdaki çözünürlük 800x480 olsa da önemli olan kullanılan teknolojidir...




Pentile nedir diyenlere şu örnek yeter :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





Bu da başka bir kıyas :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Burda soldaki Iphone4 sağdaki ise Samsung Galaxy S2 hemde Super Amoled Plus




Tavsiye site :

compare-cellphones.org/...
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Centauri 8 yıl
Galaxy Nexus, S2'den cok daha ustun. Cunku uzerinde Samsung un yazilimi yok. En ufak bir yazilim ekspertizi olmayan bir kore firmasinin, zaten cok da matah birsey olmayan Android uzerine iPhone a benzesin diye yazdigi abuk subuk skin'den kurtuluyorsunuz.
Daha ustun olmak icin tek basina yeterli bu.
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TikaMasala 8 yıl
Bazı teknocahiller SGS2 nexus dan iyi diye yorumlar yazmış, tabi bugüne kadar sahip oldukları en pahalı oyuncak SGS2 olunca yere göğe sığdıramamaları normal. Nexus un tek zayıf yanı GPU yani ekran kartı kısmı, onun dışında her konuda SGS2 den kat kat üstün. 848x480 gibi çöp bir çözünürlük ile gelmiyor Nexus, paşalar gibi 1280x720 çözünürlük ile geliyor. Daha bunun üzerine kalkıp SGS2 nexus dan iyidir diyene gülerler!
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
muratremix

Bazı teknocahiller SGS2 nexus dan iyi diye yorumlar yazmış, tabi bugüne kadar sahip oldukları en pahalı oyuncak SGS2 olunca yere göğe sığdıramamaları normal. Nexus un tek zayıf yanı GPU yani ekran kartı kısmı, onun dışında her konuda SGS2 den kat kat üstün. 848x480 gibi çöp bir çözünürlük ile gelmiyor Nexus, paşalar gibi 1280x720 çözünürlük ile geliyor. Daha bunun üzerine kalkıp SGS2 nexus dan iyidir diyene gülerler!

Çözünürlük olunca herşey tamam mı oluyo? Ayrıca 848x480 çözünürlük yok teknocahil sen olabilirsin.Çözünürlük dışında SII den üstün taraflarını söylermisin bana galaxy nexus un ben bilmiyorumda bilgilendirirsen sevinirim.Ama istersen ben SII nin Galaxy nexsustan iyi yönlerini söyleyebilirim.
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eralpt 8 yıl

muratremix
Bazı teknocahiller SGS2 nexus dan iyi diye yorumlar yazmış, tabi bugüne kadar sahip oldukları en pahalı oyuncak SGS2 olunca yere göğe sığdıramamaları normal. Nexus un tek zayıf yanı GPU yani ekran kartı kısmı, onun dışında her konuda SGS2 den kat kat üstün. 848x480 gibi çöp bir çözünürlük ile gelmiyor Nexus, paşalar gibi 1280x720 çözünürlük ile geliyor. Daha bunun üzerine kalkıp SGS2 nexus dan iyidir diyene gülerler!

Millette nedir bu çözünürlük manyakligi anlamış değilim.. Sll nin 800x480 çözünürlüğü gayet yeterli hatta fazla bile bence.. Bu arada bilen arkadaşım sll 848x480 değil 800x480 dir..
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Makaroncu 8 yıl
bu cihaz s2 den daha iyi kesinlikle
hd ekran güncelleme destegi işlemci olarak
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