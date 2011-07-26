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Özel Haber: Sandy Bridge tabanlı Celeron G440'ın test sonuçları

7 yıl
4,5b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için Sandy Bridge mimarisini temel alan yeni nesil Celeron işlemciler hazırladığını daha önceki haberlerimizde ifade etmiştik. Celeron G440, Celeron G530 ve Celeron G540 olmak üzere üç yeni model hazırlayan Intel yeni işlemcilerini bu çeyrekte pazara sunmuş olacak. Intel'in Sandy Bridge tabanlı güncel ürün gamındaki en düşük fiyatlı modeller olacak yeni işlemcilerden Celeron G440 modeline ait resmi performans sonuçları gün ışığına çıktı.
Diğer iki modelden farklı olarak çift çekirdek yerine tek çekirdekli tasarımı temel aan ve 1.6GHz'de çalışan Celeron G440, 1MB Seviye  bellek kapasitesine sahip. Hyper-Threading ve Turbo Boost gibi teknolojileri desteklemeyen işlemci, standart olarak 650MHz'de çalışan ancak 1GHz'e kadar çıkabilen entegre grafik birim ile geliyor. Yurt dışında 37$ dolar seviyesinden sunulacağı ifade edilen Celeron G440, gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre Celeron 430 modelinin yerini alacak.
Hazırlanan tabloya göre, yeni mimarinin özellikleri ve artan bellek kapasitesi gibi detaylar sayesinde, 200MHz daha düşük çalışma frekansına sahip olan Celeron G440, Celeron 430'dan ciddi oranda daha hızlı olmayı başarıyor. 3DMark Vantage'ın hem genel sonucunda hem de sadece işlemci skorunda, Celeron 430'dan neredeyse iki kat daha hızlı olan Celeron G440, SYSMark 2007 testinde %37, HDXPRT 2010 testinde ise %39 daha hızlı olmayı başarıyor.  Artan  performansın yanı sıra ısıl tasarım gücü de 35 Watt seviyesinde tutulan Celeron G440'a daha çok sistem üreticilerinin ilgi göstermesi bekleniyor. 

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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
Herkes işlemciye geldimi F/P der sonra gider iphone alır, o zaman gidin 3310 alın adam f/p kralı.
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Manero 6 yıl
Bu işlemci Türkiyede satışa sunulmadı sanırım.
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Rubisco 6 yıl Manero
Manero

Bu işlemci Türkiyede satışa sunulmadı sanırım.

90tl civarına yine tek çekirdekli g460 var. Aynı fiyata 2 çekirdekli g530-540 varolduğundan kimse bakmamıştır getirmemiştir büyük ihtimalle. Aralarında çok fazla perf farkı var doğal oalrak, 1 çekirdek v.s 2 çekrdek yüzünden.
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RuHsUz PiNoKyO 7 yıl
bu işlemci ancak teknik serviste tester olarak kullanılır
yada download makinası olur
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X-FI 7 yıl
phsyisc ve AI işte oyuncuların bir CPU alırken göz önüne koymaları gerekn 2 unsur ki intel daima üstün ;)
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SEO-Uzmanı 6 yıl X-FI
X-FI

phsyisc ve AI işte oyuncuların bir CPU alırken göz önüne koymaları gerekn 2 unsur ki intel daima üstün ;)

şu ana kadar okuduğum en saçma yorumu yazmayı başardığınız için sizi taktir etmek isterim :)
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coreindie 7 yıl
İyi güzelde bu işlemcinin yanında 40 dolarlık anakart isteriz. Çeşitlilik güzeldir iyidir de benim anlamadığım nokta, sandibridge işlemci kalıbında 4 çekirdek l3 cache + grafik işlemcisi var. Birebir sandybridge mi? Yeni bir işlemci tasarımı mı? İlginç bir işlemci
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DH Misafiri 7 yıl
şuan dünyadaki workstation ların %38.7 si amd işlemci kullanmakta ...
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XavierPedro 7 yıl
80 lirayı geçmeyecek bi de anakart yapsınlar al sana ofis bilgisayarı.
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Batuist 7 yıl
sadece internete girip ofis uygulalamalarını çalıştıracak düşük güç tüketimli güzel bir işlemci..
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blank42 7 yıl
Server bazında zaten amd kullanılmaz bu bir gerçek,bir ara phenom kullandım sunucumda loadlar çok çabuk iflas ediyor cpu ama intelde durum farklıydı fazla yüke daha fazla dayanıyordu.Sunucu kiralamada pek fiyat farkı olmuyor amd 100 tl intel i7 xeon sunucukar 120-130 tl oluyor sende intel kullanıyorsun.
Memnunum
System Uptime 41 Days, 14 Hours and 25 Minutes
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: BecHo-minaTor
AMD öne mi geçmiş? Ne zaman olmuş bu? Biz niye duymadık? Şunu unutmayın AMD, INTELin takipçisidir. Intele dava açıp işlerini baltalamaya, tazminat almaya bakar. 3 kuruş biriktirmeden, bilip bilmeden laf söyeleyebilen AMD fanatiklerine soruyorum. Madem AMD dediğiniz kadar iyi, neden kurumsal alanda sıfır? Ben hiç bir workstation, server ya da client üzerinde AMD cpu görmedim. D.N: Şimdi birazdan baltalamaya çalışanlar olursa şaşmam

Bu yazdığına cevap bile vermeyeceğim. Anlayacak kapasiyen yok...
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alattin_nuri 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

BecHo-minaTor
AMD öne mi geçmiş? Ne zaman olmuş bu? Biz niye duymadık? Şunu unutmayın AMD, INTELin takipçisidir. Intele dava açıp işlerini baltalamaya, tazminat almaya bakar. 3 kuruş biriktirmeden, bilip bilmeden laf söyeleyebilen AMD fanatiklerine soruyorum. Madem AMD dediğiniz kadar iyi, neden kurumsal alanda sıfır? Ben hiç bir workstation, server ya da client üzerinde AMD cpu görmedim. D.N: Şimdi birazdan baltalamaya çalışanlar olursa şaşmam

Bu yazdığına cevap bile vermeyeceğim. Anlayacak kapasiyen yok...


parmaklarına sağlık hocam
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acbold 7 yıl
şimdi düşük fiyatlı sb tabanlı celeron işlemciler üretiliyor üretilmesinede.giriş seviyesi anakartlar olmadıkça bu işlemcilerin hiçbir anlamı olmayacaktır.bunuda düşünmek gerek...
gereksiz konu ile alakasız yorum yapan insanlara neden uzaklaştırma gelmiyor,anlamış değilim... forumdan soğutuyorlar insanı neredeyse... haber okuyorsun altına bakıyorsun başka bi haber var orada alakası yok üstteki yazı ile...
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