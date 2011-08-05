Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel Haber: İşte AMD'nin 2012 model mobil Fusion işlemcileri

7 yıl
12,5b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son gelen bilgilere göre Temmuz ayında 1.5 milyon Fusion LIano işlemci satışı gerçekleştiren ve yıl sonuna kadar satış rakamlarını 7-8 milyon seviyesine yükselteceği öngörülen AMD, dizüstü bilgisyar pazarında kazandığı ivmelenmeyi 2012'de pazara sunacağı yeni nesil Fusion işlemcileriyle pekiştirmeyi hedefliyor. 
2012 ile birlikte tüm ürün gamında güncellemeye hazırlanan AMD, üst seviye mobil sistemlerde Bulldozer mimarisini kullanan Fusion işlemcilerine, giriş seviyesi sistemler ve netbook'larda ise güncellenmiş Bobcat mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion işlemcilerine yer verecek. 
Dünyada ilk defa yayınladığımız dökümana bakılırsa, AMD'nin 2012 için planladığı en güçlü mobil işlemci 60 Watt TDP ile gelecek. 4 çekirdekli tasarımı temel alan en hızlı Trinity APU'su olarak Bulldozer tabanlı olan bu işlemci, bazı iddialara göre 720 veya 800 paralel işlemcili entegre grafik birimiyle gelebilir. 
Desktop Replacement olarak bilinen ve masaüstü sistemlerle benzer performansı sunan "iri kıyım" dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen bu işlemciye ek olarak Trinity APU'sunun dizüstü bilgisayarlara yönelik iki versiyonu daha olacak. Her ikisi de benzer şekilde 4 çekirdekli olan bu işlemcilerden biri 45 Watt diğeri ise 35 Watt TDP değeri ile gelecek. 
Trinity modellerine ek olarak AMD cephesinde performans odaklı Weatherford serisi Fusion işlemcilerini de göreceğiz. Trinity tabanlı çözümler ile kıyaslandığında daha az sayıda paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimi ile gelecek olan Weatherford serisinde, her ikis ide dört çekirdekli olan iki işlemci olacak ve modeline göre 35 Watt veya 45 Watt TDP değeri sunacaklar.
AMD'nin 2012 model mobil ürün gamındaki orta segment Fusion işlemci çözümlerini ise Richland ailesi oluşturacak. Çift çekirdekli iki model ile pazara giriş yapacak olan seri altındaki işlemciler modeline göre 35 Watt veya 45 Watt TDP ile gelecek ayrıca Weatherford serisine göre daha az sayıda paralel işlemci içeren grafik birimine sahip olacaklar. 
AMD giriş seviyesinde dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar içinse ikinci nesil Bobcat işlemcilerini pazara sunacak. Fusion-C ve Fusion-E serisi işlemcilerde kullanılan Bobcat mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alacak olan bu işlemciler 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.  Fusion-C serisi işlemcilerin yerini çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 8 Watt TDP ile gelen Krishna, Fusion-E serisi işlemcilerin yerini ise yine çift çekirdekli olan ve 20 Watt TDP ile gelen Wichita işlemcileri alacak. 
Kısa süre içerisinde pazara sunulacak Fusion-E2  3000M  serisi çift çekirdekli modeler ise 4 çekirdekli Wichita işlemcileriyle güncellenecek. Bu arada ikinci nesil Bobcat işlemci ailesi, hem genel işlem yetenekleri hem de grafik ve çoklu ortam özellikleri açısından önemli güncellemeler içerecek. Detaylarına daha sonraki haberlerimizde yer vereceğimiz bu güncellemeler arasında doğal USB 3.0 desteği ve %25+ seviyesinde arttırılan entegre grafik performansı gibi gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suatbabatan 7 yıl
Bu islemciler ne zaman cikiyo 1 ay icinde bilgisayar lazim umarim erken cikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
turuncu25
Bir kaç ay içerisinde mecburen bir notebook almak zorundayım. AMDnin şu 1,5 milyon sattığı Fusion-A serisi APUları barındıran notebooklar ne zaman gelecek Türkiyeye bilen varsa yazsın lütfen. İntel i5 almak istemiyorum. i7 lerinse yanına yaklaşılmıyor zaten.

aynen ya yurtdışında galiba bu satış rakamları. amd fusion liano a8-3850mx li notebooklar türkiye ye gelmeyecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i52500K 7 yıl
Adamlar yapıyor vallahi amd son senelerde baya bir coştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu fusion devrim olacak falan diyorlarda, aynı olayı nvidiada intelde de var. haa şu var destekleyen yazılıma ihtiyaç duymadan cpu işini donanımsal olarak gpuya yaptırırlarsa ozaman farkı olur. onuda pek sanmıyorum ya neyse. yoksa aynı işi diğerleride yapacak zaten. hatta şu andada yapıyorlar. ilk örnekleri quick sync, cuda ileridede denver.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazerboy 7 yıl
xxxartistxxx
liberche AMD bu ara paraya ihtiyacı var satış rakamlarını bu kadar büyülterek 2 yeni nesil işlemci serisinin birisi satışta diğeri yolda ... amd satış kotasını yükselttikçe intel de ani bir ivme oluyormu acaba ... rekabet ortamı intelide ateşler mi acaba ... amd en yeni beklentimiz ev kullanıcıları için sıvı azot soğutma sistemli bir o/c kartı :D stok azot soğutuculu bir işlemciyi yapsa yapsa amd yapar oda şuan ki piyasaya bakarsak 2050 de ev kullanıcılarına sunarlar bu hizmeti :D
Standart sıvı azotlu soğutucu gelsin de bütün veletler oc yapsın

Zaten yapmıyorlar mı? anakartlarda tek tuşla oc yapılıyor artık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 7 yıl
liberche
AMD bu ara paraya ihtiyacı var satış rakamlarını bu kadar büyülterek 2 yeni nesil işlemci serisinin birisi satışta diğeri yolda ... amd satış kotasını yükselttikçe intel de ani bir ivme oluyormu acaba ... rekabet ortamı intelide ateşler mi acaba ... amd en yeni beklentimiz ev kullanıcıları için sıvı azot soğutma sistemli bir o/c kartı :D stok azot soğutuculu bir işlemciyi yapsa yapsa amd yapar oda şuan ki piyasaya bakarsak 2050 de ev kullanıcılarına sunarlar bu hizmeti :D

Standart sıvı azotlu soğutucu gelsin de bütün veletler oc yapsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
picpoet 7 yıl
Amd, Fusion stratejisi ile başarılı bi iş yapmış gibi görünüyor. böyle olması da iyi zaten. yoksa masaüstü işlemcilerdeki gelişme hızı notebook pazarına yansımayacaktı. Rekabet her zaman iyidir. dönem dönem olsada kullanıcıya olumlu yansımaları olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 7 yıl
Valla bu FUSION masalından da, BULLDOZER masalından da gına geldi. 6 senedir laf ola beri gele... AMD'nin tek var olma nedeni, Intel'e anti-tekel davası açmayı engellemek gibi geliyor bana. Danışıklı dövüş sanatları yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 7 yıl
28 nm uretim teknolojisine beklemeden bu sekilde gecisi cok mantikli bosuna daha fazla 32 nm uretmeye gerek yok fakat 28 nm ekran kartlarini NVIDIA dan once pazara surmesi bence cok onemli 40 nm de oldugu gibi ilk gecmenin avantajlari oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turuncu25 7 yıl
Bir kaç ay içerisinde mecburen bir notebook almak zorundayım. AMD'nin şu 1,5 milyon sattığı Fusion-A serisi APU'ları barındıran notebooklar ne zaman gelecek Türkiye'ye bilen varsa yazsın lütfen. İntel i5 almak istemiyorum. i7 lerinse yanına yaklaşılmıyor zaten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liberche 7 yıl
AMD bu ara paraya ihtiyacı var satış rakamlarını bu kadar büyülterek 2 yeni nesil işlemci serisinin birisi satışta diğeri yolda ...

amd satış kotasını yükselttikçe intel ' de ani bir ivme oluyormu acaba ...

rekabet ortamı intelide ateşler mi acaba ...

amd en yeni beklentimiz ev kullanıcıları için sıvı azot soğutma sistemli bir o/c kartı :D stok azot soğutuculu bir işlemciyi yapsa yapsa amd yapar oda şuan ki piyasaya bakarsak 2050 de ev kullanıcılarına sunarlar bu hizmeti :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12500 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, apu ve
2 etiket daha dört çekirdek amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "7. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı 7 yıl Gigabyte'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı GTX 580 Super Overclock test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim