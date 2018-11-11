Özel tasarım RX 590 modelleri 1680 MHz’e kadar tırmanıyor

ABD’li yarı iletken üreticisi AMD’nin ekran kartı kanadında orta segmenti hedefleyeceği Polaris 30 GPU’lu çözümü RX 590’ı tanıtmasına oldukça az bir zaman kaldı. Haliyle de modele dair detaylar iyice netleşmiş durumda. Son gelen haberlerde ise özel tasarım 2 RX 590’ın eriştiği boost frekanslara yer verildi.

Öncelikle RX 590’ın teknik detaylarına hızlıca bir göz atalım dilerseniz. 12 nm sürecinden geçen Polaris 30 GPU’sunun yer alacağı RX 590 aslına bakarsak RX 580 ile aynı detaylara sahip ancak rafine edilmiş mimarisi ve ulaştığı yüksek frekanslarla halefine göre daha iyi bir seçenek olacağı gerçek.

2304 adet işlem biriminin yer aldığı yongada 144 doku ünitesi ve 32 ROP birimi yer almakta. VRAM tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR5 tip bellekler 256 bit bellek veri yolu desteğine sahip ve 800 Mhz’lik frekansta görev yapacak.

3. parti iş ortaklarının elinden çıkan özelleştirilmiş modellerde alışılmış olduğu üzere fabrika çıkışı hız aşırtma mevcut olacak ki açığa çıkan çözümlerden PowerColor imzasını taşıyan Radeon RX 590 Red Devil 1576 MHz taban ve 1645 MHz tepe frekanslarda görev yapacak.

1680 MHz'de 7350 puan

XFX’in çözümü Radeon RX 590 Fatboy ise 1580 Mhz’den 1680 Mhz’e tırmanabiliyor. XFX’in modelinin adından da anlaşılacağı üzere soğutma bloğunun biraz daha kalın olduğu göze çarpıyor, kart 2.2 slot gibi bir alan işgal edecek.

3DMark Firestrike Extreme’de 7350 puan elde eden model bu rakama göre GTX 1060 6 GB’ın önünde. Hatta RX 590 bu haliyle AMD’nin daha bir kaç yıl önce tepe modeli olan R9 Fury X’inden bile hızlı konumda. Fiyatlar henüz netlik kazanmış değil ancak 250-300 dolar arası bir rakamdan söz edilmekte. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-590-polaris-30-gpu-1700-mhz-clock-3dmark-firestrike-leak/