Özel Haber: Sandy Bridge tabanlı Celeron G440'ın test sonuçları

Intel'in giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için Sandy Bridge mimarisini temel alan yeni nesil Celeron işlemciler hazırladığını daha önceki haberlerimizde ifade etmiştik. Celeron G440, Celeron G530 ve Celeron G540 olmak üzere üç yeni model hazırlayan Intel yeni işlemcilerini bu çeyrekte pazara sunmuş olacak. Intel'in Sandy Bridge tabanlı güncel ürün gamındaki en düşük fiyatlı modeller olacak yeni işlemcilerden Celeron G440 modeline ait resmi performans sonuçları gün ışığına çıktı.

Diğer iki modelden farklı olarak çift çekirdek yerine tek çekirdekli tasarımı temel aan ve 1.6GHz'de çalışan Celeron G440, 1MB Seviye bellek kapasitesine sahip. Hyper-Threading ve Turbo Boost gibi teknolojileri desteklemeyen işlemci, standart olarak 650MHz'de çalışan ancak 1GHz'e kadar çıkabilen entegre grafik birim ile geliyor. Yurt dışında 37$ dolar seviyesinden sunulacağı ifade edilen Celeron G440, gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre Celeron 430 modelinin yerini alacak.

Hazırlanan tabloya göre, yeni mimarinin özellikleri ve artan bellek kapasitesi gibi detaylar sayesinde, 200MHz daha düşük çalışma frekansına sahip olan Celeron G440, Celeron 430'dan ciddi oranda daha hızlı olmayı başarıyor. 3DMark Vantage'ın hem genel sonucunda hem de sadece işlemci skorunda, Celeron 430'dan neredeyse iki kat daha hızlı olan Celeron G440, SYSMark 2007 testinde %37, HDXPRT 2010 testinde ise %39 daha hızlı olmayı başarıyor. Artan performansın yanı sıra ısıl tasarım gücü de 35 Watt seviyesinde tutulan Celeron G440'a daha çok sistem üreticilerinin ilgi göstermesi bekleniyor.