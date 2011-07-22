Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X'in ilk test sonuçları

7 yıl
48,2b
1
63
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesini sene başında pazara sunan Intel, yüksek performans segmentinde ise Westmere tabanlı Core i7-900 jenerasyonu ile yoluna devam etmiş ancak en iyisini isteyenler için Sandy Bridge-E işlemcilerinin güç verdiği LGA2011 platformunu sene sonuna doğru pazara sunacağını açıklamıştı.
Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X'in ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
Donanimhaber.com olarak Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin model isimleri ve teknik detaylarına ait bir takım detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Yurt dışındaki uzun arayışlarımız sonucunda uluslararası kaynaklardan elde ettiğimiz bazı bilgiler, Sandy Bridge-E jenerasyonunun amiral gemisi olacak Core i7-3960X Extreme Edition işlemcisinin, Intel'in şu anki en güçlü işlemcisi olan Core i7-990X ile karşılaştırmalı performans verilerine ışık tutuyor. Gelin şimdi hep birlikte Intel kaynaklı bu değerlere daha yakından bakalım.
Test sonuçlarını değerlendirmeye başlamadan önce Core i7-3960X'in teknik özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.30GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar arttırabiliyor. Her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, sahip olduğu 15MB bellek kapasitesiyle tek izlekli uygulamalar için önemli bir performans artışı getirecek gibi görünüyor zira masaüstü sistemler dikkate alındığında Intel tarafında bellek kapasitesi en yüksek işlemci olacak gibi görünüyor.
Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X'in ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
Sandy Bridge-E serisi yeni nesil Intel işlemcilerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dört kanal bellek desteğine sahip olmaları. 1333MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunan ancak hız aşırtma ile daha yüksek bellek frekanslarıyla da çalışabilen işlemciler, bellek bant genişliğinin ön plana çıktığı uygulamalarda rakip tanımayacak gibi görünüyorlar. Core i7-3960X de dahil olmak üzere Sandy Bridge-E serisi tüm işlemcilerin ısıl tasarım gücü 130 Watt olacak. X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak yeni işlemcilerin çıkış tarihi ise son çeyrek. Henüz kesin olmamakla birlikte Ekim ayı ile birlikte yeni işlemcilere pazara giriş yapabilir.
Gelelim performans değerlerine. Intel tarafından hazırlanan tablolara göre Core i7-3960X, çekirdek performansının önem taşıdığı Cinebench ve Pov-Ray testlerinde, Westmere mimarisini temel alan aynı çekirdek sayısına sahip olan ve baz frekansı bir miktar daha yüksek olan Core i7-990X'ten sırasıyla %13 ve %12 daha hızlı olmayı başarıyor. Bu noktada aradaki farkın ağırlıklı olarak Sandy Bridge mimarisindeki yeniliklerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Pro Show Gold 4.5 ile yapılan testte de %15 ile aşağı yukarı benzer sonuçlar elde edilirken, en büyük farkın 3DMark 11'in fizik testinde olduğunu ve farkın %36'ya çıktığını görüyoruz. 
Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X'in ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
SPEC  CPU2006 ise yeni işlemcilerin fark yarattığı asıl uygulama alanı oluyor ve dört kanal bellek kontrolcüsüne bağlı olarak tamsayı performansında %34, kayarnokta performansında ise %64 fark yaratıldığını görüyoruz. Sandra 2011 ile yapılan çoklu ortam ve bellek bant genişliği testleri de Sandy Bridge-E lehine işliyor ve ortaya hatırı sayılır performans farklı çıkıyor. AVX komutsetlerinin katkısı ile çoklu ortam testinde Core i7-990X'e  %92'i fark atan Core i7-3960X, bellek bant genişliği testinde ise farkı iki katına çıkartıyor. 
Görüldüğü üzere Intel, uygulama türüne göre en az %10+ seviyesinde performans artışı vaad ediyor ki bellek odaklı uygulamalarda profesyonellerin Sandy Bridge-E jenerasyonuna adapte olacağı da söylenebilir. AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer ile Sandy Bridge tabanlı Core i7-2600K'yı hedef aldığı düşünülürse, Core i7-3960X, bu seri altında daha hızlı bir model çıkana kadar veya 2012 sonunda gelecek Ivy Bridge-E jenerasyonuna kadar en hızlı işlemci olacak gibi görünüyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
husonos 7 yıl en beğenilen
Hadi hayırlısı olsun 3000 TL civarında fiyatları görürüz artık...
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Börü 7 yıl
Bugün 990x 2000TL'den fazla olduğuna göre bu bi araba parası olur heralde.İntel hızlı güçlü yapıyor olabilir ama önemli olan F/P
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
dodomoco
3dmark 11de 990xe %36 fark atıyor ki bu oyunlarda dahada az olucaktır eğer bulldozer 990xe %10 %15 fark atarsa bence bu işlemciye para vermek gereksiz olur hemde çok gereksiz bellek olarak öne çıkması ise umarım amd bu segmenttede intele rakip olabilir

bulldozer 990xe %10 fark atsaydı çoktan piyasada olurdu. Hayaller güzeldir ama gerçekler öyle değil.
dodomoco3dmark 11de 990xe %36 fark atıyor ki bu oyunlarda dahada az olucaktır eğer bulldozer 990xe %10 %15 fark atarsa bence bu işlemciye para...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
intelin cebe olan zararını bilmeyen yoktur en hızlı işlemci en harika işlemci en mükemmel işlemci en harika test performansı diye atılan kazıkların ucu bucağı yoktur ve emin olun cepleri para dolduğu sürece bunun sonu gelmez dur demeyi bilmezsek bu macera bitmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridecymbal 7 yıl
aRiSe*
yeni işlemci yeni anakart. Yine mi İntel!!
son 5 yılda 775pin 1366pin 1156pin 1555pin ve son olarak LGA2011 platformu. Bu intel çok karı değiştiriyo

