Özel Haber: İşte AMD'nin 2012 model mobil Fusion işlemcileri

Son gelen bilgilere göre Temmuz ayında 1.5 milyon Fusion LIano işlemci satışı gerçekleştiren ve yıl sonuna kadar satış rakamlarını 7-8 milyon seviyesine yükselteceği öngörülen AMD, dizüstü bilgisyar pazarında kazandığı ivmelenmeyi 2012'de pazara sunacağı yeni nesil Fusion işlemcileriyle pekiştirmeyi hedefliyor.

2012 ile birlikte tüm ürün gamında güncellemeye hazırlanan AMD, üst seviye mobil sistemlerde Bulldozer mimarisini kullanan Fusion işlemcilerine, giriş seviyesi sistemler ve netbook'larda ise güncellenmiş Bobcat mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion işlemcilerine yer verecek.

Dünyada ilk defa yayınladığımız dökümana bakılırsa, AMD'nin 2012 için planladığı en güçlü mobil işlemci 60 Watt TDP ile gelecek. 4 çekirdekli tasarımı temel alan en hızlı Trinity APU'su olarak Bulldozer tabanlı olan bu işlemci, bazı iddialara göre 720 veya 800 paralel işlemcili entegre grafik birimiyle gelebilir.

Desktop Replacement olarak bilinen ve masaüstü sistemlerle benzer performansı sunan "iri kıyım" dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen bu işlemciye ek olarak Trinity APU'sunun dizüstü bilgisayarlara yönelik iki versiyonu daha olacak. Her ikisi de benzer şekilde 4 çekirdekli olan bu işlemcilerden biri 45 Watt diğeri ise 35 Watt TDP değeri ile gelecek.

Trinity modellerine ek olarak AMD cephesinde performans odaklı Weatherford serisi Fusion işlemcilerini de göreceğiz. Trinity tabanlı çözümler ile kıyaslandığında daha az sayıda paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimi ile gelecek olan Weatherford serisinde, her ikis ide dört çekirdekli olan iki işlemci olacak ve modeline göre 35 Watt veya 45 Watt TDP değeri sunacaklar.

AMD'nin 2012 model mobil ürün gamındaki orta segment Fusion işlemci çözümlerini ise Richland ailesi oluşturacak. Çift çekirdekli iki model ile pazara giriş yapacak olan seri altındaki işlemciler modeline göre 35 Watt veya 45 Watt TDP ile gelecek ayrıca Weatherford serisine göre daha az sayıda paralel işlemci içeren grafik birimine sahip olacaklar.

AMD giriş seviyesinde dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar içinse ikinci nesil Bobcat işlemcilerini pazara sunacak. Fusion-C ve Fusion-E serisi işlemcilerde kullanılan Bobcat mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alacak olan bu işlemciler 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Fusion-C serisi işlemcilerin yerini çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 8 Watt TDP ile gelen Krishna, Fusion-E serisi işlemcilerin yerini ise yine çift çekirdekli olan ve 20 Watt TDP ile gelen Wichita işlemcileri alacak.

Kısa süre içerisinde pazara sunulacak Fusion-E2 3000M serisi çift çekirdekli modeler ise 4 çekirdekli Wichita işlemcileriyle güncellenecek. Bu arada ikinci nesil Bobcat işlemci ailesi, hem genel işlem yetenekleri hem de grafik ve çoklu ortam özellikleri açısından önemli güncellemeler içerecek. Detaylarına daha sonraki haberlerimizde yer vereceğimiz bu güncellemeler arasında doğal USB 3.0 desteği ve %25+ seviyesinde arttırılan entegre grafik performansı gibi gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz.