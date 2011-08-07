Özel Haber: Intel, Core i7-3980X modelini ikinci çeyrekte pazara sunabilir

Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Ekim-Kasım döneminde lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesi, ilk detaylarını dünyada ilk defa verdiğimiz üç modelden oluşacak ki bunlar; Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X olacak.

LGA2011 platformu kapsamında lanse edilecek ve X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan Core i7-3000 serisi işlemcilerin en hızlısı Core i7-3960X modeli olacak. 3.33GHz'de çalışan 6 çekirdekli işlemci, çekirdek çalışma hızını Turbo Boost teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar yükseltebilecek ve 15MB bellek kapasitesiyle gelecek. Resmi olarak 1333MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği ile gelecek olan işlemcinin TDP değeri yani ısıl tasarım gücü ise 130 Watt olacak.

Elimize geçen yeni yol haritasına göre Intel, Core i7-990X modelinin yerini alacak ve en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Core i7-3960X modelini yeni yılın ikinci çeyreğinde bir alt sıraya itebilir. Intel'in yol haritasına göre Nisan ayından itibaren yaz dönemine olacak kadar süre içerisinde Core i7-3960X'ten daha hızlı bir modelin gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor ki bu noktada kaynakların, Core i7-3980X modelinin pazara sunulabileceği yönünde görüş bildirdiğini de belirtmek gerekiyor.

Core i7-3980X hakkında iki iddia bulunuyor ki bunlar Core i7-3960X'in daha hızlı bir versiyonu olacağı ya da Intel'in 8 çekirdekli ilk işlemcisi olarak pazara sunulacağı yönünde. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer mikroişlemci mimarisini kullanan yeni nesil FX işlemci ailesiyle 8 çekirdekli modellerini (3 işlemci) Ekim ayı ile birlikte pazara sunmaya başlayacak. Intel ise sürpriz olmadığı takdirde 2011'i yüksek bellek kapasitesine sahip 6 çekirdekli modellerle kapatacak ve iddia doğru çıkarsa 8 çekirdekli ilk modelini 2012 ortalarına doğru pazara sunadcak.

Yol haritasından anlaşılacağı üzere Core i7-3960X'e ek olarak Core i7-3930K ve Core i7-3820 modellerinin daha hızlı versiyonları da yeni yılın ikinci çeyreği ile birlikte pazara sürülebilir. Satışta olan modellere baktığımızda ise Sandy Bridge ailesinin şu anki en hızlı temsilcisi olan Core i7-2600K'nın daha hızlı bir versiyonu (Core i7-2800K) son çeyrekte pazara sunulabilir. Daha alt segmentlerde ise ciddi bir değişiklik görülmiyor. Bu arada haberimize konu olan yol haritasıyla birlikte 22nm Ivy Bridge işlemcilerindeki gecikmenin bir kez daha doğrulandığını da söyleyebiliriz.

Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında yeni nesil işlemcilerini yıl sonu veya takip eden yılın başında duyuran Intel, 22nm üretim teknolojisine geçiş yaptığı Ivy Bridge işlemcilerinde ise yaklaşık bir çeyrek gecikme yaşayacak. Çok uzun süre Ocak ayında lanse edileceği konuşulan işlemciler, Mart-Nisan dönemine kalmış durumda. Tabi bu duruma Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin çıkacak olması ve şu anki üst seviye bazı işlemcilerin daha alt segmentlere kaydırılacak olması da etki etmiyor değil.