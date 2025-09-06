Vivo X300 Ultra, çift 200 MP kamerayla gelen ilk telefon olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, yakında Çin'de Vivo X300 ve X300 Pro'yu duyurmaya hazırlanıyor. Bu cihazların Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, daha güçlü X300 Ultra'nın 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vivo X300 Ultra kameralarıyla fark yaratacak

Gelen sızıntılara göre X300 Ultra'nın arkada iki adet 200 MP kamera bulunduran dünyanın ilk akıllı telefonu olacağı söyleniyor. Bunlar ana kamera ve 85 mm odak uzaklığına sahip periskop telefoto kamera olacak. Telefonda ayrıca 50 MP ultra geniş açılı bir kamera da yer alacak.

Raporlara göre, Vivo X300 Ultra, ana kamera olarak yakında çıkacak olan Sony LYT-990 35 mm sensöre sahip olacak. Periskop telefoto kamerada ise 1/1.4" boyutunda bir sensör kullanacak. Bu sensörün, vivo için özel olarak uyarlanan, yakın zamanda tanıtılan Samsung ISOCELL HPB olması bekleniyor. Aynı sensör X300 Pro modelinde de yer alacak. X300 Ultra ayrıca vivo’nun kendi geliştirdiği video çipi, kendi geliştirdiği görüntüleme çipi ve netlik için Zeiss T* kaplamasıyla gelecek.

Vivo X300 Ultra'nın yaklaşan Snapdragon 8 Elite Gen 5 (diğer adıyla Snapdragon 8 Elite 2) yonga setinden güç alması bekleniyor. X300 ve X300 Pro'nun ise Dimensity 9500 ile geleceği belirtiliyor.

