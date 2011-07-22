Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X'in ilk test sonuçları

Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesini sene başında pazara sunan Intel, yüksek performans segmentinde ise Westmere tabanlı Core i7-900 jenerasyonu ile yoluna devam etmiş ancak en iyisini isteyenler için Sandy Bridge-E işlemcilerinin güç verdiği LGA2011 platformunu sene sonuna doğru pazara sunacağını açıklamıştı.

Donanimhaber.com olarak Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin model isimleri ve teknik detaylarına ait bir takım detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Yurt dışındaki uzun arayışlarımız sonucunda uluslararası kaynaklardan elde ettiğimiz bazı bilgiler, Sandy Bridge-E jenerasyonunun amiral gemisi olacak Core i7-3960X Extreme Edition işlemcisinin, Intel'in şu anki en güçlü işlemcisi olan Core i7-990X ile karşılaştırmalı performans verilerine ışık tutuyor. Gelin şimdi hep birlikte Intel kaynaklı bu değerlere daha yakından bakalım.

Test sonuçlarını değerlendirmeye başlamadan önce Core i7-3960X'in teknik özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.30GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar arttırabiliyor. Her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, sahip olduğu 15MB bellek kapasitesiyle tek izlekli uygulamalar için önemli bir performans artışı getirecek gibi görünüyor zira masaüstü sistemler dikkate alındığında Intel tarafında bellek kapasitesi en yüksek işlemci olacak gibi görünüyor.

Sandy Bridge-E serisi yeni nesil Intel işlemcilerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dört kanal bellek desteğine sahip olmaları. 1333MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunan ancak hız aşırtma ile daha yüksek bellek frekanslarıyla da çalışabilen işlemciler, bellek bant genişliğinin ön plana çıktığı uygulamalarda rakip tanımayacak gibi görünüyorlar. Core i7-3960X de dahil olmak üzere Sandy Bridge-E serisi tüm işlemcilerin ısıl tasarım gücü 130 Watt olacak. X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak yeni işlemcilerin çıkış tarihi ise son çeyrek. Henüz kesin olmamakla birlikte Ekim ayı ile birlikte yeni işlemcilere pazara giriş yapabilir.

Gelelim performans değerlerine. Intel tarafından hazırlanan tablolara göre Core i7-3960X, çekirdek performansının önem taşıdığı Cinebench ve Pov-Ray testlerinde, Westmere mimarisini temel alan aynı çekirdek sayısına sahip olan ve baz frekansı bir miktar daha yüksek olan Core i7-990X'ten sırasıyla %13 ve %12 daha hızlı olmayı başarıyor. Bu noktada aradaki farkın ağırlıklı olarak Sandy Bridge mimarisindeki yeniliklerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Pro Show Gold 4.5 ile yapılan testte de %15 ile aşağı yukarı benzer sonuçlar elde edilirken, en büyük farkın 3DMark 11'in fizik testinde olduğunu ve farkın %36'ya çıktığını görüyoruz.

SPEC CPU2006 ise yeni işlemcilerin fark yarattığı asıl uygulama alanı oluyor ve dört kanal bellek kontrolcüsüne bağlı olarak tamsayı performansında %34, kayarnokta performansında ise %64 fark yaratıldığını görüyoruz. Sandra 2011 ile yapılan çoklu ortam ve bellek bant genişliği testleri de Sandy Bridge-E lehine işliyor ve ortaya hatırı sayılır performans farklı çıkıyor. AVX komutsetlerinin katkısı ile çoklu ortam testinde Core i7-990X'e %92'i fark atan Core i7-3960X, bellek bant genişliği testinde ise farkı iki katına çıkartıyor.

Görüldüğü üzere Intel, uygulama türüne göre en az %10+ seviyesinde performans artışı vaad ediyor ki bellek odaklı uygulamalarda profesyonellerin Sandy Bridge-E jenerasyonuna adapte olacağı da söylenebilir. AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer ile Sandy Bridge tabanlı Core i7-2600K'yı hedef aldığı düşünülürse, Core i7-3960X, bu seri altında daha hızlı bir model çıkana kadar veya 2012 sonunda gelecek Ivy Bridge-E jenerasyonuna kadar en hızlı işlemci olacak gibi görünüyor.