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Özel tasarım RX 590 modelleri 1680 MHz’e kadar tırmanıyor

AMD’nin lanse edilmesine kısa bir süre kalan RX 590 modelinin detayları gün geçtikçe netleşmeye devam ediyor. Son gelen haberlerde modelin frekans değerlerine yer verildi.
6 ay
6,2b
1
30
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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ABD’li yarı iletken üreticisi AMD’nin ekran kartı kanadında orta segmenti hedefleyeceği Polaris 30 GPU’lu çözümü RX 590’ı tanıtmasına oldukça az bir zaman kaldı. Haliyle de modele dair detaylar iyice netleşmiş durumda. Son gelen haberlerde ise özel tasarım 2 RX 590’ın eriştiği boost frekanslara yer verildi.

Öncelikle RX 590’ın teknik detaylarına hızlıca bir göz atalım dilerseniz. 12 nm sürecinden geçen Polaris 30 GPU’sunun yer alacağı RX 590 aslına bakarsak RX 580 ile aynı detaylara sahip ancak rafine edilmiş mimarisi ve ulaştığı yüksek frekanslarla halefine göre daha iyi bir seçenek olacağı gerçek.
2304 adet işlem biriminin yer aldığı yongada 144 doku ünitesi ve 32 ROP birimi yer almakta. VRAM tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR5 tip bellekler 256 bit bellek veri yolu desteğine sahip ve 800 Mhz’lik frekansta görev yapacak.

3. parti iş ortaklarının elinden çıkan özelleştirilmiş modellerde alışılmış olduğu üzere fabrika çıkışı hız aşırtma mevcut olacak ki açığa çıkan çözümlerden PowerColor imzasını taşıyan Radeon RX 590 Red Devil 1576 MHz taban ve 1645 MHz tepe frekanslarda görev yapacak.

1680 MHz'de 7350 puan  

XFX’in çözümü Radeon RX 590 Fatboy ise 1580 Mhz’den 1680 Mhz’e tırmanabiliyor. XFX’in modelinin adından da anlaşılacağı üzere soğutma bloğunun biraz daha kalın olduğu göze çarpıyor, kart 2.2 slot gibi bir alan işgal edecek.
3DMark Firestrike Extreme’de 7350 puan elde eden model bu rakama göre GTX 1060 6 GB’ın önünde. Hatta RX 590 bu haliyle AMD’nin daha bir kaç yıl önce tepe modeli olan R9 Fury X’inden bile hızlı konumda. Fiyatlar henüz netlik kazanmış değil ancak 250-300 dolar arası bir rakamdan söz edilmekte. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-590-polaris-30-gpu-1700-mhz-clock-3dmark-firestrike-leak/ Yorum Yaz
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Spider_hip 6 ay en beğenilen
GTX 1060 6 GB’ın önünde. demişsiniz ama zaten bir çok bench te rx 580 gtx 1060 ın önünde. Bir tek ilk çıktığı bir kaç ay hafif gerideydi. Sonra driverlar ile aslında ciddi önüne geçti. Hatta artık 1060 lar rx570 ler ile kıyaslanıyor çoğu yerde. Çoğu site nvidia'nın hediye, sponsorlukları etkisi altında. Siz gerçek kullanıcıların bench skorlarına, fps skorlarına bakın. Bizim Türkiye'deki doktorların ilaç firmaları tarafından bolca hediyelere, bedava lüks otellere seyahatler ettirilmesi ve sonrasında o doktorların dillerinden o firmaların düşmemesi gibi, çoğu sitede gelen hediyelerden sonra nvidia ya ve intele ekstra torpil geçer, bunu herkes bilir. Hatta toms hardware bile ilk ryzenler çıktığında, intel tamamen gafil avlanmışken çok büyük rezalete adım atıp hiç bir kategorideki işlemci tavsiyesinde amd lafını geçirmemişti. 10 senelik intel işlemcisini dahi koymuştu :D sözde ryzendan iyi hesabı. Bir anda bir ton mesajlara boğulunca ve takipçi kaybedince, 180 geri basmak zorunda kalmışlardı.
4gb lık rx 580, 3gb lık 1060 tan wreckfest, Tom Clancy's Rainbow Six, Far Cry 5, Warhammer Vermintide 2, dirt 4, hitman vs. bir çok oyunda daha iyi performans veriyor.
Bana gerçekçi olun. Deyin ki rx 570 ya da 580 zaten daha iyi ama enerji tüketiminde biri 250 yakarken diğeri 300 yakıyor. Orası doğru. Ama hala bu devirde Rx 590 1060 ı geçiyomuuuş, saçma oluyo, Rx 570 bile geçiyorken.
GTX 1060 6 GB’ın önünde.demişsiniz ama zaten bir çok bench te rx 580 gtx 1060 ın önünde. Bir tek ilk çıktığı bir kaç ay hafif gerideydi. Sonra driverla...
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berkayjan 6 ay Baholi
Sen zamanında GTX 980'i dolar bazında ne kadara aldın, bu kart kaç dolara satılacak?
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Tugrul_512bit 6 ay
AMD, çekirdek başına performansı GPU tarafında da arttırmak niyetinde. Ryzene benzer bir atlama gelebilir. Sıkı tututun, uçabilirsiniz.
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Luke Neil 6 ay
590 ait olduğu klasmana yakışacak bir kart olmuş

1060'ın canını çok yakacak
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xcaka28 6 ay
RX 580 8 GB 1550mhz çıkıyor zaten core voltajla
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mamad 6 ay
2,5 yıl sonra 12nmde 1700mhz'e anca çıkacak. Meh.

@berkayjan
Yalnız 980 sahibi adam 4 yıldır (hatta 4 yılı geçti) o performansa sahip. Uyandırmış olayım. Düşük güç tüketimi ve serin çalışan gpu ile bu performansa sahip olmak şuan 250 doları hakediyorsa, 4 yıl önce de 500 doları hakederdi.
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Spider_hip 6 ay en beğenilen
GTX 1060 6 GB’ın önünde. demişsiniz ama zaten bir çok bench te rx 580 gtx 1060 ın önünde. Bir tek ilk çıktığı bir kaç ay hafif gerideydi. Sonra driverlar ile aslında ciddi önüne geçti. Hatta artık 1060 lar rx570 ler ile kıyaslanıyor çoğu yerde. Çoğu site nvidia'nın hediye, sponsorlukları etkisi altında. Siz gerçek kullanıcıların bench skorlarına, fps skorlarına bakın. Bizim Türkiye'deki doktorların ilaç firmaları tarafından bolca hediyelere, bedava lüks otellere seyahatler ettirilmesi ve sonrasında o doktorların dillerinden o firmaların düşmemesi gibi, çoğu sitede gelen hediyelerden sonra nvidia ya ve intele ekstra torpil geçer, bunu herkes bilir. Hatta toms hardware bile ilk ryzenler çıktığında, intel tamamen gafil avlanmışken çok büyük rezalete adım atıp hiç bir kategorideki işlemci tavsiyesinde amd lafını geçirmemişti. 10 senelik intel işlemcisini dahi koymuştu :D sözde ryzendan iyi hesabı. Bir anda bir ton mesajlara boğulunca ve takipçi kaybedince, 180 geri basmak zorunda kalmışlardı.
4gb lık rx 580, 3gb lık 1060 tan wreckfest, Tom Clancy's Rainbow Six, Far Cry 5, Warhammer Vermintide 2, dirt 4, hitman vs. bir çok oyunda daha iyi performans veriyor.
Bana gerçekçi olun. Deyin ki rx 570 ya da 580 zaten daha iyi ama enerji tüketiminde biri 250 yakarken diğeri 300 yakıyor. Orası doğru. Ama hala bu devirde Rx 590 1060 ı geçiyomuuuş, saçma oluyo, Rx 570 bile geçiyorken.
1 Yanıt Yanıtla +20
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FIRAT_G_ 6 ay Spider_hip
Kafe işine girmek istediğimden 7/24 piyasa araştırmasındayım. Herkes 1050ti öneriyor ve 865 tl ye 1050ti buldum diye sevindim. Aynı fiyata rx570 te vardı. Karşılaştırma testlerini izledim 1050ti den buz gibi soğudum. Dediğiniz gibi Rx570 in rakibi 1060 ve rx 580 1060tan daha iyi bir kart.
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Mugetsuga 6 ay
Amd şu grafik kartı bölümünü sat da işlemcilerine yoğunlaş tamamen.
Böyle iki arada bir derede insanlar eli şeyinde yani cebinde bekliyor.
Yapma etme.
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001ATB 6 ay
Fiyatı uygun gelirse direkt alacam bu kartı
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Lana-Del-Rey 6 ay
RX 480 = RX 580 (OC) = RX 590 (OC++)
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sosisvesalam 6 ay
ne kadar ceyran tüketecek
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Baholi 6 ay
1455 MHz çekirdek hızında çalışan GTX 980'im halihazırda 7150 civarında Graphic Score alıyor Fire Strike Extreme'de.
Yıllar sonra RX 580'in daha olgunlaşmış hali artan saat hızlarıyla birlikte anca 7350 puan mı alabiliyor? İstemsizce güldüm. Sakın buna iyi, süper, harika demeyin.
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berkayjan 6 ay Baholi
Sen zamanında GTX 980'i dolar bazında ne kadara aldın, bu kart kaç dolara satılacak?
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bkadem 6 ay
GPU tarafında 580'e göre yaklaşık %18'lik bir hız artışı var. Memory'de ise habere göre hızı 580 ile aynı kalmış. Böyle olursa totalde 10-15 arasında bir performans artışı görünüyor. Yani 480'den 580'e geçişteki kazanç %10 seviyesindeydi. 590'da benzer bir kazanç söz konusu. Ama ben memory tarafında daha çok gelişim bekliyordum. GDDR5X gibi.
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