çok doğru...bundan 2 yıl önce core2duo'su olana 'ooovvvv...çok iyi be!' diyoduk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheOnu 7 yıl
Leroyy
İntel kullanıcı olmama rağmen, burada salak salak karşı tarafa giydirme yapan akıl fukarası insanları görünce yuh diyorum. AMD olmasa piyasada sizin alacağınız işlemcilerin fiyatını aklınız almazdı. Sanki adamlar kazandıklarını size bağışlıyorlar ya, nedir bu marka sevdası fazla oc yapmayın kafayı üşütüyorsunuz sonra.

aynen. bu durumda bile intelin en iyisi amd'nin en iyisinin 3 katına satılyor. bu işlemci şu an için çok gereksiz bir icat. benim dizüstünde i7-620 var, daha piyasada bunu zorlayabilecek bir yazılım yok. ha kimin işine yarar. hani core 2 duo işlemcili 256 mb paylaşımlı ekran kartının üzerine koyup 5 para etmez dizüstüleri 4000-5000 tl fiyata satan bir firma var ya, bu işlemci sadece onlara yarar. bununla bir bilgisayar üretir onuda ford fiesta parasına satar artık :):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mandelaninkolyesi 7 yıl
Bu fiyatlar AMD'nin işine gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 7 yıl
ozan387
Orijinalden alıntı: Tanarri
Orijinalden alıntı: zebani1907
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Memory bandwidth getirisi cok iyi olacak gibi duruyor 3D renderingde daha iyi olmasi gerekirdi dusuncesindeyim %13luk getiri sonuk duruyor en azindan %20 olmaliydi
aslında %13 lük bi fark bile yok ekran kartı ve cpu testinde genelde tablolar böle yanıltıcı olabiliyor bua işin çakal karlos yanı perfomans değerlendirmesi % üzerinden hesabı yapılarak yapılmışdurumda yani tabloya dikatli bakarsanız i7 990x 1.00 değerinin üstünden alınarak hesabı yapılıyo i7 3960x de 1.34 yani aralarında aslında 0.34 lük bi fark var buda yüzdelik hesaplanırsa %1-2 bile etmiyo performans anlamında... hani bilen biliyo ama bilmeyende aladanabil2iyo bu tablolara yiyosa 3dmark11 physics veya diğer testlerde % değilde rakamsal olarak yazsalar ya
Haha bu yoruma hakikaten gulerim :) 1.34 un 1.00 a orani %1-2 mi? İslemcinin %34 luk bir farki varken, performans anlaminda %1-2 lik bir artis nasil oluyor aciklayabilirmisiniz?

Testleri göz ucuyla değilde dikattli incelerseniz demek istedimi anlarsınız sonuçda işlemci çıkmadı ve nekadar hızlı olduğunu bende bilemem ama aralarındaki fark %20 bile geçmiycektir.. tablolara dikatli bakın %0 üzerinden hesaba alınmıyor yani 3Dmark 11 de sadece 0.34 lük bi fark var %34 lük bi fark değil.. %1-2 den kastım buydu... bu ekran kartı testlerinde de böyledir rakamsal olrak 3D mark11 testleri çıkınca bu yazımı hatırlayın

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mckhan 7 yıl Tanarri
Tanarri


Testleri göz ucuyla değilde dikattli incelerseniz demek istedimi anlarsınız sonuçda işlemci çıkmadı ve nekadar hızlı olduğunu bende bilemem ama aralarındaki fark %20 bile geçmiycektir.. tablolara dikatli bakın %0 üzerinden hesaba alınmıyor yani 3Dmark 11 de sadece 0.34 lük bi fark var %34 lük bi fark değil.. %1-2 den kastım buydu... bu ekran kartı testlerinde de böyledir rakamsal olrak 3D mark11 testleri çıkınca bu yazımı hatırlayın




i7 990x 3dmark11 fizikten 11k puan alıyor bunu 1 baz alırsan 1.34 11k ya göre kaç yapar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 7 yıl
bu sonuçlara göre 2600k hala lider ama bunların anakartları hala çok pahallı ve f/p lideri ph2 olmaya devam edecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
göker666 7 yıl
Performans testlerine neden fiyat tartışması yapılır anlamam.. Paran varsa alırsın yoksa başkasına yönelirsin..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
göker666 7 yıl
Performans testlerine neden fiyat tartışması yapılır anlamam.. Paran varsa alırsın yoksa başkasına yönelirsin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 7 yıl
2012 yeni işlemcilere kadar intel pahalı ve önde bu belli...AMD, 2012 ile birlikte mevcut soket formunu ve platform yapısını değiştirmeyi planlıyor. G42/G44 soket yapısına geçecek olan AMD, işlemci tasarımında da ciddi bir güncelleme yapacak ve işlemci ile çipseti tek bir yapı olarak sunarak platform kurulumunu daha da basite indirgeyecek gibi görünüyor. Giriş-Çıkış kontrol birimlerini de işlemci içerisine alarak bir platformun ihtiyaç duyduğu fonksiyonların önemli bir kısmını tek bir çip olarak işlemci üzerinden kontrol etmeyi planlayan AMD, aynı zamanda sunucu uygulamaları için optimize edilmiş özel GPU'lar da hazırlıyor.intelde 3 de transistörlü işlemci bakalım orda dananın kuyruğu kopacak ikiside bir ilki yapacak bakalım hangisi daha performans sağlayacak........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Demirel 7 yıl
intel buldozerlerin performans tacını kapmasını istemiyor yeni sb ler gelene kadar bunlarla performans liderliğini sürdürmeyi hedefliyor anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
48237 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
2 etiket daha performans Intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim