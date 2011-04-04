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Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-995X 3. çeyrekte geliyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-995X 3. çeyrekte geliyor
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AMD uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcilerini, Haziran ayında yapacağı lansman ile birlikte pazara sunacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşan Bulldozer işlemci ailesiyle AMD, yeniden performans liderliğine oturmayı planlarken, fiyat anlamında da çok daha rekabetçi olmayı ve yeni FX işlemcilerini, Intel'in Extreme Edition ailesine karşı çok daha düşük fiyatlarla pazara sunmayı planlıyor. AMD cephesindeki bu hazırlıklara karşı Intel'in kayıtsız kalması beklenemez elbette.

Sandy Bridge kod adını taşıyan ikinci nesil Core işlemci ailesini Ocak ayında pazara sunarak AMD'nin mevcut ürün gamına kıyasla performans çıtasını biraz daha ileri taşıyan Intel, LGA2011 platformunu geliştiriyor. Platform kapsamında Core i7 900 serisinin yerini alacak Sandy Bridge-E (Enthusiast, Extreme) işlemcilerini, X79 yonga setiyle birlikte sunmayı planlayan Intel, güncel yol haritasına göre yeni platformu, 22nm üretim teknolojisine geçmeden sadece birkaç ay önce yani son çeyrek içerisinde (elimize ulaşan bilgilere göre Ekim gibi) ayında lanse edecek.

LGA2011 platformuna yönelik çalışmalara ek olarak Intel, mevcut ürün gamına yönelik güncellemeler de yağacak. Yüksek performans segmentinde en güçlü işlemcisi olarak 3.4GHz'de çalışan altı çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition modeiyle var olan Intel, Core i7-995X Extreme Edition modelini hazırlıyor. Aslına bakılırsa bu modele ilişkin haberler yeni sayılmaz zira geçtiğimiz sene içerisinde Core i7-995X'in gelebileceğine dair ilk ipuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak elimize ulaşan en güncel yol haritasına göre Core i7-995X Extreme Edition, üçüncü çeyrekte pazardaki yerini alacak gibi görünüyor.

Gulftown tasarımını temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7-995X Extreme Edition işlemcisi standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak. Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği ile aynı anda 12 izlek desteği sunabilen işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.86GHz'e kadar çıkartabilecek. LGA1366 formunda hazırlanan ve X58 anakartlarla uyumlu olan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 130 Watt olacak. Core i7-995X Extreme Edition'ın (adı i7-1000 Extreme Edition da olabilir) üçüncü çeyrekte 999$ seviyesinden sunulması bekleniyor.

Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-995X 3. çeyrekte geliyor
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Özel Haber: Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-995X 3. çeyrekte geliyor
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Batuist 8 yıl en beğenilen
200MHz'lik fark için işlemcinin adında yaptıklarına bak... extreme ultra süper mega dehşetül vahşet işlemci.... bunlar hala çocuk mu kandırdıklarını zannediyorlar.. zaten bu işlemcilere sahip olan çoğu kişi bu hızlarında üzerinde kullanıyor bu işlemcileri.. nasıl bir pazarlama taktiğidir..
200MHz'lik fark için işlemcinin adında yaptıklarına bak... extreme ultra süper mega dehşetül vahşet işlemci.... bunlar hala çocuk mu kandırdıklarını zannediyorl...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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JrMaster 8 yıl
diğerlerinden bi farkı yok fiyat olarak ...


intelde böyle paniklediyse amd yapmış harbi birşeyler yardıra yardıra gelecek
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turanlib 8 yıl
3 sene sonra piyasada bunu bulamassınız; çünkü 16 ay sonra İntel bunuda emekliye ayırır.O zamana 128 bit işlemci dünyasına adım atmış olacağız 128bit anakartlarda bu işlemcilere yabancı kalıcaktır.
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_XpLoSiVe_ 8 yıl
amd 1-2 yıl geriden geliyor, bu çok açık ve bariz..

intel kârını maksimize etmek için bir çok ürünü ağırdan piyasaya sürdüğü aşikâr..

bakalım bu bulldozer bazı kesimlerin tuğlaya olan aşkını söndürebilecek mi
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tarkolar 8 yıl
hey yavrum 999$ türkiyemde 1200 $ bize hayal
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atiktuk 8 yıl
son zamanlarda amd ve ati de rahatlık ve güven,intel ve nvidia da ise huzursuzluk ve telaş hakim..sanırım bu da onlardan biri..apar topar gtx590 ın cıkması gibi bir durum olabılır..şu an intel ve nvidia bu ataklara karsı koyabılselerde ilerleyen zamanlarda bu onlar için bayağı bir zor olacak tahminimce..
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DH Misafiri 8 yıl
*bu vakitten sonra eski 1366 platforma yatırım yapılmaz
*oyun oynamak için 2500k, 2600k üzeri işlemciler gereksiz (overclock'unu yap paşa paşa kullan)
*oyun oynamayacağım render veya sunucu işlerim için kullanacağım dersen xeon işlemciler varken $1000 verip bunu almak tam bir saçmalık
*amd'nin aynı performansı daha düşük fiyata sunan işlemcileri varken intel almak daha büyük saçmalık
*intel şuan pazar payına güvenip milleti enayi yerine koyuyor, zırt pırt socket değiştiriyorlar, elindeki teknolojiyi tam anlamıyla kullandıklarını da düşünmüyorum zaten eski teknolojiyi satıp 6 ay sonra yenisini çıkartıyorlar.
*kısaca ben bu işlemciyi alana acıyorum.
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alito 8 yıl
şu ivy bridge' leri görmek lazım. intel bizi kaz sanmaya devam ederse ben şahsen bulldozer e geçebilirim her an.
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ET 7 8 yıl
yorumlar super,
2 sene sonraki yapacaklario cpu hazir ama parca parca sariyolar ayni seyi birazda hizlandirip kakaliyolar,
bne hala amd x2 kullaniyom 5 sene oldu degismeyede niyetim yok
bunlarin oyuncagi olamam zirt birt
ama yeni oyunlarida oynaymiyom zamada geldi gene bi amd cakmak lagzim bende amd yi bekliyom
zaten intelden umut yok
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WinteR 8 yıl
Bu sektörün pazarlama stratejisi bu kardeşim halen anlamadınız mı, kimsenin kimseyi kandırdığı yok, +200 hatta +100 mhz adımlarla intel de amd de ürünlerini sunuyor,dünyadan bi haber yorumlar
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theyapici 8 yıl
valla adamlar hala 8 çekirdeğe geçmiyor nm küçültüp devam azar azar gıdım gıdım yoluyorlar bizi.Islat ıslat sun aynı işlemciyi.950 aldım 3 sene arkama bakmam daha
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dhsacit 8 yıl
intel saglam hamle yapıcak gıbı bunlar pıyasyı canlı tutmak için
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Wabbajack 8 yıl

theyapici

valla adamlar hala 8 çekirdeğe geçmiyor nm küçültüp devam azar azar gıdım gıdım yoluyorlar bizi.Islat ıslat sun aynı işlemciyi.950 aldım 3 sene arkama bakmam daha


Fx ailesine senide bekleriz :D
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dhsacit 8 yıl
valla ıntel şu lga 1055 plafformunda cıkarsa ışlamciyi kim bilir neler olur
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alpa07 8 yıl
amd beklemedeyız
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sadtneverdie 8 yıl
öf be intel
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