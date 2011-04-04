Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-995X 3. çeyrekte geliyor

AMD uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcilerini, Haziran ayında yapacağı lansman ile birlikte pazara sunacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşan Bulldozer işlemci ailesiyle AMD, yeniden performans liderliğine oturmayı planlarken, fiyat anlamında da çok daha rekabetçi olmayı ve yeni FX işlemcilerini, Intel'in Extreme Edition ailesine karşı çok daha düşük fiyatlarla pazara sunmayı planlıyor. AMD cephesindeki bu hazırlıklara karşı Intel'in kayıtsız kalması beklenemez elbette.

Sandy Bridge kod adını taşıyan ikinci nesil Core işlemci ailesini Ocak ayında pazara sunarak AMD'nin mevcut ürün gamına kıyasla performans çıtasını biraz daha ileri taşıyan Intel, LGA2011 platformunu geliştiriyor. Platform kapsamında Core i7 900 serisinin yerini alacak Sandy Bridge-E (Enthusiast, Extreme) işlemcilerini, X79 yonga setiyle birlikte sunmayı planlayan Intel, güncel yol haritasına göre yeni platformu, 22nm üretim teknolojisine geçmeden sadece birkaç ay önce yani son çeyrek içerisinde (elimize ulaşan bilgilere göre Ekim gibi) ayında lanse edecek.

LGA2011 platformuna yönelik çalışmalara ek olarak Intel, mevcut ürün gamına yönelik güncellemeler de yağacak. Yüksek performans segmentinde en güçlü işlemcisi olarak 3.4GHz'de çalışan altı çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition modeiyle var olan Intel, Core i7-995X Extreme Edition modelini hazırlıyor. Aslına bakılırsa bu modele ilişkin haberler yeni sayılmaz zira geçtiğimiz sene içerisinde Core i7-995X'in gelebileceğine dair ilk ipuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak elimize ulaşan en güncel yol haritasına göre Core i7-995X Extreme Edition, üçüncü çeyrekte pazardaki yerini alacak gibi görünüyor.

Gulftown tasarımını temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7-995X Extreme Edition işlemcisi standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak. Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği ile aynı anda 12 izlek desteği sunabilen işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.86GHz'e kadar çıkartabilecek. LGA1366 formunda hazırlanan ve X58 anakartlarla uyumlu olan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 130 Watt olacak. Core i7-995X Extreme Edition'ın (adı i7-1000 Extreme Edition da olabilir) üçüncü çeyrekte 999$ seviyesinden sunulması bekleniyor.